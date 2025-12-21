Sarà che c’è Babbo Natale
Sorridente, pacioso, un po’ vecchio
E lo immagini a lui tale e quale
Due gemelli davanti allo specchio.
Meno allegro, alle volte arrabbiato
Neve e gelo lui ha nella gerla
Con il ghiaccio ti ha poi congelato
Son ben freddi i tre dì della merla.
Il paesaggio d’attorno è più spoglio
Non si vedono più i bei colori
Non è certo stagione d’orgoglio
Si consultano spesso i dottori.
Tutti lì a sognare l’estate
Fra tre mesi è ancor primavera
Ricordar le giornate passate
Quella dolce e tiepida sera.
Col suo manto ha tutto coperto
Nudi gli alberi in mostra ha lasciato
Ma alla fine si è pure scoperto
Che il suo tempo è quello fatato.
Si dice: “sotto la neve c’è il pane”
Quando arriva è un momento incantato
Spesso suonan con lei le campane
In quei dì c’è il Bambino ch’è nato.
Questo è il tempo di feste più belle
Dove splendono l’oro e l’argento
La stagnola, pastor, pecorelle
E l’abete che addobbi contento.
C’è la festa di tutti i bambini
Che l’aspettano inver tutto l’anno
Una gioia per grandi e piccini
Fuochi e botti quand’è Capodanno.
Stare insieme a parenti e amici
In un clima che par surreale
Veder tutti contenti e felici
Tanti dì e non solo a Natale.
Mai più dir ch’è stagione d’inferno
Questo è il tempo di grandi emozioni
Benvenuto tra noi grande INVERNO
Pari avaro e sei pieno di doni.
Maria Rosa Bernasconi