Cina: Secondo Incontro con l’Accademia Dongba ǀ Intervista di Maria Teresa De Donato

Cari amici,

DONGBA

Oggi Lan Xin ed io continueremo la nostra discussione sulla sua attività riguardante la sua Accademia legata alla cultura Dongba.

Bentornata, Lan Xin. Sono molto felice di averti nuovamente mia ospite.

È un onore essere qui ancora una volta. Grazie mille per avermi invitata.

Lan Xin, l’ultima volta abbiamo concluso la nostra conversazione con la tua spiegazione di alcune peculiarità della cultura Dongba che la distinguono da tutte le altre. Oggi vorrei iniziare la nostra intervista chiedendoti quando e perché hai fondato l’Accademia Yulong di Cultura Letteraria e Scrittura Dongba e l’Accademia Lan Xin Sa Mei e le loro differenze e obiettivi.

Da quando sono diventata l’erede donna Dongba, come ho menzionato nella nostra precedente intervista, ho appreso della grave situazione della cultura Dongba, sull’orlo della scomparsa, e delle difficili condizioni di vita dei Dongba, i principali eredi della cultura Dongba, così ho promesso di aiutare a proteggere, ereditare, sviluppare e diffondere la cultura Dongba come un’altra missione essenziale nella mia vita. Sono consapevole che una missione storica così critica è troppo limitata per una persona e richiede sforzi congiunti.

Nel 2019 ho lasciato tutto a Pechino, in Cina. Sono arrivata nella città turistica di fama mondiale – Lijiang, in Cina, dove ho stretto contatti con filantropi come il signor Wan Yilong e altre persone premurose per conoscere il Maestro Dongba Ahengdongta. Erano tutti influenzati dai saggi Dongba e scioccati dalla grande saggezza Dongba, e giurarono anche di non risparmiare alcuno sforzo per aiutare a proteggere e portare avanti la cultura Dongba. Pertanto, con i nostri sforzi, nel 2021, “L’Accademia Culturale Yulong Wenbi Dongba” è nata in un tempio millenario (ex Tempio Xinghua) a Lijiang, in Cina. È stato donato e gestito da me e dal signor Wan Yilong e co-fondato dal Maestro Ahengdongta Dongba. Il Presidente Onorario è il signor Bai Gengsheng, Vicepresidente dell’Associazione degli scrittori cinesi.

Speriamo di fare del nostro meglio per contribuire alla protezione, all’eredità, alla diffusione e allo sviluppo della cultura Dongba in modo che ciascuno degli eredi della cultura Dongba possa avere il proprio posto nell’ambito di questa eredità; li aiutiamo a vivere una vita migliore e permettiamo loro di ereditare la cultura Dongba in tutta tranquillità. Accoglie inoltre con favore tutti gli amici di tutto il mondo che amano la cultura Dongba per avere una piattaforma gratuita per apprendere la cultura Dongba “originale e chiara” in modo che la cultura Dongba possa tenere il passo con i tempi, progredire, prosperare e lasciare che la grande saggezza Dongba brilli luminosamente nelle diverse culture del mondo, portando avanti la missione affidata dalla Storia e dal Tempo.

Per rispondere alla tua domanda, l’Accademia della Cultura Dongba e l’Accademia Lanxin Samei coesistono in questo antico tempio. Rappresentano le mie due missioni nella mia vita, il che significa anche che devo svolgere queste due missioni contemporaneamente: una è la missione della Cultura Dongba e la seconda è creare e diffondere la Saggezza dell’Amore. Spero che altri grandi emissari dell’Amore in tutto il mondo si uniscano a noi con le proprie forze per aiutarci!

