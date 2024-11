“Canzuna” di Gera Bertolone: esce il singolo in radio e il videoclip del brano

Disponibile a partire da oggi, Gera Bertolone annuncia il terzo singolo (in radio) e il videoclip di “Canzuna” (ascolta qui), brano estratto dal suo secondo album studio “Femmina” (ASCOLTA “Femmina”), uscito il 18 ottobre per l’etichetta discografica Sonora Recordings e distribuzione Absilone.

Guarda videoclip “Canzuna”



“Con l’avvicinarsi delle feste di fine anno – racconta la cantante siciliana di base a Parigi – volevo mettere in evidenza una canzone d’amore, piena di speranza. Talvolta siamo soli e senza direzione, ma dentro di noi c’è sempre un cammino verso gli altri. L’amore è il motore della vita. “Canzuna” è un brano molto personale. Ho scritto le parole una notte, in solitudine sulle rive di un lago. È una canzone di speranza: ‘In questa notte silenziosa, amore mio, sei lontano ma presto con me’. È una ballata acustica condotta dalla chitarra classica, avvolta da un quartetto d’archi. Penso che questa canzone sia universale – prosegue-. Ho scritto e cantato questa canzone in siciliano, la mia lingua madre, una lingua molto viva. Sebbene sia spesso considerato come un “dialetto” dell’italiano, il siciliano è in realtà una lingua distinta, con la sua propria storia, la sua grammatica, il suo lessico e una vera letteratura. Ho composto questo brano con il chitarrista Roberto Stimoli e gli arrangiamenti del quartetto sono stati scritti dalla compositrice e pianista Diana Buscemi”.

Il videoclip, prodotto da Sunny Road Factory e Sonora Recordings, è stato realizzato da Jean-Philippe Perrot: «Avevo voglia di qualcosa di crepuscolare, molto minimalista, in eco alle parole della canzone. Lo scorso maggio, a Cefalù in Sicilia, una sera dopo il temporale, abbiamo filmato un piano fisso che mostra in tempo reale il finire del giorno. Ci sono solo il mare e il cielo. Abbiamo deciso di usare questo piano unico e abbiamo immaginato il clip a partire da esso. Come metafora, è impressionante la velocità con cui si passa dal crepuscolo alla quasi oscurità.”

Gera Bertolone (voce) è stata affiancata da Mauro Basilio (violoncello), Roberto Stimoli (chitarra). Il quartetto d’archi è composto da Sandra Langlois e Mathilde Lanfranchi (violini), Evan Mut (viola) e Jean-Christophe Masson (violocello). La produzione artistica è di Gera Bertolone e Jean-Philippe Perrot. Registrato e mixato da Sami Bouvet presso Le Studio de Meudon, masterizzato da Alexis Bardinet al Globe Audio Mastering, Bordeaux.

Qui degli estratti delle recensioni dell’album “Femmina”:

“Femmina è una sorta di inno contemporaneo”, “11 brani che toccano le introspezioni del nostro cuore.” – Marco Zordan / IndiePerCui



“Un album superbo.” – Jan Hocek / JazzPort



“La musica di Bertolone mischia abilmente chitarra elettrica, violoncello amplificato e batteria, creando un universo distintivo in cui l’energia primordiale delle sue radici siciliane incontra influenze moderne.” – Iliana Cabrera / World Music Central



“Senza tempo!” – Max Zoymista / Sporting Club show radio RCV



“Trentanove minuti che vanno dritti al cuore, musica che accarezza e ferisce, coccola e schiaffeggia, affondando impietosa i suoi colpi più duri o cullando i propri figli con tutto l’affetto che può.” – Manuel Maverna / ALBUM DELLA SETTIMANA di Music Map



“Gera dimostra una grande versatilità e un controllo totale sulla sua musica.” – Gaetano Menna / Mondo A.

Note biografiche: nata tra le montagne nel cuore della Sicilia, Gera Bertolone è un’artista completa: cantante, compositrice, arrangiatrice e produttrice. È anche una clarinettista virtuosa. Vive a Parigi dal 2009. È cresciuta come una bambina anticonformista – principalmente resistente all’autorità e alle regole stabilite – che frequentava appassionatamente la natura selvaggia e la solitudine. All’età di 7 anni ha deciso da sola di imparare a suonare il clarinetto. Da adolescente, ha suonato in diversi gruppi. Ha sviluppato rapidamente una musicalità molto personale. «La Sicilienne», il suo primo album come cantante è uscito nel 2015. Gli arrangiamenti moderni e la qualità delle sue interpretazioni personali hanno fatto il suo marchio di fabbrica : «È un’artista fuori dal comune… questa Kate Bush siciliana ci incanta con il suo talento vocale e degli arrangiamenti molto curati che hanno la qualità di avvicinarci ad una lingua sconosciuta…» – Alessandra Prospero / Deliri Progressivi

«È un album notevole che mette in risalto le straordinarie caratteristiche espressive della voce di Gera Bertolone.» – Angelo Romero / World music central USA

Durante i suoi studi di musicologia ed etnomusicologia presso le Università di Palermo e Parigi, Gera ha approfondito le sue ricerche sul repertorio del canto siciliano. In parallelo, inizia un lavoro di trascrizioni e adattamenti per clarinetto dei repertori strumentali classici siciliani che è, tra l’altro, all’origine dello spettacolo «Un envol vers la Sicile». «Uno splendido viaggio alla scoperta della musica luminosa.» – La Tribune

Sito web ufficiale: www.gerabertolone.com

Facebook: https://www.facebook.com/gerabertolonemusica

Instagram: www.instagram.com/gerabertolone

Youtube: https://www.youtube.com/@GeraBertolone

Palermo, 22 novembre 2024

Resp comunicazione: Gabriele Lo Piccolo –info@gabrielelopiccolo.it– 3204424268

Contatti: SONORA ARTIST MANAGEMENT contact@sonoramanagement.com