CALIBRO 35 EXPLORATION quattro date europee

GoMad concerti, realtà siciliana con basi solide anche all’estero, specializzata nella produzione di concerti live e tour europei all’estero che ha organizzato anche per Marco Castello (quattro sold out a Amsterdam, Bruxelles, Parigi e Barcellona) e Dov’è Liana (Amsterdam 21 maggio, Londra 22 maggio, Barcellona 29 maggio e Berlino 3 giugno), organizzerà quattro date europee dei Calibro 35: il 3 dicembre saranno a La Nau di Barcelona (ES), il 4 dicembre al SO36 di Berlino (DE), il 7 dicembre a La Bellevilloise di Parigi (F) per poi concludersi l’8 dicembre all’EartH di Londra.

3/12 Barcelona @ La Nau https://bit.ly/Calibro35Barcelona

4/12 Berlino @ SO36 https://bit.ly/Calibro35BerlinSO36

7/12 Paris @ La Bellevilloise https://bit.ly/Calibro35ParisDice

8/12 London @ EartH Theatre – https://bit.ly/Calibro35LondonDICE

Punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale, i CALIBRO 35 si sono affermati come uno dei progetti più interessanti della scena europea. Tra atmosfere urban anni ’80 e scenari di un cinema italiano poliziesco che ha fatto la storia, il 2025 vedrà la band impegnata in un tour che sforerà i confini italiani addentrandosi nel cuore dell’Europa.

In quasi due decenni di attività il gruppo formato da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini ha saputo affermarsi grazie a una tecnica fuori dal comune e a una dedizione viscerale per il groove, muovendosi con naturalezza e cifra stilistica tra hi-fi e sperimentazione, precisione e slancio creativo.

Sperimentali e avanguardisti, tra improvvisazione, esplorazioni sonore, i Calibro 35 porteranno in scena momenti tratti da Jazzploitation (EP pubblicato lo scorso ottobre) e brani del nuovo full-length Exploration in uscita il prossimo 6 giugno per Record Kicks. Sul palco con la band ci sarà anche il bassista Roberto Dragonetti, che ha preso parte alle registrazioni in studio.

In Jazzploitation, per citarli: come dei rapinatori nella banca del jazz, si entra, si afferra ciò che si può e poi si scappa, seminando gli inseguitori per poi fermarsi, togliersi il passamontagna, aprire i borsoni e trovarci dentro un sacco di cose di valore da riciclare.

Exploration parte dalla “fulminea rapina” per aprirsi verso l’esplorazione di nuovi orizzonti, mantenendo sempre rivolto lo sguardo verso un universo dal sapore jazzistico. Ad anticipare il progetto i due singoli recentemente pubblicati: da un lato Reptile Strut, simbolo di rigenerazione e rinascita, versatilità e introspezione, e dall’altro Discomania, rilettura in chiave afrobeat dell’iconico brano che per diversi anni è stato sigla di coda del mitico programma RAI 90° Minuto.

CALIBRO 35 – NOTA BIOGRAFICA

Nati come progetto di ricerca sui suoni della golden age delle colonne sonore italiane in poco più di quindici anni di attività i Calibro 35 sono riusciti a produrre ben otto album, a firmare svariate colonne sonore – tra cui quella per l’acclamata serie “Blanca”, sonorizzare il palinsesto di Radio Uno e IsoRadio, a dedicare progetti speciali a musica nota e meno nota – tra cui il monumentale “Scacco al Maestro” dedicato ad Ennio Morricone, a essere campionati da pesi massimi dell’hip hop come JayZ, Dr Dre e Timbaland e a condividere il palco con artisti come Sharon Jones, Tundercat, Sun Ra Archestra, Muse, JET e moltissimi altri.

Calibro 35

Calibro 35

