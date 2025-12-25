Che fine ha fatto il senso del Natale? “Accade a Natale” torna in scena a Palermo

Il Natale è ancora speranza? Sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21.00, al “Nuovo Teatro Zappalà” di Palermo va in scena “Accade a Natale”, la tragicommedia della Compagnia Teatrale dell’Aurora che riporta il pubblico davanti a una domanda semplice e scomoda, soprattutto nel periodo delle feste.

Lo spettacolo mette al centro due ex benestanti che hanno perso tutto e vivono per strada. Non sono simboli, ma persone comuni, travolte da una società che corre e consuma, lasciando indietro chi non riesce più a stare al passo. Attraverso le loro storie, il Natale smette di essere una cartolina e mostra il suo volto più duro e reale. Il tema affrontato è quello di un Natale svuotato dal consumismo e dall’indifferenza. Un tempo in cui si parla di amore e solidarietà, ma spesso senza vedere chi resta ai margini. “Accade a Natale” tocca questioni profonde e attuali come la povertà, l’abbandono, l’immigrazione, il bullismo verso i più fragili. Temi raccontati senza filtri, con una narrazione che chiede allo spettatore di guardare oltre le luci delle vetrine. Nonostante la crudezza della rappresentazione, lo spettacolo non rinuncia alla speranza. Proprio nel degrado e nella notte più buia, l’amore e la solidarietà trovano spazio e si affermano. In un “presepe” inatteso, lontano dalle immagini tradizionali, i protagonisti ricevono il miracolo della bontà, ricordando che il Natale appartiene ai deboli, ai bisognosi, a chi spende la propria vita per gli altri.

È una tragicommedia che alterna durezza e ironia, come accade nella vita. Non cerca scorciatoie emotive, ma accompagna lo spettatore verso un finale che restituisce senso alle parole spesso consumate delle feste.

“Accade a Natale” è un evento teatrale da non perdere per chi vuole riscoprire il vero significato del Natale. Uno spettacolo necessario, capace di parlare al presente e di lasciare una domanda aperta: che valore hanno le feste se non includono tutti? Una domanda che resta anche dopo il sipario, quando il Natale continua, fuori dal teatro.

