Cinema: il progetto sul dramma dell’alcolismo “Il mostro vorace”

In questi giorni sono iniziati i primi lavori per la realizzazione del progetto sul dramma dell’alcolismo con un film ispirato al romanzo “Il mostro vorace “ di Meri Lolini.

Lei è una delle nostre redattrici. La produzione cinematografica è a cura di Antonio Cirillo, mentre la regia sarà curata da Luca Alessandro e le musiche saranno allestite da Philippe Leon e Luca Rustici .Il Direttore della fotografia sarà Fernando Vecchini.Il protagonista è il famoso attore Patrizio Pelizzi Chiediamo a Meri che ci racconti qualcosa di questo suo romanzo.

Meri Lolini

Il romanzo prende in esame il problema generato dall’alcolismo sia per l’alcolista che per la moglie ed anche le varie situazioni generate da questa dipendenza. Questa storia è ambientata principalmente in Toscana ed il protagonista è Stefano che è un architetto alcolista. Vengono prese in esame tutte le difficoltà sia di salute fisica che psicologica che questa dipendenza comporta e tutte le possibili cure sia farmacologiche che psicologiche con l’aiuto anche dei circoli Associazione Club alcolisti in trattamento dove viene applicato il metodo Hudolin. Questo “mostro vorace” che è la dipendenza dall’alcol viene affrontato da Stefano insieme a sua moglie Sara, che è un avvocato. Insieme combattono in ogni modo queste avversità e si presentano diverse opportunità per uscire e guarire da questo male terribile. Cercano di trovare un po’ di pace e tranquillità nella casa al mare in Maremma e precisamente a Follonica.Si circondano di tanti amici e colleghi che cercano ognuno a loro modo cerca di interagire per aiutare questa coppia in questa situazione drammatica. L’ultima parte del racconto è ambientata tra Bolzano e Corvara dove avvengono molti episodi davvero complicati. Ci sono dei fatti che fanno sperare nella risoluzione del problema e subito dopo capita qualcosa all’ improvviso che sbilancia tutto quello che è stato costruito. Proprio per rimarcare che essere dipendenti da qualcosa squilibra e sbilancia la nostra esistenza e di chi ci vive accanto. Viene presa in esame la violenza sia fisica che psicologica nei confronti di Sara durante le sbronze di Stefano. Viene rimarcata la difficoltà che una persona vittima di una dipendenza ha per uscirne e riprendere a vivere in maniera sana ed equilibrata.Con questo mio racconto ho voluto realizzare un’analisi molto particolareggiata e cercare di informare i lettori. Spero che questo progetto in allestimento venga realizzato e supportato in tutte le sue fasi di sviluppo e ringrazio tutti per la fiducia per questa mia creazione letteraria.

Antonio Cirillo_Ph. Maggio

Ora presentiamo il produttore cinematografico Antonio Cirillo, che è il Coordinatore Provinciale della BAT ( Barletta- Andria- Trani ) di Medea Odv. Medea Odv è un Organizzazione non Governativa della CAMERA DEI DEPUTATI Sicurezza Sociale, Supporto Psicologica e Assistenza Legale per ogni forma di Violenza di genere e in genere. Lo scorso settembre lo abbiamo incontrato e ci ha parlato dell’appuntamento importante del giorno 27 Settembre 2024 presso il Senato della Repubblica, sempre contro la lotta allo stalking, al femminicidio per la Non Violenza, ove gli è stata conferita la Benemerenza, per il PREMIO INTERNAZIONALE LEONE XIII. Qual è l’approccio che hai avuto con questo romanzo e qual’ è la tua motivazione per l’allestimento di questo progetto , che avrà bisogno di ricevere sia il supporto economico che professionale?

Bene, ho sempre lavorato per il sociale e per questo nel luglio del 2022 decisi di scrivere qualcosa contro la violenza sulle donne. Così decisi di andare in produzione con il mio Film dal Titolo “ STALKING SCONFIGGERLO SI DEVE “. Così oggi mantenendo la stessa linea sociale e confrontandomi spesso nella quotidianità con la Dott.ssa Meri Lolini, abbiamo deciso di dar seguito alla sua opera dal titolo “ Il Mostro Vorace “ e così facesse un doppio salto, diventando una pellicola cinematografica. Ho sposato in pieno questo progetto perché anche sull’ alcolismo serve la prevenzione ed è un argomento vastissimo, ma come sempre se ne parla pochissimo. Chi è affetto da alcolismo sviluppa, nel tempo, una serie di gravi sintomi fisici e psicologici oltre a danni nella sfera sociale. I danni fisici colpiscono in particolare il cervello e il fegato, anche se in generale tutti gli organi possono essere danneggiati dall’ alcol. Da un punto di vista psicologico, chi soffre di alcolismo può manifestare alterazioni della personalità e sviluppo di aggressività. L’ alcol sappiamo che provoca numerosi danni alla vita relazionale, familiare e lavorativa, con frequenti litigi, perdita di lavoro , separazioni etc. Per cui spero con questo film di dare un forte segnale a chi ne soffre, concludo questa volta con un motto diverso dal mio solito:”NO ALL’ ALCOL – SI ALLA VITA”

Ringraziamo Meri ed Antonio e rimaniamo in attesa di vedere questo film nella sale cinematografiche italiane.