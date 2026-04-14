Circolo Articolo Città di Palermo: Guendalina Consoli – “Gocce di Romanticismo”

Mercoledì 15 aprile 2026, ore 19.30 – Circolo Artistico Viale Regina M. di Savoia 101 Mondello – Palermo

Il prossimo appuntamento al Circolo Artistico di Palermo si preannuncia come una serata speciale dedicata alla voce femminile, alla memoria e al racconto. Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 19:30, in scena Guendalina Consoli con lo spettacolo “Gocce di Romanticismo”: un percorso musicale e narrativo che attraversa l’epoca e la cultura ella tradizione del romanticismo. Lo storico Circolo, fondato nel 1882, con il presidente dott. Marcello Palermo, vede la direzione artistica, Elvira Maiorca Italiano, la collaborazione artistica Alexandra Geraci, la segretaria Domenico Ruisi.

Una serata speciale, dedicata al pianoforte e alle atmosfere più intime del repertorio romantico con Guendalina Consoli, pianista di grande sensibilità, con un percorso artistico costruito tra studio, ricerca e importanti esperienze concertistiche in Italia e all’estero.

In programma: Chopin, Liszt, Debussy, Brahms…

musiche che parlano piano, ma arrivano lontano.

Musica vera, da vivere insieme… come piace a noi.

A seguire, cena servita al tavolo: Busiate alla Nerano, Arrosto di maiale con patate sabbiate, Dessert della casa.

INFO:

Quota di partecipazione (spettacolo + cena): €25

Circolo Artistico di Palermo

Viale Margherita di Savoia 101 – Mondello (PA)

Ingresso con posteggio da Via Marinai Alliata, 5

Info e prenotazioni:

380 908 7129

347 677 3311 (Domenico Ruisi)