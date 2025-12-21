Benvenuto tra noi grande INVERNO

da | 21 Dicembre 2025 | Attualità, Libri, Turismo, Viaggi

Sarà che c’è Babbo Natale
Sorridente, pacioso, un po’ vecchio
E lo immagini a lui tale e quale
Due gemelli davanti allo specchio.

Meno allegro, alle volte arrabbiato
Neve e gelo lui ha nella gerla
Con il ghiaccio ti ha poi congelato
Son ben freddi i tre dì della merla.

Il paesaggio d’attorno è più spoglio
Non si vedono più i bei colori
Non è certo stagione d’orgoglio
Si consultano spesso i dottori.

Tutti lì a sognare l’estate
Fra tre mesi è ancor primavera
Ricordar le giornate passate
Quella dolce e tiepida sera.

Col suo manto ha tutto coperto
Nudi gli alberi in mostra ha lasciato
Ma alla fine si è pure scoperto
Che il suo tempo è quello fatato.

Si dice: “sotto la neve c’è il pane”
Quando arriva è un momento incantato
Spesso suonan con lei le campane
In quei dì c’è il Bambino ch’è nato.

Questo è il tempo di feste più belle
Dove splendono l’oro e l’argento
La stagnola, pastor, pecorelle
E l’abete che addobbi contento.

C’è la festa di tutti i bambini
Che l’aspettano inver tutto l’anno
Una gioia per grandi e piccini
Fuochi e botti quand’è Capodanno.

Stare insieme a parenti e amici
In un clima che par surreale
Veder tutti contenti e felici
Tanti dì e non solo a Natale.

Mai più dir ch’è stagione d’inferno
Questo è il tempo di grandi emozioni
Benvenuto tra noi grande INVERNO
Pari avaro e sei pieno di doni.

Maria Rosa Bernasconi

Articoli correlati

Cambia la tua vita: metti nero su bianco

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn di Caterina Civallero Scrivere le proprie emozioni su carta è la terapia più efficace per riorganizzare la propria vita. Lo dico con entusiasmo e convinzione e non soltanto perché mi occupo di Psicogenealogia. Già da bambina, quando parlavo poco perché ero intenta a osservare tutto, mi…

Pin It on Pinterest

Share This