Cina: Cultura e Accademia Dongba

di Maria Teresa De Donato (Prima Parte)

Oggi ho il grande piacere di ospitare la mia cara amica e collega Lan Xin Sa Mei. Abbiamo incontrato Lan Xin in precedenza in due occasioni: ad agosto 2024, attraverso la nostra prima intervista Lan Xin Sa Mei – scrittrice e poetessa cinese di fama internazionale, in cui abbiamo avuto modo di conoscerla come autrice e traduttrice molto talentuosa e prolifica, e a settembre, grazie alla nostra seconda intervista Diventare l’Amore, il nostro più grande potere, in cui abbiamo evidenziato la necessità per ognuno di noi non solo di mostrare Amore in tutti gli ambiti della vita e verso tutti, ma di incarnare noi stessi l’Amore.

Oltre a tutte le attività che abbiamo menzionato in passato, Lan Xin è anche la fondatrice dell’Accademia Culturale YuLong Wenbi Dongba e dell’Accademia Lan Xin Sa Mei.

Ultimo aspetto, ma non meno importante: lei è anche l’unica erede donna della cultura Dongba.

Ciao, Lan Xin, e benvenuta in questo mio spazio culturale. Sono entusiasta di averti nuovamente come mia ospite.

Cara Dott.ssa Maria Teresa, grazie per il tuo terzo invito. Sono lieta di continuare il dialogo tra le nostre anime, l’unione dei pensieri, come ha detto il Signor Bai Gengsheng, Vicepresidente dell’Associazione degli Scrittori Cinesi, nei suoi commenti alla nostra seconda intervista: “Recentemente, mi è piaciuto il dialogo tra la Signora Maria Teresa de Donato e la signora Lanxin Samei, una famosa scrittrice cinese; [lei] e io abbiamo sentito che due cuori, una “comunicazione aerea” e una “comunicazione transoceanica”, hanno realizzato la “partita” oltre il tempo e lo spazio, riflettendo sulla civiltà e guardando indietro alla cultura, discutendo la natura fondamentale dell’umanità, il vero significato dell’amore e la possibilità e il modo di salvare cuori e persino esseri umani oltre l’ordinario. All’ [aspetto] umano si sono aggiunte associazioni ricche e commoventi. Lasciatemi credere fermamente, anche se la verità, la bontà e la bellezza del mondo spesso [fanno sì che] “la nebbia perda l’edificio, il labirinto la luna”, o la verità venga coperta, distorta e usata prepotentemente, finché esisterà ancora l’universo, gli esseri umani sicuramente avranno la possibilità di scongiurare il disastro, resistere al potere, illuminare l’umanità, sia attraverso l’auto-salvataggio che il salvataggio degli altri, salvando gli altri, e la letteratura è un’arma e un’arma spirituale essenziale. Pertanto, attendo con ansia il loro dialogo, che colpisca scintille sempre più benefiche dell’emozione umana e dell’amore.

Non vedo l’ora che arrivi la nostra nuova “scintilla” di impatto!

Lan Xin, nelle nostre interviste passate, abbiamo avuto la possibilità di discutere molti argomenti che ci interessano. Oggi però vorrei soffermarmi su una tua attività specifica, quella relativa alle due Accademie di cui sei Fondatrice. So che in Cina ci sono molte etnie diverse, quindi tradizioni, ciascuna risalente a centinaia se non a millenni fa.

Potresti spiegare ai nostri lettori cosa significa questo per il tuo Paese e come il tuo Paese consente a queste culture straordinarie e diverse di coesistere? Ho sentito che inizialmente eri cinese Han e ora sei integrata nella cultura Dongba della nazionalità Naxi in Cina. Come incorpori la cultura Han e la cultura minoritaria?

La nazione cinese ha una storia umana di un milione di anni, una storia culturale di 10.000 anni e una storia legata alla sua civiltà di oltre 5.000 anni. È un miracolo della civiltà umana che la civiltà cinese resista da migliaia di anni, ed è anche la base della nostra fiducia. La civiltà cinese ha ereditato pace, amicizia e armonia da oltre 5.000 anni. Come hanno sottolineato i nostri leader nazionali, tutti i gruppi etnici hanno sviluppato congiuntamente il nostro vasto territorio, tutti i gruppi etnici hanno scritto insieme la nostra lunga storia e la nostra splendida cultura è stata creata congiuntamente da tutti i gruppi etnici. Tutti i gruppi etnici hanno coltivato congiuntamente il nostro grande spirito.

