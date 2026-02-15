Bradamante approda a New York: l’opera di Simona D’Angelo all’IN SCENA! Playwright Award

C’è una scrittura che nasce dall’urgenza e non dall’occasione. È dentro questa linea che si colloca il lavoro di Simona D’Angelo, autrice, regista e attrice originaria di Siracusa e attiva a Palermo, da anni impegnata in una ricerca teatrale che intreccia drammaturgia civile e indagine sul corpo.

Dopo la recente selezione al Premio Salvatore Quasimodo per Il profumo dell’audacia, il suo percorso approda ora a New York City: la nuova opera, Bradamante – Io sono la mia scelta, è in concorso all’IN SCENA! Playwright Award, nell’ambito dell’In Scena! Italian Theater Festival NY, rassegna dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea negli Stati Uniti.

Non si tratta soltanto di una tappa internazionale. La presenza in un contesto come quello newyorkese — crocevia culturale e sede di una storica comunità italiana — assume un valore simbolico: portare oltre oceano una riflessione nata in Sicilia significa rimettere in circolo memoria, identità e conflitto, dentro una dimensione diasporica che continua a interrogare il rapporto tra radici e appartenenza.

Bradamante affonda in un nodo cruciale della storia italiana: il passaggio tra gli anni Settanta e Ottanta, stagione segnata dalla chiusura dei manicomi e dall’approvazione della Legge Basaglia, che ridefinì radicalmente il concetto di cura e di cittadinanza. In questo scenario, il corpo femminile diventa campo di tensione tra controllo sociale e autodeterminazione.

La protagonista attraversa il confine tra reclusione e scelta. Non è soltanto una vicenda individuale, ma una metafora collettiva: il percorso verso la libertà passa attraverso la presa di parola e la riappropriazione del proprio destino. Il sottotitolo — “Io sono la mia scelta” — è una presa di posizione, un’affermazione di libertà contro ogni forma di imposizione.

Nel lavoro di D’Angelo la parola non resta mai isolata: dialoga con il gesto, con il silenzio, con una drammaturgia del corpo che evita il compiacimento narrativo e scava nella materia viva dell’esperienza.

Da Palermo a New York, il tragitto di Bradamante non segna un semplice spostamento geografico, ma il tentativo di collocare una riflessione sulla libertà femminile dentro un orizzonte internazionale. In un tempo in cui il teatro rischia spesso di ridursi a prodotto, l’operazione di D’Angelo insiste invece sulla sua natura originaria: spazio critico, luogo di coscienza, esercizio di verità.

Simona D’Angelo