Camille Claudel: l’arte e il genio di un’artista dimenticata in scena a Palermo

Un capolavoro che sfida il tempo e il giudizio. Camille Claudel non è solo un nome, ma un’anima ribelle, un talento straordinario soffocato dall’incomprensione. Vive, respira e parla sul palco, portando con sé il peso della sua arte e del suo destino. Scultrice visionaria, musa e prigioniera di un mondo che non le ha concesso libertà, Camille ha lottato per affermare il proprio genio in un’epoca che non era pronta ad accoglierla. Siamo abituati a vedere l’arte, ma cosa accade quando l’arte stessa si fa carne, passione e tormento? Questo spettacolo – basato sulla biografia, le lettere e l’arte di Camille Claudel – è un viaggio intenso nel cuore e nella mente di una delle artiste più geniali e dimenticate della storia.

Il 2 marzo 2025 alle ore 18:30, presso il Teatro Re Mida – Casa Cultura, quattro attrici – Federica Benigno, Arianna Scuteri, Valentina Todaro e Chiara Torricelli – interpreteranno le molteplici sfaccettature di Camille, mentre le voci di Daniela Vasta e Matteo Contino daranno vita ai pensieri e alle parole di Camille e Rodin. A completare il cast, la partecipazione di Sofia Graziano.

Lo spazio scenico è un luogo della memoria, un territorio mutevole dove il passato e il presente si intrecciano senza confini netti. Suoni e movimenti evocano il caos della creazione e la solitudine della reclusione. La musica contemporanea lega il tempo di Camille al nostro presente, in un viaggio sensoriale tra voci, corpi e immagini.

Chiara Torricelli, autrice e regista dello spettacolo, ha ricevuto una Segnalazione di merito nella sezione A – scrittrici teatrali per il suo monologo “Camille Claudel” al Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli. Il suo testo è stato pubblicato su “Monologhi al femminile vol. 3” a cura di Sebastiano Giuffrida – Bertoni Editore, ottenendo anche la seconda menzione di merito. La madrina del premio, Daniela Nicolò di Motus, ha elogiato il testo per la sua profondità e maturità, definendolo una denuncia accorata contro la repressione patriarcale e un inno alla libertà dell’arte.

2 marzo 2025 ore 18.30

Teatro Re Mida – Casa Cultura Via Filippo Angelitti, 32, 90145 Palermo PA

Biglietti: 12€ – ridotto 10€ con prenotazione o tramite Instagram @camilleclaudel_24 o presso Re Mida.

Per informazioni: pagina instagram @camilleclaudel_24

Intervista a Chiara Torricelli (regia)

Camille Claudel: Di Chiara Torricelli

Un Urlo Silenzioso Che Oggi Trova Voce

Chiara Torricelli (Regista)

Camille Claudel non è solo una scoperta, ma una necessità, una voce che chiede di essere ascoltata. Mentre lavoro su questo testo teatrale, sento una spinta profonda, quella di restituire parola a una donna che l’ha persa troppo presto. La sua storia non è soltanto un oggetto di studio, ma una vera e propria esperienza, un viaggio nell’animo di un’artista straordinaria, soffocata da un mondo incapace di riconoscere il suo genio.

La decisione di raccontare Camille è nata in modo quasi casuale, ma una volta entrata nella sua vita, non ho potuto fare a meno di seguirla. Tra le sue lettere, le sue sculture, e il peso della sua solitudine, ho incontrato una passione ardente, un metallo caldo che la società ha cercato di spegnere rinchiudendola. Trovo in lei una sorella d’arte, una figura femminile che sfida il tempo, che non parla solo per sé stessa, ma per tutte le donne che sono state messe a tacere.

Scrivere questo testo è un atto d’amore, ma anche di ribellione. Con la collaborazione di Federica Benigno, Arianna Scuteri, Valentina Todaro e Sofia Graziano, che darà corpo a Camille grazie alla sua incredibile somiglianza con l’artista, e con la voce profonda di Daniela Vasta, daremo vita a questa straordinaria figura. Matteo Contino interpreterà un Rodin complesso e contraddittorio.

Portare in scena Camille significa immergersi in un mondo di materia e memoria. Ogni frammento del palcoscenico evocherà la sua vita: l’argilla sotto le dita, le stoffe che avvolgono le sue opere, le ombre che ricordano la sua prigionia. Ogni scena sarà un piccolo frammento della sua anima, un pezzo della nostra.

Questo progetto si costruisce attorno a un lavoro corale, fortemente femminile. Sebbene la regia tecnica di Nino Tarantino e la direzione dello spettacolo, curata da me, siano parti essenziali, il cuore pulsante dello spettacolo è femminile. La nostra Camille sarà una rivendicazione, un grido di libertà, un tributo a tutte le donne che lottano per essere visibili.

Il premio Bianca Maria Pirazzoli, vinto nel 2021 con la seconda menzione di merito e la pubblicazione nel volume Monologhi al Femminile Vol. 3, è stato un momento di grande emozione. Quando stringerò quel riconoscimento, non sarà solo per me, ma per Camille, per tutte noi. La sua arte e il suo spirito vivranno ancora oggi, e con questo spettacolo cercheremo di restituirle la voce che le è stata negata.

Camille Claudel non morirà mai. Vivrà in ogni donna che osa essere se stessa, che sfida il sistema, che crea senza paura. E oggi, grazie al nostro lavoro collettivo, Camille tornerà finalmente alla luce. Questo spettacolo non è solo un tributo, è una promessa: non dimenticheremo mai chi ha lottato per essere libera.

Un ringraziamento speciale a Orazio Bottiglieri, che con generosità e sensibilità ha creduto in questo progetto, sostenendo il nostro lavoro e offrendo lo spazio del Teatro Re Mida, che diventa così casa per l’arte e per le voci che meritano di essere ascoltate, rendendo possibile restituire a Camille Claudel e al nostro percorso artistico la dignità e la luce che meritano.