L’ampia atmosfera della civiltà cinese deve molto all’atteggiamento aperto e alla mente inclusiva di questa cultura fin dai tempi antichi. Che si tratti di rafforzare la coesione e l’attrattiva della cultura avanzata all’interno o di aumentare la diffusione e l’influenza della civiltà cinese all’esterno, è inseparabile dall’integrazione della Cina e del mondo, attraverso l’antico e il moderno. Pace, amicizia e armonia sono gli ideali della civiltà cinese da più di 5.000 anni. La natura pacifica della civiltà cinese ha fondamentalmente determinato che la Cina sarà sempre un costruttore di pace nel mondo, un contributore allo sviluppo globale e un difensore dell’ordine internazionale. Dopo un lungo periodo di sforzi, siamo più qualificati di qualsiasi altra epoca a risolvere [la questione] “la Cina antica e moderna e l’Occidente” e più determinati che mai rispetto a qualsiasi altra epoca, [a realizzare] una serie di conquiste culturali che fondono l’antico e il moderno e collegano l’Oriente e l’Occidente. Aderendo al principio di “apertura e inclusività” e alla saggezza di “inclusione e ricerca di un terreno comune accantonando le differenze”, la Cina ha attivamente imparato da tutte le conquiste esemplari della civiltà umana e ha promosso l’uguaglianza, l’unità e la prosperità condivisa di tutti i gruppi etnici.

Come hai detto, sono nata e cresciuta nella regione Han. Mi piacciono sia la cultura tradizionale cinese che le diverse culture del mondo, inclusa la cultura delle minoranze cinesi. Fin dall’infanzia, l’essenza della cultura del confucianesimo cinese, del buddismo e del taoismo mi ha nutrito. Nel 2018 ho conosciuto la cultura Dongba del gruppo etnico Naxi in Cina. Da quando sono diventata l’unica erede donna della cultura Dongba, ho studiato 100 libri antichi di Dongba, una memoria del patrimonio mondiale, e ho beneficiato della grande saggezza delle scritture Dongba. In effetti, in me la diversità delle culture converge, si integra, esse si completano a vicenda. Voglio cogliere la saggezza di molte culture e diffondere la loro saggezza nel mondo per aiutare le persone.

Dalla mia esperienza, sia che si tratti della cultura multiculturale, della cultura tradizionale cinese o della cultura minoritaria, dall’inizio dei tempi e dalla creazione del mondo, sebbene espressione di destinazione diversa ma uguale, tutti i metodi si equivalgono. Come le stelle splendenti nel vasto universo, ciascuna brilla della luce della saggezza, illuminando un lato dell’universo.

Sebbene la cultura abbia confini nazionali, l’amore non ha confini. L’amore è la fonte del progresso e della sublimazione della civiltà umana e la forza più potente dell’universo. Quando abbiamo compassione e amore per l’universo e gli esseri umani, riverenza per il cielo e la terra, gratitudine per tutte le cose nell’universo e nessuna distinzione tra gli esseri senzienti nel mondo, allora possiamo collegarci e integrarci con tutta la verità, bontà e bellezza nel mondo, proprio come un pianeta d’amore.

Trovare la nostra missione su questa Terra è fondamentale per la nostra felicità. Molte persone riescono a trovarla, ma molte altre non sono consapevoli della propria unicità, e tanto meno in grado di identificare la propria missione nel vivere una vita felice, equilibrata e gratificante.

Cosa suggeriresti loro per aiutarle a raggiungere questo obiettivo?

Come hai detto tu, la gente pensa che la missione sia per i grandi, non per loro. Ma non è così. Ho scritto un classico saggio della saggezza Lanxin: ogni cosa ha una missione, e ognuno ha una missione innata, non importa quanto grande o piccola, che è il valore unico di ogni vita; per favore trovate la vostra missione. Quando troverete la vostra chiamata, non vi importerà più ciò che avrete sopportato come persone. Non vi interesserà più quanto sarà stata dura; non vi importerà più ciò che avrete perso, quanto avrete sofferto, quanto vi sarà costato, quanto avrete guadagnato, quanto avrete goduto. Guardando il tutto da una prospettiva più ampia della missione ciò che conta sarà guardare le cause e le circostanze, per vedere cosa sta succedendo proprio ora. Cosa vi interessa? Cosa portate alle persone e agli esseri intorno a voi? Cosa lasciate al mondo e cosa fate per l’umanità? Quando trovate la vostra chiamata, godrete di tutto ciò che darete, perché il praticare la propria missione è già – di per sé – un eccellente motivo di gioia!

