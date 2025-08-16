Burnout nel settore sanitario: in libreria un manuale per comprenderlo e prevenirlo

Giovanni Muttillo, Dosolina Rapacchietta, Domenico De Berardis, Anna Ceci e Aviano Rossi sono gli autori del libro Burnout nelle professioni sanitarie – Strategie di prevenzione e benessere organizzativo pubblicato con la Casa Editrice Ambrosiana, Distribuzione esclusiva Zanichelli.

Negli ultimi anni, la sindrome del burnout ha assunto proporzioni quasi epidemiche nel mondo del lavoro occidentale tecnologicamente avanzato, riflettendo cambiamenti significativi negli ambienti e nelle modalità lavorative. La crescente priorità data alle esigenze economiche rispetto ai valori umani pone una forte pressione sui lavoratori, chiamati ad adeguarsi a richieste sempre più incalzanti. Quando il divario tra le risorse individuali e le richieste organizzative si amplia, il costo umano diviene elevato, interessando in particolare professioni ad alto contatto emotivo come quelle sociali, sanitarie e dell’istruzione, dove le relazioni interpersonali, pur potenzialmente gratificanti, possono anche rivelarsi fonti di notevole stress, tanto più in un contesto acuito dalla pandemia di Covid-19 e dalla carenza di risorse.

Il burnout e i rischi psicosociali sono analizzati in quest’opera, pensata per chi desidera comprenderne le dinamiche e le conseguenze. Partendo dalla comune esperienza di “andare in tilt”, il testo esplora il logorio fisico e mentale che affligge chi lavora a contatto con persone bisognose, evidenziando come questa crisi emotiva impatti sull’efficienza professionale.

“Forti della nostra pluriennale conoscenza maturata sul campo, presentiamo un’analisi approfondita del burnout e dei rischi psicosociali (come sovraccarico di lavoro, carenza di risorse e episodi di violenza) nel settore sanitario – spiega la Dottoressa Dosolina Rapacchietta.

Osserviamo come il lavoro, pur gratificante, generi stress e malessere che minano la salute degli operatori, acuendo la crisi di realizzazione professionale.

Riteniamo pertanto doveroso prevenire stress e burnout per garantire la qualità del lavoro, analizzando fattori organizzativi (clima, leadership, conflitti) e individuali.

Attraverso un monitoraggio sistematico e strumenti validati, miriamo a individuare strategie per ristabilire l’equilibrio psicofisico degli operatori, intervenendo su comportamenti e ambiente. Esploriamo le diverse reazioni allo stress e la correlazione tra alessitimia, burnout e disperazione emersa durante la pandemia, suggerendo di integrare la consapevolezza dell’alessitimia nella prevenzione.

Attraverso questo tipo di analisi si possono individuare i comportamenti da modificare, le strategie di coping messe in atto dagli operatori, le caratteristiche di personalità più vulnerabili allo stress, e gli interventi di sostegno psicologico rivolti all’intera équipe. Intervenire con finalità preventive sul rischio di sviluppare il burnout impone di fornire ai professionisti della sanità quel supporto e quegli strumenti utili a individuare ed elaborare eventuali esperienze emotive e relazionali negative che possono avere un impatto significativo sul loro benessere lavorativo e, di conseguenza, sulla qualità delle prestazioni fornite”.

Il burnout tra gli operatori sanitari è da considerarsi, del resto, un dovere per le organizzazioni sanitarie, specialmente quando l’obiettivo è garantire la massima qualità del lavoro.

Queste pagine nascono proprio per promuovere, attraverso una lente scientifica e umana, il benessere organizzativo, valutando stress e burnout con la stessa importanza della produttività, e auspicando interventi formativi per aumentare la resilienza dei futuri professionisti sanitari, per aiutarli ad affrontare meglio le difficoltà dell’inserimento nei contesti operativi.

Dosolina Rapacchietta, laureata in Scienze Infermieristiche, Psicologia ad indirizzo clinico, abilitata all’esercizio della professione di Psicologo. Master I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”, Master I livello in “Direzione del personale e Sviluppo Risorse Umane”, Qualifica CED/EDP. È stata Coordinatore Infermiere ICI UOC Chirurgia generale, Chirurgia Proctologica, Ortopedia, Endoscopia, Ambulatorio di Cura e Rieducazione Stomizzati e Incontinenti, ASL Teramo. Docenza “Elementi di Psicologia” nel corso OSS. Autrice di Pubblicazioni varie in ambito sanitario. Autrice Article Brain Sciences: “Alexithymia, burnout and hopelessness in a large sample of healthcare workers during the third wave of COVID-19” in Italy. Relatrice di convegni in ambito sanitario, correlatrice di tesi nelle lauree in Scienze infermieristiche. Coll.re Pediatria territoriale Teramo. Vincitrice 2023 premio letterario “Ester Pasqualoni” pubblicazione: Antologia “Il silenzio Uccide” (3° edi.) ASS. “Il Guscio”. Autrice libro “Burnout nelle Professioni Sanitarie: strategie di prevenzione e benessere organizzativo”, Zanichelli, 2025.