Nella nostra precedente intervista, hai menzionato “la saggezza del confucianesimo, del buddismo e del taoismo cinesi”. Tuttavia, secondo la nostra eredità giudaico-cristiana (riferita al mondo occidentale), Gesù Cristo ha dato l’esempio più eclatante a questo riguardo su come comportarci e, soprattutto, su come trattare gli altri, comprese le persone che potrebbero non piacerci, non piacerci molto o non piacerci affatto. Budda e Confucio – solo per citarne alcuni – vissuti secoli prima di Cristo, fecero lo stesso: ciascuno di loro tenne una condotta esemplare e si dimostrò un modello per tutte le persone. Indipendentemente dal nostro Paese di nascita e dal nostro patrimonio culturale/politico/religioso/spirituale, mi sembra che tutti loro fossero, per così dire, “illuminati” e che, nonostante le loro differenze, ci siano molte somiglianze in quanto all’essenza dei loro insegnamenti. Il linguaggio, le metafore e i simbolismi che hanno utilizzato potrebbero essere diversi, ma i loro intenti e obiettivi sembrano essere gli stessi. Affermando questo, non mi riferisco necessariamente a “questioni religiose”, ma a principi spirituali universali che ci rendono “umani”. Sei d’accordo con me?

Sono completamente d’accordo con te. Il pensatore tedesco Karl Jaspers si riferiva all'”età dell’asse” nel suo libro L’origine e lo scopo della storia. Cioè, tra l’800 e il 200 a.C., filosofi e santi influenti nacquero contemporaneamente in Cina, in Occidente, in India e in altri luoghi. Ad esempio, in Cina emersero pensatori come Confucio, Mencio e Lao-tzu. Allo stesso tempo, in Occidente c’erano filosofi come Socrate, Platone e Aristotele, e nell’antica India c’era il Buddha. Sono gli esseri saggi e illuminati nati in diversi paesi del mondo all’inizio della creazione, cioè gli “illuminati”, come dici tu. Esistevano quasi simultaneamente; hanno creato antiche culture e civiltà in diverse regioni e la loro saggezza ancora oggi avvantaggia l’umanità di generazione in generazione.

Conducono le persone al bene e guidano le persone in tutti gli aspetti della vita umana, e il punto di partenza è sperare che le persone possano creare insieme un mondo armonioso e bello per l’umanità con il cuore giusto, i pensieri giusti, la giusta illuminazione, la giusta conoscenza e le giuste Azioni.

La civiltà cinese non ha mai sostituito il multiculturalismo con un’unica cultura. Invece, il multiculturalismo è confluito in una cultura comune per risolvere i conflitti e costruire consenso. L’identità culturale cinese trascende la località, il sangue, il lignaggio, il credo religioso, ecc. Più è inclusiva, più viene riconosciuta e mantenuta, e più continuerà. L’inclusività della civiltà cinese determina fondamentalmente l’orientamento storico degli scambi della nazione cinese, l’integrazione, la coesistenza armoniosa di diverse credenze religiose in Cina e l’apertura della cultura cinese ad altre civiltà.

Maria Teresa & Lan Xing (Dongba Interview)

Indipendentemente da tutte le differenze nel nostro sistema di credenze personali, come pensi che l’umanità possa scendere a patti, accettarle e infine rispettarle in modo che tutti possiamo contribuire alla creazione di un mondo sicuro, pacifico e armonioso?

Personalmente penso che la discriminazione, il pregiudizio… queste debolezze umane portino le persone a scegliere solo ciò di cui hanno beneficiato e a rifiutare altre cose che non capiscono veramente, e questo vale anche per la cultura. Se non esiste una comprensione fondamentale, non possiamo “imparare gli uni dagli altri”. In particolare, [non solo c’è il rischio di] non comprendere, [ma anche quello di] fraintenderne il significato originale a causa del detto “Messaggio non pervenuto”. Quando non comprendiamo veramente una cosa o una cultura, non siamo qualificati per criticare. Tutti sono ansiosi di beneficiare del “bene” umano, ma ignorano una aspetto fondamentale: la misura in cui aiutiamo dipende, prima di tutto, dall’avere un alto livello di cognizione, mente, visione, portamento, modello e coraggio piuttosto che una cognizione ristretta, una veduta ristretta, un pensiero di per sé parziale. L’esistenza è ragionevole e ogni cosa o cultura tramandata fino ai giorni nostri deve avere i propri punti forza. In base a quel che credi, così vedi; in base a quanto sei aperto, così ti connetti; In base a quanto accetti, così ottieni. L’apertura è un gesto di pietà; La fede è un grande potere! Mi piace imparare e diffondere la saggezza di culture diverse.