Qual è la differenza fondamentale tra una missione e un lavoro? La missione non è solo un lavoro ma un sogno per tutta la vita e una ricerca da realizzare con tutto il cuore. La missione non è portare a termine il compito per la società e per chiunque, ma praticarlo come valore e senso della propria vita! Le persone con senso di missione devono essere in grado di esercitare fino all’estremo il proprio potenziale e il proprio valore, non solo per dare il meglio di sé ma anche per raggiungere gli altri; quanto più significativa è la missione, tanto più eccezionale è il risultato! Tutti quelli del Grande Mandato sono altruisti e benefici per tutti gli esseri. Illumina te stesso, illumina gli altri!

Dalla mia esperienza, credo che coloro che hanno il Grande Mandato saranno benedetti e aiutati da Dio!

Per quanto ti riguarda, sembra che tu abbia identificato il tuo scopo nella vita attraverso ogni sorta di attività e insegnamenti, basati principalmente sulla Consapevolezza, sull’Amore e sulla Saggezza dell’Amore. Come se ciò non bastasse, sei stata anche nominata “Messaggera d’Amore” e “l’unica erede femminile della Cultura Dongba”.

Come è potuto accadere tutto questo? La cultura Dongba è qualcosa in cui si nasce o che si può abbracciare?

Come hai detto tu, ho trovato la mia missione durante il mio ritiro di lettura nel 2019: nascere per amore, venire [al mondo] per amore, creare e diffondere la saggezza dell’amore. Più tardi, in innumerevoli sogni magici e meditazioni, ho trovato molteplici “io” in universi paralleli e ho trovato le risposte esatte a “chi sono”, “chi sarò”, “da dove vengo” e “dove andrò”.

Nel corso della mia esperienza di vita, varie difficoltà mi hanno spinto a trovare la mia missione, come la morte prematura dei miei genitori e parenti, l’aumento delle avversità, i colpi bassi della vita, l’avventura dell’amore… È il modo in cui Dio risveglia la mia consapevolezza, trovare me stessa e trovare la mia missione. Ora che Dio mi ha dato una missione, mi ha resa più forte, mi ha aiutata a trovarla e mi ha guidata passo dopo passo per realizzarla, non posso deludere le buone intenzioni di Dio. Così ho sentito l’amore dall’universo, dal potere magico della natura, dalla saggezza dell’alta dimensione dell’amore ho scritto “La saggezza di Lan Xin” i cui detti si diffondono nel mondo dei predestinati, conducono i lettori al bene, e fanno trovare loro la chiave per amare, per schiarire la nebbia dell’anima, aprire la porta della saggezza, creare una vita felice e bella.

Nel mio cuore, i lettori non conoscono confini, l’amore non conosce confini, e tutti i lettori nel mondo che ne hanno bisogno e che, come me, sono miei amici che hanno la missione di aiutare. Sono entusiasta di connettermi con i lettori di tutto il mondo con “amore”, cuore a cuore. È anche un grande onore ricevere l’incoraggiamento dei media di tutto il mondo. Sono grata al New York Times per aver scritto: “L’Ambasciatrice del Grande Amore Lan Xin ha raggiunto l’amore supremo”.

Molte persone come te si chiedono: come sono diventata l’unica erede femminile della cultura Dongba?

Per il popolo Naxi in Cina ero una straniera e una estranea, ma ora ho stretto una relazione magica [con loro]. Nel 2017 ho ospitato la cerimonia di apertura del progetto del Fondo nazionale per l’arte “Mostra d’arte del centenario della pittura di Naxi Dongba”. Ho incontrato il Signor Ahengdongta, 17a generazione Dongba, creando così un profondo rapporto con la cultura Dongba. Ahengdongta mi ha ispezionata e messo alla prova per un lungo anno e, dopo un’attenta considerazione, ha deciso di adottare l’innovazione open source e di accettarmi come erede femminile. Tuttavia, l’altro Dongba in quel momento non riusciva a capire la sua decisione e si oppose vigorosamente.

Alla fine del 2018, ha dovuto affrontare una massiccia pressione da parte dell’opinione pubblica, ha rotto la tradizione di “passare all’interno senza passare all’esterno, trasmettere il maschile senza trasmettere il femminile” della cultura Dongba da migliaia di anni, ha tenuto una cerimonia per farmi diventare ufficialmente l’unica erede femminile della cultura Dongba nella storia e mi ha dato il nome “Lanxin Samei”.

