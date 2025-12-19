“Brass Christmas: Il Magico Natale Jazz della Fondazione OJS – The Brass Group”

20, 21, 26 e 27 dicembre – Real Teatro Santa Cecilia
Il Natale a Palermo si tinge di Jazz. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group accende le luci delle feste con “Brass Christmas”, una delle tradizioni musicali più amate dal pubblico e dei jazzofili, in programma il 20, 21, 26 e 27 dicembre nel palco dello storico Real Teatro Santa Cecilia.
Quattro serate pensate dal direttore del teatro, Fabio Lannino, per avvolgere gli spettatori in un’atmosfera calda, elegante e profondamente emozionante, grazie a un cast d’eccezione: le straordinarie voci di Lucy Garsia e Gaetano Riccobono, affiancate dal virtuosismo di Giuseppe Milici, special guest tra i più apprezzati armonicisti italiani. A dare forma al racconto musicale, la voce narrante di Stefania Blandeburgo, capace di guidare il pubblico dentro la magia della storia e delle sonorità natalizie.
Sul palco, l’inconfondibile energia dell’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina, si intreccerà con le suggestioni vocali del Coro Jazz del Conservatorio “Alessandro Scarlatti”, per un intreccio sonoro ricco, potente e avvolgente. Il concerto “Brass Christmas” propone una selezione dei brani più iconici del repertorio natalizio internazionale, reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti moderni e irresistibili: da Have Yourself a Merry Little Christmas, a Sleigh Ride ed ancora It’s the Most Wonderful Time, I’ll Be Home for Christmas, Santa Claus Is Coming to Town.
Una scaletta pensata per emozionare, sorprendere e far respirare tutto il fascino delle feste, tra nostalgia, swing e pura magia musicale. “Brass Christmas” vuole offrire un’esperienza, un viaggio tra atmosfere scintillanti, melodie intramontabili e l’eleganza del jazz, nel cuore del Natale palermitano.
Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.