Dal punto di vista della volontà e della coscienza dell'”uomo” stesso, la natura umana aspira all’amore e alla bellezza, e l’amore e la bellezza sono le convinzioni condivise nascoste nel cuore di ognuno. L’incredibile potere dell’amore e della bellezza ci rende il meglio che possiamo essere, e la consapevolezza dell’amore e della bellezza ci rende pacifici, belli e armoniosi, portandoci a creare un mondo pacifico, armonioso e bello. Tutti hanno amore; l’amore è il DNA della vita. Tutti amano la bellezza. La bellezza è il DNA della vita.

A causa dell’amore, ogni cosa in cielo e in terra vive per sempre; il sole, la luna e le stelle brillano nel mondo a causa dell’amore e così l’umanità va avanti. L’amore è la luce dell’universo, la fonte della vita, la catena del tempo e dello spazio e la porta di tutto il Dharma. Ognuno ha una fonte d’amore; quando la apriamo con la chiave dell’amore, l’amore continua a fluire verso gli altri e di nuovo verso noi stessi.

Il mondo cerca di distruggere l’esistenza equilibrata dell’amore mediante il “confronto”. Nella coscienza del “confronto”, le persone consumano la capacità dell’amore con il “confronto”; l’amore viene così perso e diventa un’altra tremenda forza distruttiva. E l’esistenza della bellezza è la soluzione alla perdita dell’amore! Quando diventiamo amore e bellezza, possiamo diffondere amore e bellezza, e quando tutto l’amore e la bellezza si uniscono per diventare il DNA dell’universo, il mondo diventerà pacifico, armonioso e bello.

Qual è l’orientamento della Dongba Culture Academy e della Lanxin Samei Academy? Ci sono grandi storie che puoi condividere con noi? Quali sono i tuoi piani per il futuro?

La Dongba Culture Academy è un’accademia di welfare pubblico, che aderisce alla proposta di valore di “custode della cultura Dongba, divulgatore dello spirito Dongba, evocatore dell’anima della nazione e praticante dell’amore umano”, sperando di diventare un tempio di cultura Dongba, per proteggere, ereditare, sviluppare e diffondere la cultura Dongba. Lasciamo che la cultura Dongba tenga il passo con il Tempo, vada avanti e fiorisca, che la grande saggezza di Dongba sbocci alla luce del grande amore nella multicultura del mondo e porti avanti la missione affidata dalla Storia e dal Tempo.

L’Accademia Lanxin Samei è il ritratto di “Lan Xin parla dell’Amore” e il luogo di nascita de “La saggezza di Lan Xin”. Spero che l’Accademia sia il giardino dell’anima delle persone predestinate del mondo, il campo energetico dell’amore, il luogo sacro della cultura e il tempio della “Saggezza dell’Amore”.

L’Accademia tiene ogni anno varie forme di cultura Dongba e corsi di benessere pubblico spirituale ed emotivo. Abbiamo aiutato la biblioteca locale a digitalizzare più di 4.000 volumi di libri antichi Dongba e più di 140 scritture Dongba, opere di calligrafia e pittura, sculture, manufatti e dipinti su lastre di legno dell’Accademia sono stati esposti nei musei orientali in Francia e in altri paesi europei, conquistando una buona reputazione in Cina e a livello internazionale.