Sono commossa dalla mente ampia di Ahengdongta, dalla visione lungimirante, dall’audace innovazione open source e dall’adesione alla cultura Dongba, quindi la mia missione è quella di aiutare a proteggere, ereditare, diffondere e sviluppare la cultura Dongba nella mia vita! Più tardi ho imparato sempre di più: la cultura Dongba, riconosciuta dall’UNESCO come “Memoria del Patrimonio Mondiale”, è sul punto di andare perduta e pochi eredi Dongba sono ancora vivi. Se questo prezioso patrimonio umano non potrà essere trasmesso e portato avanti in questi decenni, diventerà presto un “libro in cielo” che potrà essere visto solo nei musei! Presto saranno solo “gli ultimi Dongba”! Queste situazioni problematiche hanno toccato profondamente il mio cuore e scioccato la mia anima, ispirandomi così ad entrare nel mondo della cultura Dongba, ad abbracciare la cultura Dongba con la mia vita e a fare del mio meglio per portare avanti la connotazione e il vero significato della cultura Dongba nel mondo.

Da ciò possiamo vedere che non ho ereditato la cultura Dongba alla nascita, ma attraverso la guida del destino e della missione, è diventata una parte essenziale della mia vita. L’azione è il linguaggio migliore e il tempo dà la risposta migliore. Negli ultimi tre anni, i miei sforzi per la cultura Dongba hanno influenzato le donne gravide Dongba che un tempo si opponevano fermamente ad essa, e ora mi trattano con un rispetto ancora maggiore e mi chiamano “Panzi Samei”, la dea della saggezza nelle Scritture Dongba.

Potresti parlarci un po’ di cosa consiste veramente la “Cultura Dongba”, delle sue caratteristiche principali e di come influenza o addirittura modella la vita di coloro che ne fanno parte?

La cultura Dongba è un’antica cultura tramandata di generazione in generazione dal clero della nazionalità Naxi in Cina. È una cultura viva che si è gradualmente formata ed evoluta insieme al suo lungo sviluppo storico. È la somma delle scienze naturali e sociali create e accumulate dalla nazionalità Naxi per migliaia di anni.

Voglio sottolineare che Dongba si traduce come “uomo saggio”. Poiché “Dongba” rappresenta “uomini saggi”, la cultura Dongba, in altre parole, può anche essere chiamata “cultura degli uomini saggi”, e poiché il meccanismo di eredità della cultura Dongba è il sistema ereditario familiare, cioè “segreto” perché la cultura Dongba può anche essere chiamata “la cultura segreta dei saggi”, i saggi Dongba sono persone di alto livello e di buon umore che sono in armonia con la natura e gli esseri umani, che comprendono il funzionamento della natura e dei corpi celesti, così come il modo armonioso di vivere e degli esseri viventi. Portano con sé il misterioso codice cosmico dei tempi antichi ed ereditano la saggezza della quasi verità di generazione in generazione. Essi “segretano” le Scritture Dongba di generazione in generazione, ma possono influenzare le persone con valori universali. Di fronte a vari disastri naturali e disastri causati dall’uomo, questa antica cultura della saggezza è destinata a portare il mondo ad aprire nuovamente la saggezza e ad assumere una nuova opportunità per la coesistenza armoniosa degli esseri umani e delle cose naturali nel mondo attuale!

Consiste principalmente di geroglifici Dongba, scritture Dongba, dipinti Dongba, musica Dongba, danze Dongba, rituali Dongba, divinazione e varie cerimonie sacrificali. La scrittura Dongba è l’unico geroglifico ancora utilizzato in tutto il mondo, noto come “fossile vivente”. Gli antichi libri Dongba sono stati inseriti dall’UNESCO nella lista della “Memoria del Patrimonio Mondiale”.

In generale, la gente pensa che la cultura Dongba sia una cultura insondabile e irraggiungibile nel santuario. Durante le ricerche sulla cultura Dongba, ho scoperto che la cultura Dongba è la cultura dell’amore universale. Lo stile di vita degli esseri umani, ogni cosa nel mondo e le usanze popolari possono essere trovati nella fonte, nell’origine e nell’interpretazione delle Scritture Dongba.

Sin dalla creazione del mondo nei tempi antichi, la cultura Dongba ha influenzato la nascita, la morte, la vita sociale, lo spirito nazionale, i costumi culturali e altri aspetti degli antenati Naxi. È una parte indispensabile della loro vita.

La cultura Dongba ha delle peculiarità che la distinguono da tutte le altre e, se sì, quali sono?

La cultura Dongba ha una storia che risale a migliaia di anni fa. Sebbene abbia origine dalla creazione delle minoranze cinesi, è una grande cultura strettamente legata a tutta l’umanità. Nella multicultura del mondo, deve avere la sua grande saggezza.

