CAM SUGAR: 8½ PER LA PRIMA VOLTA ALLA SCALA

La Filarmonica della Scala inaugura Fotogrammi,la nuova rassegna di cineconcerti, domenica 29 novembre 2026, con 8½ di Federico Fellini, musiche di Nino Rota dirette da Timothy Brock, in collaborazione con CAM Sugar e Cineteca di Bologna/Mediaset – RTI

8½ sarà anche anteprima della seconda edizione di SLAM – Festival internazionale delle colonne sonore, promosso da CAM Sugar e Triennale Milano

Biglietti in vendita da lunedì 4 maggio alle ore 14

Il debutto del cineconcerto di 8½, realizzato in collaborazione tra CAM Sugar, Filarmonica della Scala e Cineteca di Bologna/Mediaset – RTI, segna l’avvio di Fotogrammi, la nuova rassegna della Filarmonica della Scala dedicata ai capolavori della storia del cinema, pensata come un unico appuntamento annuale in periodo prenatalizio.

Il progetto porta il grande cinema d’autore sul palco del Teatro alla Scala nella forma del cineconcerto, con l’esecuzione dal vivo delle colonne sonore durante la proiezione integrale dei film. Il primo appuntamento è dedicato a 8½ di Federico Fellini, vincitore del Premio Oscar come Miglior film straniero nel 1964 e considerato uno dei capolavori del cinema moderno: le inconfondibili musiche di Nino Rota, parte dell’immenso catalogo CAM Sugar, verranno eseguite dal vivo – per la prima volta in assoluto durante la proiezione integrale del film – dalla Filarmonica della Scala diretta da Timothy Brock, tra i principali specialisti internazionali del repertorio cinematografico, domenica 29 novembre 2026 alle ore 20. L’esecuzione sarà inoltre registrata per una futura pubblicazione a cura di CAM Sugar.

La partecipazione di CAM Sugar si concentra su questo primo appuntamento, che si sviluppa in sinergia con la Cineteca di Bologna, mettendo a sistema alte competenze archivistiche, tecnologiche e musicali. Il progetto è reso possibile grazie allo studio di materiali originali – accessibili grazie al supporto della Fondazione Giorgio Cini – fra cui la partitura manoscritta di Nino Rota e i master originali delle registrazioni d’epoca. Il processo di recupero si avvale di un innovativo intervento tecnico, che permette la separazione della colonna sonora dai dialoghi originali, con l’obiettivo di offrire una nuova esperienza d’ascolto.

Negli ultimi anni CAM Sugar ha sviluppato diversi progetti in questa direzione, sempre in collaborazione con la Cineteca di Bologna, portando in scena cineconcerti dedicati a capolavori del cinema italiano come Amarcord di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti. Un percorso avviato già nel 2014 a New York con il cineconcerto La dolce vita – The Sound of the Italian Cinema in collaborazione con la New York Philharmonic.

Come sottolinea Filippo Sugar, CEO del gruppo Sugar, «L’impegno di CAM Sugar nasce con l’obiettivo di preservare, restaurare e comprendere a fondo un patrimonio unico di colonne sonore. Uno dei punti più alti di questo percorso è rappresentato dal lavoro dedicato a 8½, un caso esemplare in cui la musica diventa parte integrante del linguaggio cinematografico. Portare oggi questo patrimonio in una dimensione dal vivo, in collaborazione con la Filarmonica della Scala – istituzione di riferimento nel panorama sinfonico internazionale – significa farlo rivivere in un dialogo rinnovato tra musica, immagini e pubblico».

Il progetto rappresenta inoltre un’anteprima della seconda edizione di SLAM – Festival internazionale delle colonne sonore, promosso da CAM Sugar e Triennale Milano, il cui calendario sarà annunciato prossimamente.

INFO:

Biglietteria

I biglietti per l’appuntamento di domenica 29 novembre 2026 (€10 – €120) saranno in vendita sul sito www.filarmonica.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) a partire da lunedì 4 maggio alle ore 14.

È possibile contattare il Call center Vivaticket chiamando il numero 892234, dall’estero +39 04 127 190 35

CAM Sugar è il più grande catalogo al mondo di colonne sonore del cinema italiano del Novecento, con oltre 2.500 titoli originali tra cui “La dolce vita”, “Amarcord”, “8 1/2”, “Il Gattopardo”, “Il postino” (Premio Oscar alla Miglior Colonna Sonora nel 1996). Il suo roster conta oltre 400 compositori del cinema italiano e francese, da Ennio Morricone a Stelvio Cipriani, da Vangelis a Philippe Sarde. La missione di CAM Sugar è raccontare la storia del cinema dalla prospettiva della musica da film, sia attraverso un lavoro artigianale di restauro sonoro e grafico, che prende vita in nuove pubblicazioni in CD e vinile, sia tramite un’attenta divulgazione culturale. Le musiche di CAM continuano ad essere stimate ancora oggi, sia nel campo dei film, da registi come Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Wes Anderson, sia tramite campionamenti da artisti del calibro di Drake, Tyler, The Creator, James Blake e molti altri. Le collaborazioni riguardano anche brand e aziende storiche come Gucci, Jacquemus, FIAT.