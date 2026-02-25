Circolo Artistsico Città di Palermo: “Diamanti di Sicilia”

Mercoledì 25 febbraio, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il Circolo Artistico Città di Palermo si afferma sempre più luogo di attività culturale e fucina di grandi concerti. Successo con continui applausi per l’appuntamento del 25 febbraio alle ore 19.30 presso la sede dello storico Circolo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, che vede la direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano.

In programma lo spettacolo Diamanti di Sicilia, con musica, teatro, racconto e memoria. Così continuato il ciclo delle attività all’interno del Circolo che porta la firma della professoressa Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

L’artista Liana D’Angelo, autrice e interprete dello spettacolo, ci guiderà in “Diamanti di Sicilia”, un viaggio emotivo attraverso canti, musiche dal vivo e narrazione dedicato alle storie e ai volti che hanno reso immortale la nostra terra. Sul palco della memoria incontreremo personaggi come Pirandello, Andrea Camilleri, Rosa Balistreri, Ignazio Buttitta, Francesca Morvillo, Biagio Conte e tanti altri: figure diverse, unite dall’amore per la Sicilia. Ascolteremo anche le voci e i silenzi di chi ha dovuto lasciare questa terra portando con sé nostalgia e desiderio di ritorno.

Lo spettacolo intreccia recitazione, canto e pianoforte, alternando racconti, tradizione popolare e musiche suggestive – dalla Preghiera di Mascagni alle tarantelle siciliane, fino alle melodie di Morricone – creando un’esperienza intensa e coinvolgente.

Uno spettacolo nato dal desiderio di raccontare la Sicilia nella sua essenza, capace di risvegliare memoria, appartenenza e orgoglio per le nostre radici.

A seguire, cena servita al tavolo con risotto radicchio e noci, ossobuco con polenta, dessert della casa. Quota di partecipazione (spettacolo + cena) €25.

Circolo Artistico – Viale Margherita di Savoia 101, Mondello (PA). Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5. Info e prenotazioni: 380 908 7129, 347 677 3311 (Domenico Ruisi).

BIOGRAFIA

Liana D’Angelo è un’artista poliedrica nata a Cefalù il 15 dicembre 1961, che ha dedicato la sua vita alla musica, alla letteratura e alla performance. La sua formazione musicale inizia precocemente, quando si diploma in Pianoforte presso il Conservatorio di Palermo. Contemporaneamente, si laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Palermo, un percorso che le consente di ampliare la sua visione artistica e culturale.

L’artista scrive e interpreta spettacoli che mescolano musica, recitazione e canto, creando performance uniche in cui il pubblico può immergersi in un’esperienza totale. I suoi spettacoli, infatti, sono vere e proprie esperienze teatrali, dove le sue abilità si fondono in un mix armonico di canto, recitazione e musica che arricchisce ogni scena di profondità emotiva.

Accanto alla sua attività teatrale e musicale, Liana D’Angelo è anche autrice di romanzi, nei quali esplora temi di grande respiro umano e culturale. La sua scrittura riflette una mente curiosa e aperta, che la porta a immergersi nelle sfumature più intime e complesse dell’animo umano. I suoi libri rispecchiano la sua formazione accademica, ma anche l’influenza della musica che permea ogni sua parola. Tiene concerti in varie formazioni collaborando con altri musicisti e creando momenti magici di condivisione artistica. La sua capacità di adattarsi a contesti diversi e di comunicare con il pubblico in modo autentico le ha permesso di costruire un percorso ricco di successi e riconoscimenti.

Il suo punto di forza è coniugare musica, letteratura e teatro in modo originale, facendo della sua carriera un viaggio in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove sfide artistiche.

CURRICULUM

Diploma in Pianoforte, Conservatorio di Palermo, Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Università di Palermo.

Esperienza Professionale: Artista poliedrica: scrive e interpreta spettacoli a tema che uniscono canto, pianoforte e recitazione. Particolarmente incline a temi sociali scrive ed interpreta numerosi monologhi dalle tematiche importanti, come mafia, violenza sulle donne, migranti. Autrice di romanzi: ha scritto e pubblicato opere narrative che esplorano tematiche umane e culturali. Concerto e performance: tiene concerti in diverse formazioni musicali, collaborando con altri artisti e offrendo esperienze musicali e teatrali uniche. Competenze principali: Attrice di teatro versatile che riesce a richiamare intonazioni di diverse provenienze regionali. Interpretazione musicale e teatrale. Composizione e scrittura di testi e romanzi. Collaborazione artistica in contesti musicali e teatrali diversi. Carriera artistica: Ha realizzato e continua a realizzare numerosi spettacoli originali che fondono musica e teatro. Ha collaborato e collabora con vari musicisti e artisti in diverse formazioni musicali, esibendosi in numerosissimi contesti live. Liana D’Angelo è una figura versatile e innovativa nell’ambito delle arti, con una carriera che abbraccia musica, letteratura e performance teatrale. La sua capacità di adattarsi a contesti diversi e di comunicare con il pubblico in modo autentico le ha permesso di costruire un percorso ricco di successi e riconoscimenti. Libri: Iceberg,In nome di Libero, Il sottile filo delle anime , Il muro dei segreti.