Mi ci sono voluti quasi cinque anni per studiare e finire i 100 volumi degli antichi libri Dongba della “Memoria del Patrimonio Mondiale”. Era come se avessi viaggiato nei tempi antichi e avessi dialogato con i nostri antenati. Ho scoperto che la cultura Dongba è una cultura di grande amore che avvantaggia l’umanità. Mostra il grande amore dell’umanità e la preoccupazione dell’umanità ovunque essa sia. La coesistenza tra uomo e universo, uomo e natura e persone di ogni ceto sociale riflette i valori universali di “armonia”, “rispetto del cielo e amore per le persone”, “armonia tra cielo e uomo” e “animismo”.

Ad esempio, le Scritture Dongba affermano che gli esseri umani e la natura sono fratellastri. Al momento della creazione tra l’uomo e la natura è stato stipulato un contratto di convivenza armoniosa. Gli esseri umani riveriscono la natura, amano l’ambiente naturale in cui vivono, sono grati e ritornano nel tempo. Si può vedere che il popolo cinese Naxi ha avuto una visione profetica del mondo e una visione cosmologica fin dai tempi antichi.

La cultura Dongba sottolinea che “tutto ha la sua fonte e origine”. Le Scritture Dongba iniziano con la frase: “Se non conosci l’origine di qualcosa, non dirlo”. Questa frase ci ricorda non solo di sapere “cosa”, ma anche di sapere “perché”, che è rispetto per tutto nel mondo. Tutte le cose hanno uno spirito, una fonte e un’origine e dobbiamo capire come rispettare il cielo e l’amore.

Ad esempio, l’origine dell’anno, la luna, lo zodiaco, la lotta, la sporcizia, l’origine umana, il dio naturale, le Scritture Dongba, i cinque elementi, la montagna sacra, l’albero sacro, la pietra sacra, il lago sacro, turchese, giada, oro, argento, la distribuzione della vita umana; come è nato l’universo, come è nata la debolezza della natura umana… L’origine delle varie creature e il loro rapporto contrattuale con gli esseri umani. Include anche la questione dell’origine della vita e dell’universo, “Chi è venuto prima, l’uovo o la gallina”, esplorata dagli antichi filosofi, e la risposta esatta può essere trovata nelle Scritture Dongba.

La frase “la terra abitata dall’umanità” appare spesso nelle Scritture Dongba e si riferisce non alla nazione Naxi ma a tutta l’umanità, così come anche la frase “il luogo coperto dal cielo” nelle Scritture Dongba si riferisce a tutta l’umanità. La cultura Dongba parla del senso di comunità con un futuro condiviso per tutta l’umanità in tutto il mondo e del grande amore per benedire l’umanità. Si può vedere che questa cultura non è mai solo una cultura nazionale ma è legata all’eredità culturale e allo sviluppo di tutta l’umanità. È una grande cultura creata da piccoli gruppi etnici ed è il contributo culturale del gruppo etnico Naxi agli esseri umani. La vera interpretazione di “più nazionale, più globale”!

Vita e morte, amore e bellezza sono i temi eterni degli esseri umani e gli elementi comuni della letteratura umana. Gli antichi libri Dongba coprono rituali come pregare per benedizioni, offrire sacrifici naturali agli dei, eliminare disastri e risolvere problemi, funerali e divinazione, ecc. Ogni complesso rituale Dongba contiene la grande saggezza di “vita e morte” e “amore e bellezza” e contiene molti temi eterni della letteratura umana. Ad esempio, tre poemi epici classici, il vasto sistema mitologico, il linguaggio poetico, i proverbi pieni di grande saggezza… sono vividi nelle Scritture Dongba.

La migliore eredità della storia è creare una nuova storia, e il rispetto più straordinario per la civiltà umana è creare una nuova forma di civiltà umana. Come erede Dongba, sto esplorando come scavare e costruire il valore letterario e cinematografico della cultura Dongba, assumermi la missione affidatami dalla storia e fare in modo che questa “Memoria del patrimonio mondiale” diventi un giorno un “libro di lettura della letteratura umana”. Mi sono già attivata in questo senso e spero di creare sorprese per l’umanità un giorno e di condividerle con voi in futuro.

Grazie, Lan Xin, per tutte le informazioni che hai fornito. C’è ancora così tanto di cui parlare sulle tue attività e sulla cultura Dongba che mi piacerebbe invitarti a una seconda intervista su questo argomento.

Ne sarei felice. È sempre un piacere avere uno scambio culturale con i tuoi lettori. Grazie mille per avermi invitata. Aspetto con ansia la nostra prossima intervista.