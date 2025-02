Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo: “Les Brünettes” pop, jazz, funk e rap con una nuova estetica del canto a cappella

“Les Brünettes” pop, jazz, funk e rap con una nuova estetica del canto a cappella: la formula vincente per la rassegna Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group porta un progetto inebriante al Real Teatro Santa Cecilia. 21/22/23 febbraio con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group porta uno spettacolo inebriante con pop, jazz, funk e rap per esplorare una nuova estetica del canto a cappella con Les Brunettes, Grande attesa per l’appuntamento di questo fine settimana della Stagione Concertistica “Brass in Jazz 2024 – 2025 le Musiche del nostro tempo” che porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu e che vedrà protagonista il gruppo sul palco del Real Teatro Santa Cecilia. Un fine settimana, da venerdì 21 e sabato 22 febbraio con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 23 febbraio sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del puro jazz che il Brass Group offre oramai da più di 50 anni con le musiche del nostro tempo.

Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini e Lisa Herbolzheimer, ovvero Les Brünettes, sono la più fresca novità del canto a cappella femminile. Il Frankfurter Allgemeine Zeitung (il quotidiano tedesco più diffuso all’estero e leader in Germania) ha scritto che il gruppo emana una “bellezza voluttuosamente aristocratica”. Le quattro vocalist, tutte affascinanti ragazze brune con gli occhi chiari (da qui il nome del gruppo), si erano conosciute nel 2010 alla prestigiosa University of Music and Performing Arts di Mannheim, in Germania, e già l’anno dopo avevano unito i rispettivi talenti costituendo Les Brünettes che da subito attirava l’attenzione di critica e stampa europee sia per il raffinato gioco di impasti vocali di timbri tanto diversi quanto complementari sia per la complessità degli arrangiamenti adottati sia, infine, per il repertorio, in buona parte frutto delle loro stesse doti compositive. Dopo aver fatto incetta dei più importanti premi internazionali dedicati al canto a cappella, il quartetto ha avviato un’intensa attività concertistica e, parallelamente, anche discografica che finora è stata fissata in quattro album tutti su etichetta Herzog Records e tutti molto diversi: l’esordio, l’eponimo “Les Brünettes” del 2012, molto orientato alla tradizione del jazz (in repertorio standard del valore di “Bye bye blackbird” e “Round midnight), il successivo “A women thing” del 2014 ricco di composizioni originali ma anche di omaggi ai loro modelli vocali (tra cui Cassandra Wilson, Joni Mitchell e Nina Simone), “The Beatles close-up” del 2017 ovviamente dedicato a brillanti rivisitazioni di successi dei Fab Four e, infine, l’ultimo “4” del 2020 tutto di canzone autografe contrassegnate da influenze pop, jazz e funk e persino rap che puntano ad esplorare una nuova estetica del canto a cappella.

La Stagione Brass in Jazz 2024-2025 prosegue con i seguenti concerti:

– 21-22-23 febbraio: Les Brunettes, con il loro stile unico, ci delizieranno con A Vocal Harmony.

– 7-8-9 marzo: Simona Molinari, ritorna accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, ci farà vivere Maldamore, un mix di passione e melodia.

– 14-15-16 marzo: L’Emma Smith Quartet presenterà From Puppini Sister to Now, una celebrazione della vocalità jazz contemporanea.

– 28-29-30 marzo: Alfredo Rodriguez, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture.

– 4-5-6 aprile: Joscho Stephan si esibirà con Djangology, un tributo al grande Django Reinhardt.

– 11-12-13 aprile: Gabrielle Cavassa, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, con il concerto “The Woman Sings the Blues: Gabrielle Cavassa sings Billie Holiday Music”, un viaggio tra emozioni e sonorità coinvolgenti.

Un cartellone ricco di eventi imperdibili che promette di coinvolgere appassionati e neofiti del genere. La stagione di Brass in Jazz non è solo un’opportunità per ascoltare grandi artisti, ma anche un’occasione per vivere l’arte e la cultura in un’atmosfera unica.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.