Burt Bacharach celebrato dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group

Lucy Garsia feat. Giuseppe Milici sul palco del Real Teatro Santa Cecilia dopo il grande successo al Teatro Massimo di Palermo ed al Bellini di Catania. 21 marzo ore 21.30, 22 marzo ore 19.00 e 23 marzo 18.30 – Real Teatro Santa Cecilia

Burt Bacharach, uno dei giganti della musica contemporanea, celebrato dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Il prestigioso palco del Real Teatro Santa Cecilia ospiterà un evento straordinario che renderà omaggio al grande artista internazionale. Le indimenticabili melodie e le complesse armonie del Maestro saranno celebrate con interpretazioni indimenticabile, dopo il successo e tutto esaurito con continui stand ovation al Teatro Massimo di Palermo ed il Teatro Bellini di Catania, da parte di Lucy Garsia e Giuseppe Milici, accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

Appuntamento il 21 marzo alle ore 21.30, il 22 marzo alle ore 19.00 ed il 23 marzo alle ore 18.30 con Tribute to Burt Bacharach, voluto fortemente sia dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group che da cinquant’anni si dedica alla produzione e promozione della musica jazz, è un omaggio a colui che è considerato “uno dei più grandi geni della musica popolare americana. Le sue canzoni superano le aspettative di ciò che una pop-song dovrebbe essere. Armonie avanzate, mutazioni di accordi con imprevedibili modulazioni, improvvisi cambi di ritmo. Ma fa apparire tutto così naturale che non te ne rendi conto e non puoi fare a meno di metterti a fischiettarlo”, così come scrive il genio creativo del jazz il sassofonista John Zorn. E su questo meritevole principio interviene il Presidente e Fondatore della Fondazione The Brass Group, il M° Ignazio Garsia “condividere momenti in cui si celebra un grande artistica che ha segnato la storia della musica del Novecento è per noi tutti un grande onore perché ci permetterà di sognare di essere degni di un futuro in musica e di arte. Perciò abbiamo voluto dedicare tutta una produzione al grande artista internazionale di Magic Moments”.

La musica di Burt Bacharach è un viaggio emozionante attraverso paesaggi sonori unici, in grado di evocare sensazioni illimitate. I suoi brani, intrisi di una delicatezza eccezionale e di una profondità rara, hanno catturato l’anima di generazioni e continueranno a farlo. Ogni nota porta con sé la magia di una creatività senza tempo, un linguaggio universale che ha avvicinato artisti di ogni genere, dal pop al rock, fino al jazz, dimostrando che non esiste confine per la grande musica.

L’evento vedrà protagonisti Lucy Garsia e Giuseppe Milici, due artisti di grandissimo talento. La loro collaborazione promette di far rivivere i capolavori di Bacharach in modi nuovi e affascinanti. Lucy Garsia, conosciuta per la sua voce unica e il suo carisma sul palco, unisce tecnica e passione in ogni performance. Giuseppe Milici, virtuoso della armonica, porterà il suo tocco distintivo e innovativo, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

Una tre giorni che si preannuncia come un’incredibile esperienza sonora, dove l’audience potrà ascoltare reinterpretazioni di brani iconici come “Raindrops Keep Fallin’ on My Head“, “What’s New Pussycat?” e “Alfie”. Ognuno di essi sarà reinterpretato dall’Orchestra Jazz Siciliana, arricchendo ulteriormente la performance con arrangiamenti originali e sofisticati. La combinazione della potenza del jazz con la delicatezza delle opere di Bacharach darà vita a momenti di pura estasi musicale.

Burt Bacharach non è solo un compositore; è stato un innovatore e un pioniere, il cui lavoro ha ispirato e influenzato innumerevoli musicisti nel corso degli anni. Il suo approccio audace alla scrittura, unito a un’abilità innata nell’evocare emozioni, ha fatto sì che le sue canzoni raggiungessero il cuore delle persone. In occasione di questo tributo, ci proponiamo di esplorare non solo le sue melodie, ma anche l’impatto profondo che la sua musica ha avuto sulla cultura musicale globale.

L’Orchestra Jazz Siciliana, rinomata per la sua versatilità e freschezza, è il partner ideale per un tributo a un maestro della musica. Composta da alcuni dei migliori professori, l’orchestra porterà sul palco una sezione ritmica vivace e una sonorità ricca con archi e fiati, creando una perfetta sinergia con le interpretazioni di Lucy Garsia e Giuseppe Milici. Questo evento non è solo un concerto, ma una celebrazione di una leggendaria carriera che continua a vivere attraverso i volti di coloro che amano la musica. Un’opportunità unica per immergersi nelle emozioni suscitate dalla musica di Bacharach, trasportati dalla potenza evocativa delle voci di Lucy Garsia e dalla maestria riconosciuta a livello internazionale da grandi artisti, icone del jazz, come Ron Carter, Patti Austin, Carla Bley, dell’Orchestra Jazz Siciliana. Un’esperienza che risuona nei cuori e nelle menti di tutti coloro che vi parteciperanno, un vero e proprio viaggio attraverso il genio musicale di un maestro senza tempo.

“Ho scelto di interpretare proprio queste canzoni famosissime – dichiara Lucy Garsia – non solo perché sono di una bellezza ineludibile ma soprattutto perché io sono cresciuta con esse: ricordo in modo indelebile la mia adolescenza segnata proprio da quelle canzoni che ascoltavo alla radio suonate da mio padre durante le trasmissioni radiofoniche di Rita Calapso. Con Bacharach, quindi, ho un debito inestinguibile perché, essendo cresciuta con le sue canzoni, lui è stato il primo amore e il primo amore, com’è noto, non si scorda mai. Brani come “Close to you”, “That’s what friends are for”, “Anyone who had a heart”, “Walk on by” o “The look of love” costituiscono la perfetta colonna sonora di tutte le generazioni del secondo Novecento. È lui l’autore che più d’ogni altro ha innalzato la musica cosiddetta “commerciale” a livelli di raffinata espressione artistica”. A rendere ancor più stuzzicante il concerto sono i colori inediti dello strumento di Milici associato al suono dell’orchestra e l’adozione di raffinati arrangiamenti trascritti anche dal Maestro Domenico Riina che afferma “La musica di Bacharach possiede una inimitabile cantabilità e leggerezza che volevo rimanesse intatta. Ho cercato, quindi, che le note respirassero da sole, dosando con attenzione gli interventi di una formazione così ampia, moderando l’uso delle armonizzazioni e rispettando la pasta timbrica delle raffinate orchestrazioni originali. Insomma, un pop morbido ed elegante che non perde di vista il linguaggio del jazz”.

foto Lucy Garsia e OJS al Bellini

Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group

TRIBUTE TO BURT BACHARACH

Lucy Garsia

Featuring Giuseppe Milici

Domenico Riina, direzione

PROGRAMMA

1. The Look Of Love

2. Do You Know The Way To San Jose’

3. Close To You

4. Any Day Now

5. Alfie + Artur’s Theme

6. Waiting For Charlie To Come Home

7. I Say A Little Prayer

8. That’s What Friends Are For

9. What The World Needs Now

10. Walk On By

11. The Shadow Of Smile

12. Alfie

13. That’s All

14. Anyone Who Had Heart

