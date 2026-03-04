Brass in Jazz della Fondazione OJS – The Brass Group presenta Lauren Henderson con il concerto cameristico in trio

Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 con doppio turno al Real Teatro Santa Cecilia

La Stagione concertistica Brass in Jazz della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group si arricchisce di un appuntamento di grande fascino internazionale con protagonista Lauren Henderson, tra le voci più raffinate e originali del panorama jazz contemporaneo.

Per l’occasione, l’artista statunitense sarà al centro di un concerto cameristico in trio, una dimensione intima ed essenziale che esalterà le sfumature timbriche, la profondità espressiva e la straordinaria sensibilità interpretativa che contraddistinguono il suo canto. Negli ultimi due album, Sombras (2024) e Sonidos, Lauren Henderson ha scelto titoli ispanici che rappresentano la magnifica epitome della sua arte vocale: un canto che volteggia tra fresche e raffinate sfumature chiaroscurali, sospeso tra luce e ombra, tra introspezione e slancio passionale. Se in Sombras emergono atmosfere vellutate e intimiste, in Sonidos si sprigiona un rigoglio di sonorità calde, colorate e luminose, in un aromatico cocktail di latin, cool jazz, hard bop e ballad.

Nata a Boston, cresciuta musicalmente nel crogiolo culturale di New York e oggi divisa tra la Grande Mela e Miami, Lauren Henderson custodisce nel proprio DNA artistico la memoria profonda delle sue radici afro-caraibiche. È il frutto di un meraviglioso meticciato sonoro che fonde con naturalezza l’idioma del jazz afroamericano, la passionalità della musica latina e le seduzioni ritmiche e melodiche dei Caraibi.

Ad arricchirne ulteriormente la cifra stilistica hanno contribuito lunghi periodi di studio in Messico e in Spagna, dove ha approfondito il mariachi, il son, il flamenco e l’intero universo musicale ispanico. Dal 2011 a oggi ha costruito una solida discografia — pubblicata prevalentemente dalla sua etichetta Brontosaurus Records — che conta oltre una dozzina di incisioni tra studio e live. In Sonidos, accanto a capolavori di Gershwin, Loewe, Berlin e Arlen, spiccano composizioni originali che ne attestano anche lo spessore autoriale. Come ha osservato il New York Times, il canto di Lauren Henderson sembra sospeso tra un sussurro di seducente malizia e un’aperta dichiarazione di passione: un’artista rara, capace di unire tradizione e innovazione con grazia spontanea e naturale. Il concerto in trio nella stagione Brass in Jazz si preannuncia come un’esperienza di grande intensità emotiva, un viaggio musicale tra jazz, suggestioni latine e atmosfere afro-caraibiche, in perfetta sintonia con la vocazione internazionale e la raffinata progettualità artistica del Brass Group.

Per la Henderson “Il Brass Group ha una storia importante nella diffusione del jazz e una forte identità culturale, per questo ringrazio il Presidente il Maestro Ignazio Garsia per avermi invitata. Mi affascina l’idea di portare qui la mia musica, che nasce dall’incontro tra culture diverse. La Sicilia è da sempre terra di contaminazioni, di passaggi, di incontri tra mondi: mi sento in sintonia con questa energia. Credo che il jazz sia proprio questo — uno spazio di libertà dove le tradizioni dialogano e si trasformano.”

