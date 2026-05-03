Ciao Alex, uomo e campione straordinario

Alessandro Leone Zanardi, brevemente “Alex” per tutti

Figura di riferimento che va oltre lo sport, oltre il dolore

Un uomo fuori dal comune, più unico che raro, e certi lutti

Ci toccano ancor più nel profondo e ci spaccano il cuore.

Ex-pilota di Formula 1 e dopo l’incidente ancora pilota

A causa del quale aveva subito delle gambe l’amputazione

Quel tipo di campione che non si arrende mai, è cosa nota

Ma la sua tenacia va ancora al di là ed è fonte d’ispirazione.

Per lui la parola “impossibile” era priva di ogni significato

Dopo l’incidente ha trasformato una tragedia in una rinascita

Diventando campione paralimpico nell’handbike sì motivato

Con incredibile forza d’animo ha sudato e lottato per la vita.

E’ riuscito a trasformare le avversità in nuove opportunità

Ogni caduta è stata per lui null’altro che una ripartenza

“Per rialzarsi non servono le gambe” è la sacrosanta verità

Una vita condotta con dignità, lealtà, passione e speranza.

“A stare fermi non succede niente”: quattro ori e due argenti

Emblema d’Italia ai Giochi di Londra e Rio medaglie al petto

Simbolo della volontà di non arrendersi mai nei duri momenti

Neppure quando la prova d’affrontare sembra perduta del tutto.

Ammirazione e affetto privi di barriere fisiche e mentali

Con la sua gioia di vivere e il suo bel sorriso disarmante

E’ stato un vero esempio di resistenza e amore così speciali

Un simbolo, un modello e nonostante i limiti, un diamante.

“Se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare”

Ma quella staffetta benefica segnò l’inizio del suo calvario

Continuamente messo alla prova oltre ogni limite da superare

Un brutto incidente segnò la fine di quest’uomo straordinario.

Alex e Ayrton, piloti, leggende, e al commiato stessa data

Proprio nel dì della festa dei lavoratori il Primo di Maggio

Entrambi hanno sfidato il destino ad ogni curva e in volata

Hanno mostrato al mondo cosa sia la forza ed il coraggio.

Maria Rosa Bernasconi