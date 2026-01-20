Buon Compleanno Andrea Giostra!

Non mi conoscevi, lo stesso mi hai accolta

La tua è stata fiducia totale senza riserve

Una gioia immensa ho provato quella volta

Ho visto la luce, la contentezza, la verve.

Ti piacevano le mie rime e le pubblicavi

Dandomi totale fiducia e carta bianca

Pur con la pandemia in atto e senza ricavi

Il giornale raccoglie consensi e sbanca.

Ben strutturato e con redattori di valore

Ho camminato accanto a te con orgoglio

Ma poi l’IRA ha spezzato il filo conduttore

Dura la punizione inflittami per lo sbaglio.

Sono una persona buona, seppur iraconda

Sapessi che fatica nel dovermi controllare

Il sangue va alla testa e perdo la trebisonda

E’ un peccato mortale che sì mi fa dannare.

Mi pento subito se so di avere torto marcio

Mi dispero, piango, tardivo è chiedere scusa

Ogni tanto fa capolino questo caratteraccio

Della pazienza altrui la mia condotta abusa.

Al buon cristiano non è difficile perdonare

“Perdona loro ché non sanno quello che fanno”

Tu l’hai fatto e daccapo ho potuto ricominciare

Ma tu adesso già lo sai che non farò più danno.

Ho tanti bei versi custoditi nel carniere

Che vorrei donarti “con il cuore in mano”

Scrivere ancora di Estati e Primavere

Ché quel che si dice della gente di Milano.

Ho scritto anche dell’Ira i difficili versi

Che cos’è per me la Poesia nero su bianco

Un’altra occasione è stata data di proporsi

A Mary dai capelli bianchi e il cuore stanco.

Sei nato lo stesso giorno di mio marito

E la coincidenza per me è stata il segno

L’emozione si mischia con gli auguri di rito

Adesso si può brindare e continuare il sogno.

Maria Rosa Bernasconi