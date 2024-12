Con il coro gospel un grande concerto natalizio agli Amici della Musica

Direttamente dagli Stati Uniti il Florida Fellowship Super Choir porterà la tradizione spirtual afroamericana. Lunedì 23 dicembre ore 20.45, Politeama Garibaldi

Sarà una grande festa all’insegna di una delle tradizioni musicali più amate in tutto il mondo: lunedì 23 dicembre alle 20.45 al Politeama Garibaldi, ultimo appuntamento del 2024 della Stagione concertistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, il coro gospel Florida Fellowship Super Choir salirà sul palcoscenico per incantare e coinvolgere il pubblico in un concerto attesissimo che si avvia verso il sold out.

Impegnato in un tour che sta toccando tantissime città italiane, il Florida Fellowship Super Choir sarà a Palermo con una formazione di otto elementi diretti dal fondatore del coro Corey Edwards, che proporrà un programma interamente incentrato sul repertorio gospel e spiritual, omaggiando anche la tradizione europea delle carole e dei brani più eseguiti nel periodo delle festività. Si potranno così ascoltare pagine della tradizione afroamericana come “Go Down Moses”, “Nobody Knows the Trouble I’ve Seen” e le più amate canzoni natalizie come “Joy to the World”, “Silent Night”, “Adeste Fideles”, fino al gospel più classico con “Amazing Grace” e “When the Saint”.

Profondamente legato alla dimensione spirituale, il coro Gospel Florida Fellowship Super Choir è un gruppo fondato nel 2017 che comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida. In questi sette anni di attività il coro ha partecipato ai più importanti concorsi e festival gospel degli Stati Uniti. Il concerto al Politeama Garibaldi sarà quindi una grande occasione di ascolto, portando il pubblico nel vivo delle festività la sera dell’antivigilia di Natale.

I biglietti del concerto (da 10 a 35 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

