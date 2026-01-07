Bollettino Segnalazioni Letterarie n.4 dicembre 2025

Per scaricare il pdf clicca qui:
https://www.mobmagazine.it/wp-content/uploads/2026/01/SEGNALAZIONI-LETTERARIE-2025-12.pdf
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Mario Bresciano Tempo fa ho letto la biografia di Maria Antonietta, splendida opera di Zweig che consiglio caldamente. Già in passato ho parlato di Zweig, commentando con grande ammirazione alcune sue opere come I tre maestri, I tre poeti della propria vita, La novella degli…
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn La Befana vien di notteTacchi a spillo, un po’ cocotteCol vestito di Dolce e GabbanaVuole il maschio e vuole la grana. Non ci sono più le Befane di una voltaSono sparite come le mezze stagioniScopa? No grazie, sulla Ferrari stavoltaSacco Vuitton e “influencer outfit” i cari…
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Mario Bresciano Il secondo libro della Jenoff che oggi recensisco è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è la sedicenne Noa che rimane incinta dopo aver trascorso una notte con un soldato nazista. In seguito a tale evento è cacciata di casa…