Il 21 aprile 2021, [in occasione della] Dodicesima Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite, il quartier generale delle Nazioni Unite ha invitato appositamente il Preside dell’Accademia di Cultura Dongba, Aheng Dongta, a tenere una conferenza su “I misteriosi geroglifici Dongba”, che ha conquistato i titoli dei giornali sul sito ufficiale delle Nazioni Unite e ha fatto amicizia con amici di tutto il mondo che amano la cultura Dongba e vengono qui per esplorare il misterioso e antico Dongba.

Nell’agosto 2022, l’Italia ha intervistato Ahengdongta. Nel settembre 2022, la Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale ha invitato Ahengdongta a tenere una conferenza sulla cultura Dongba. Nel settembre 2022, l’Accademia della Cultura Dongba ha ospitato la “Mostra della Cultura Dongba” dei Dodicesimi Giochi Nazionali della provincia dello Yunnan, esponendo centinaia di scritture, pittogrammi, opere di calligrafia e pittura Dongba, strumenti buddisti Dongba, dipinti su tavole di legno Dongba, burattini Dongba, ecc. Il Museo del patrimonio culturale immateriale della Cina e il Museo d’arte cinese hanno raccolto in modo permanente diversi geroglifici Dongba originali.

Nel novembre 2023, l’Università Ysei, una famosa università per adulti in Italia, e l’Accademia Culturale Dongba hanno stabilito ufficialmente rapporti di amicizia transfrontalieri e hanno tenuto una grande cerimonia di premiazione del Certificato di Amicizia in Italia.

Negli ultimi tre anni, i principali media di Stati Uniti, Italia, Turchia, Francia, Germania, Vietnam e altri paesi mi hanno intervistata molte volte. Ho effettuato molti scambi culturali transnazionali, diffondendo e promuovendo la cultura tradizionale cinese e quella Dongba. L’Accademia sta diventando sempre più famosa in Cina e a livello internazionale.

Quanto alla pianificazione, si tratta di praticare tale missione con amore, con tutto il cuore, passo dopo passo. Negli ultimi anni, ho accumulato ispirazione creativa e materiali durante il processo di studio di 100 libri antichi di Dongba, e li creerò e presenterò sotto forma di romanzi, film, cartoni animati, poesie e saggi. L’originale “La Saggezza di Lan Xin” contiene centinaia di migliaia di parole e abbiamo intenzione di iniziare a pubblicare una serie di libri quest’anno, sperando che siano tradotti in molte lingue e pubblicati a livello internazionale.

Anche se abbiamo diversi progetti in cantiere, vorrei evidenziarne due con i nostri amici in tutto il mondo.

Innanzitutto, la nostra Accademia ha tradotto la serie di libri “Letteratura Epica Antica Dongba”, che sarà pubblicata presto. Poiché le scritture Dongba sono scritte in geroglifici Dongba, proprio come il “Libro del Cielo”, i geroglifici Dongba utilizzati non sono parole con un unico significato ma con molteplici significati. Gli antichi libri Dongba sono estesi e profondi e la loro saggezza è indicibile. Tuttavia, una saggezza così grande è compresa solo da una manciata (una ventina) di Dongba, e ci sono persino misteri da risolvere nelle Scritture Dongba. Nel mondo di oggi, l’assimilazione della cultura nella cultura Dongba di oggi sta affrontando un momento critico, di vita e di morte, e nell’era attuale, considerandone l’eventuale perdita, ci si chiede: Come insegnare e interpretare in modo comprensibile la cultura Dongba? Le “questioni celesti” di queste culture nazionali sono molto scioccanti.

