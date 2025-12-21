Sarà che c’è Babbo Natale

Sorridente, pacioso, un po’ vecchio

E lo immagini a lui tale e quale

Due gemelli davanti allo specchio.

Meno allegro, alle volte arrabbiato

Neve e gelo lui ha nella gerla

Con il ghiaccio ti ha poi congelato

Son ben freddi i tre dì della merla.

Il paesaggio d’attorno è più spoglio

Non si vedono più i bei colori

Non è certo stagione d’orgoglio

Si consultano spesso i dottori.

Tutti lì a sognare l’estate

Fra tre mesi è ancor primavera

Ricordar le giornate passate

Quella dolce e tiepida sera.

Col suo manto ha tutto coperto

Nudi gli alberi in mostra ha lasciato

Ma alla fine si è pure scoperto

Che il suo tempo è quello fatato.

Si dice: “sotto la neve c’è il pane”

Quando arriva è un momento incantato

Spesso suonan con lei le campane

In quei dì c’è il Bambino ch’è nato.

Questo è il tempo di feste più belle

Dove splendono l’oro e l’argento

La stagnola, pastor, pecorelle

E l’abete che addobbi contento.

C’è la festa di tutti i bambini

Che l’aspettano inver tutto l’anno

Una gioia per grandi e piccini

Fuochi e botti quand’è Capodanno.

Stare insieme a parenti e amici

In un clima che par surreale

Veder tutti contenti e felici

Tanti dì e non solo a Natale.

Mai più dir ch’è stagione d’inferno

Questo è il tempo di grandi emozioni

Benvenuto tra noi grande INVERNO

Pari avaro e sei pieno di doni.

Maria Rosa Bernasconi