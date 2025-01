Colapesce e Dimartino e il concerto dell’Epifania: gli Amici della Musica chiudono le festività natalizie con un doppio appuntamento

Al Politeama Garibaldi sabato 4 gennaio alle 21.00 la tappa palermitana del tour “Archi, ottoni e preoccupazioni” per festeggiare i 5 anni di collaborazione del duo artistico siciliano che ha annunciato la temporanea separazione. Domenica 5 gennaio alle 17.15 il concerto dell’Epifania che vedrà protagonista il Coro di Voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica chiude le festività natalizie con un doppio appuntamento: sabato 4 gennaio alle 21.00, al Politeama Garibaldi il fuori abbonamento con il duo artistico di cantautori Colapesce e Dimartino andato sold out in pochi giorni dall’apertura delle vendite a novembre; domenica 5 gennaio alle 17.15, in occasione dell’Epifania, sarà il Coro di Voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo a salire sul palcoscenico del Politeama con un concerto dedicato al repertorio natalizio.

Coro voci bianche

Il duo di cantautori siciliani – formato da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino – che ha segnato la scena musicale italiana degli ultimi anni, si prende una pausa salutando con un tour nazionale il proprio pubblico in occasione dell’uscita del loro ultimo album dal titolo “Archi, ottoni e preoccupazioni. Dal vivo, con orchestra”. Gli Amici della Musica di Palermo ospitano l’ultima data siciliana della tournée organizzata da Vivo Concerti. Il concerto, con l’orchestra diretta da Davide Rossi, curatore anche degli arrangiamenti, prevede l’esecuzione dei brani dei due album di studio di “I Mortali” e “Lux Eterna Beach” in una chiave diversa per celebrare il percorso artistico intrapreso dagli artisti a fine 2019.

Lorenzo e Antonio, alias Colapesce e Dimartino: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Sono tornati sul palco dell’Ariston nel 2023 dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” (certificato Quintuplo disco di platino) – e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) – brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di “Mùsica Ligera”, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di PLATINO.

Domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, sarà invece il Coro di Voci Bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo il protagonista al Politeama Garibaldi, per la Stagione pomeridiana degli Amici della Musica. La compagine, fondata e diretta da Antonio Sottile, vedrà la partecipazione del soprano Fabiola Galati, del pianista Antonino Fiorino e del quartetto d’archi formato dai violinisti Mirlo D’Anna e Girolamo Lampasona, dal violista Riccardo Botta e dal violoncellista Giorgio Garofalo. Il programma sarà prettamente natalizio con brani della tradizione italiana e internazionale: dal brano tedesco “O Tannenbaum” a “Madonna del Lume” di Eliodoro Sollima, fino ai brani simbolo del Natale come “White Christmas” e “Jingle Bells”.

Il Coro di Voci Bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si è costituito nel 1991 per iniziativa di Antonio Sottile. Ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia, in Russia e in Europa con concerti in Francia, Germania e Austria, esibendosi in festival ed eventi internazionali per conto di numerose istituzioni pubbliche culturali e musicali. Ha al suo attivo numerose registrazioni televisive e radiofoniche, tra cui si ricordano quelle per la RAI, la ZDF, la Radio Vaticana. Ha inoltre cantato alla presenza dei Presidenti della Repubblica italiana quali Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. È risultato vincitore del Premio Nazionale delle Arti, indetto dal MIUR, che premio le migliori realtà della musica in Italia.

I biglietti del concerto del 5 gennaio (da 5 a 15 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne o sul sito www.amicidellamusicapalermo.net, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

