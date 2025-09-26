Business Elite 2025 al St. Regis Roma è pronto a celebrare l’Italia come location nevralgica di innovazione e leadership. Il 26 novembre, l’hotel The St. Regis Rome ospiterà l’edizione europea annuale degli Business Elite Awards – Top 40 Under 40 2025. L’evento celebrerà i 40 manager e imprenditori under 40 più influenti globali, provenienti da ogni angolo del mondo. La cerimonia Top 40 Under 40 2025 approda a Roma dopo l’edizione 2024 a Parigi. La Commissione con headquarter a Toronto svelerà presto i nomi dei vincitori. L’Italia parlerà ancor di più in questa edizione.

Tra i premiati italiani figurano al momento Daniele Bartocci, professionista del settore food & communication. Bartocci (foto) ha vinto le 100 Eccellenze Italiane 2023 a Montecitorio. C’è anche Giovanni Alongi, CEO e medical doctor di Angiocor, punto di riferimento del settore, come si è potuto notare sui social dell’iniziativa nei giorni scorsi.

Nella passata edizione a Parigi, Gabriele Ferrieri ha ricevuto il premio. Ferrieri è presidente di Angi e inserito da Forbes tra i migliori under 30. Tali riconoscimenti sottolineano il talento italiano.

Una serata di gala esclusiva a Roma. Il St. Regis Rome si trasformerà in tempio del talento manageriale. Leader, imprenditori e investitori internazionali parteciperanno. La serata culminerà con una cena di gala. Business Elite 2025 al St. Regis Roma vuol dunque radunare menti lungimiranti. Il red carpet celebrerà merito ed eccellenza. Roma diventa capitale del talento under 40. Appuntamento al 26 novembre al The St. Regis Roma.