Per mantenere viva la cultura Dongba e consentire alle persone di tutto il mondo che amano la cultura Dongba di apprenderla rapidamente, la nostra Accademia di Cultura Dongba sta facendo una cosa senza precedenti: la serie epica e mitologica degli antichi libri Dongba è stata tradotta in una serie di libri intitolati “Epica della letteratura antica Dongba.” I libri complicati sono semplificati e scritti in geroglifici Dongba con una parola e un significato, dotati dell’alfabeto fonetico internazionale, cinese, inglese e lettura audio. Le mie traduzioni in cinese e inglese, le mie poesie originali e gli artisti di fama mondiale Cai Zhenyuan e Ahengdongta hanno creato insieme dipinti basati su poemi epici e miti. Questa innovazione e creazione senza precedenti porteranno avanti la più alta cristallizzazione della saggezza Dongba, che è sul punto di andare perduta. Condividete, quindi, questa memoria “segreta” del patrimonio mondiale con il mondo, insegnatevi a vicenda e decriptate l’antico “libro del cielo” al mondo, dalla dimensione dell’amore umano e dall’alta dimensione dell’amore cosmico per interpretare la saggezza interiore dei tre sistemi epici e mitologici, da “esoterico” a “aperto”; questo rappresenta la condivisione dei tesori della nazione cinese con il mondo. La nostra accademia da diversi anni produce un regalo culturale da dedicare al mondo! In questo modo, le persone che amano la cultura Dongba in tutto il mondo possono facilmente comprendere la cultura Dongba grazie a questa serie di libri. La cultura Dongba verrà trasmessa senza limiti e la saggezza Dongba andrà a beneficio dell’umanità ovunque!

Ci auguriamo che questi libri vengano tradotti in varie lingue e dedicati ai lettori di tutto il mondo affinché questa preziosa memoria del patrimonio mondiale possa essere di beneficio all’umanità: questo è il nostro grande augurio. Gli editori di tutto il mondo sono invitati a contattarmi attraverso le nostre interviste.

Un altro grande progetto è che ci stiamo preparando a fondare il Centro Culturale Internazionale Dongba. Quindi, diamo il benvenuto ad amici provenienti da tutto il mondo che amano la cultura Dongba che verranno a Lijiang, in Cina, e al nostro Centro Culturale Internazionale Dongba per scambiare e discutere questa memoria del patrimonio mondiale!

La cultura è l’anima di generazione in generazione. Preservare la fonte della cultura significa proteggere le radici di una nazione. Amando la propria nazione, desiderando con tutto il cuore rispettare il Cielo e l’Amore, si realizza l’evento dei secoli “contribuire all’era contemporanea e beneficiarne per migliaia di anni”!

In un momento in cui la cultura Dongba, patrimonio dell’umanità, è sul punto di andare perduta, crediamo che sempre più ambasciatori del grande amore provenienti da tutto il mondo si uniranno a noi per stabilire cuori per il Cielo e per la Terra, per fondare vite per i viventi, per imparare dai santi del passato e per portare la pace nel mondo!

Grazie mille, Lan Xin. Avere questa terza intervista con te è stata una gioia e un’esperienza piuttosto educativa. Vuoi ricordare ai nostri lettori come possono contattarti qualora avessero bisogno di maggiori informazioni sulle tue pubblicazioni, sulle tue attività e sulle tue due Accademie?

Cara Dott.ssa Maria Teresa De Donato, senza volerlo, le nostre tre interviste sono durate un anno e sono entusiasta di condividerle con i lettori di tutto il mondo attraverso te! Anche se non ci siamo mai incontrate, siamo come amiche intime e la comunicazione è piacevole. Non solo hai molta conoscenza, ma hai anche una grande mente e un elevato quoziente intellettivo, motivo per cui puoi intervistare persone essenziali da tutto il mondo. Mi aiuti a creare e diffondere insieme amore e bellezza. Il tuo lavoro è significativo. Sei un messaggero delle diverse culture del mondo! A nome dei lettori di tutto il mondo, permettimi di ringraziarti per tutti i tuoi sforzi! Il tuo nome è inciso anche nei cuori dei lettori cinesi!

Infine, una preghiera per i lettori di tutto il mondo: Possiate diventare ambasciatori di amore e bellezza e contribuire a costruire un mondo pacifico, armonioso e bello! Per favore contattatemi su Facebook all’indirizzo “Lan Xin” o via e-mail: 282051089@qq.com.