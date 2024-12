C’era una volta il Natale | di Maria Rosa Bernasconi

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn “La processione religiosa in Sicilia e il suo valore antropologico-culturale” | Relazione di Andrea Giostra in occasione della Presentazione del libro-compendio di Giuseppe Firenze dal titolo “Per una fedele espressione. Per una fedele espressione della pietà popolare della pietà popolare” | Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia,…