Cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Nazionale L’Inedito sulle Tracce del De Sanctis. Nella categoria Racconti trionfa Angela Caputo con “Madri silenziose”.

Nel segno della cultura e della storia

Sabato 25 aprile scorso, nel segno della memoria storica e della cultura, presso il Castello dei Principi Biondi Morra di Morra de Sanctis (Avellino) si è svolta la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio Nazionale L’Inedito sulle Tracce del De Sanctis giunto quest’ anno alla sua XVIII edizione. Si è trattato di un evento culturale di rilievo non solo per l’Irpinia ma per la Campania e l’Italia considerato l’alto numero di autori partecipanti anche dall’estero. L’evento infatti ha celebrato cultura, scrittura e territorio.

Quest’ anno il premio è stato dedicato anche alla storia del ‘900 con un momento speciale di approfondimento sull’80° anniversario del voto alle donne per il quale si è svolto un convegno nella mattinata del 25 Aprile sempre al Castello Biondi Morra. Nel pomeriggio si è tenuta la cerimonia di premiazione degli autori che con i loro inediti hanno partecipato alle diverse sezioni in gara: poesia, racconto, romanzo, favola, fiaba, teatro, oltre ai premi speciali delle associazioni presenti sul territorio.

Per i primi tre classificati delle sezioni in gara il premio ci saranno pubblicazione gratuita del manoscritto e diffusione nella prestigiosa Collana editoriale La Biblioteca del De Sanctis diretta e curata dalla casa editrice Delta 3. Tra i premiati la nostra Angela Caputo, classificatasi al primo posto nella categoria Racconti con l’opera “Madri silenziose”, una raccolta di storie intense sulle mamme speciali ispirata anche a storie vere di cronaca che l’autrice ha dedicato alla memoria del piccolo Domenico Caliendo e alla sua mamma Patrizia Mercolino.

Dietro l’evento una macchina organizzativa attenta e meticolosa: per ciascuna sezione (poesia, romanzo, racconto, favola, fiaba e teatro) ogni giuria ha letto e valutato numerose opere provenienti da ogni parte d’Italia, segno questo della rilevanza di un premio che ha varcato i confini del territorio campano. Il prestigioso appuntamento culturale ha registrato il patrocinio e il supporto di Comuni dell’hinterland, oltre quelli della Regione Campania e della Provincia di Avellino. A condurre la cerimonia Paola Pepino e Luca Virno. Non sono mancati nel corso dell’evento momenti di spettacolo a cura dei Fisarmonicisti del Conservazione Statale di Musica di Avellino “Cimarosa”.

Grande emozione e soddisfazione nelle parole del prof. Silvio Sallicandro, patron della manifestazione ed editore Delta3, che ha sottolineato la peculiarità dell’evento: «Siamo giunti alla XVIII edizione di un premio dedicato all’illustre conterraneo Francesco De Sanctis. Le giurie delle diverse sezioni si sono impegnate a valutare opere inedite giunte da ogni parte d’Italia, il che dimostra il nostro impegno nella promozione culturale ed editoriale non solo di talenti nostrani ma anche di autori fuori regione. Tengo a precisare che la partecipazione al premio è stata totalmente gratuita e a fine concorso saranno pubblicate le opere dei vincitori delle diverse sezioni in gara. Tutto questo nel segno della cultura e della tradizione letteraria che accomuna il nostro territorio con il resto d’Italia.»