BENJAMIN FRANKLIN SUL PODIO DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA PER TRE CONCERTI FUORI PALERMO DEDICATI A GERSHWIN E BERNSTEIN

Giovedì 23 luglio il Celli Ensemble protagonista della rassegna di musica da camera a Palazzo Abatellis

Dal 24 al 26 luglio l’Orchestra a Partanna, Pollina e Ciminna con il pianista Antonio Di Cristofano

Palermo, Atrio di Palazzo Abatellis, giovedì 23 luglio, ore 21

Partanna, Area Archeologica di Contrada Stretto, venerdì 24 luglio, ore 21

Festival “Musiche e parole” della Fondazione Sebastiano Tusa

Pollina, Teatro Pietra Rosa, sabato 25 luglio, ore 21

Ciminna, Piazza Matrice, domenica 26 luglio, ore 21

Serata conclusiva della VII edizione del Premio Gattopardo nell’ambito del Gattopardo CineFestival

Nuova settimana di programmazione per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che propone il consueto appuntamento della rassegna cameristica nell’Atrio storico di Palazzo Abatellis, e poi un concerto sinfonico dedicato a Gershwin e Bernstein in tre suggestive località dell’Isola: giovedì 23 luglio alle ore 21 protagonista sarà il Celli Ensemble della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, mentre da venerdì 24 a domenica 26 luglio sarà la volta dell’Orchestra diretta da Christopher Franklin, con Antonio Di Cristofano al pianoforte. In dettaglio venerdì 24 luglio l’Orchestra sarà nell’Area Archeologica di Contrada Stretto a Partanna, ospite del Festival “Musiche e parole” 2026 promosso dalla Fondazione Sebastiano Tusa; quindi sabato 25 luglio nel Teatro Pietra Rosa di Pollina e domenica 26 luglio in Piazza Matrice a Ciminna, nell’ambito della serata finale della VII edizione del Premio Gattopardo, inserita nel Gattopardo CineFestival.

Il primo appuntamento è dunque quello di giovedì 23 luglio a Palazzo Abatellis con il Celli Ensemble, formato da Enrico Corli, Piero Bonato, Domenico Guddo, Giovanni Volpe, Sonia Giacalone, Giancarlo Tuzzolino, Daniele Lorefice, Loris Balbi e Claudia Gamberini. Il concerto propone un programma attraverso oltre quattro secoli di musica, mettendo in luce la versatilità del violoncello. Da Johann Sebastian Bach a Carlo Gesualdo, da Richard Wagner a Maurice Ravel e Claude Debussy, fino ai contemporanei Eliodoro Sollima e Giovanni Sollima, alternando pagine della grande tradizione europea a trascrizioni sorprendenti, come Bohemian Rhapsody dei Queen, dimostrando come il suono compatto e caldo dell’ensemble di violoncelli sappia attraversare con naturalezza epoche, linguaggi e stili differenti.

Da venerdì 24 luglio protagonista del programma sinfonico sarà il più noto repertorio del Novecento americano. Il concerto si aprirà con la Rhapsody in Blue di George Gershwin del 1924, autentico simbolo dell’incontro tra il linguaggio della tradizione sinfonica europea e il jazz. Seguiranno le Symphonic Dances tratte da West Side Story, la suite orchestrale che Leonard Bernstein ricavò dal suo celebre musical ispirato a Romeo e Giulietta. Dai ritmi travolgenti del Mambo alle atmosfere liriche di Somewhere, fino al drammatico Finale, la partitura condensa la forza teatrale e la straordinaria inventiva del compositore americano. Il concerto si concluderà con Porgy and Bess – A Symphonic Picture, brillante sintesi orchestrale realizzata da Robert Russell Bennett a partire dall’opera di Gershwin. La suite raccoglie alcune delle pagine più celebri del capolavoro, tra cui Summertime, I Got Plenty o’ Nuttin’ e It Ain’t Necessarily So, restituendo tutta la ricchezza melodica e il carattere popolare di quella che lo stesso Gershwin definì una “folk opera”.

Sul podio salirà Christopher Franklin, direttore statunitense dalla consolidata carriera internazionale. Formatosi tra Stati Uniti ed Europa, vincitore del Concorso Internazionale “Gino Marinuzzi”, ha diretto nei principali teatri e sale da concerto del mondo, collaborando con istituzioni quali il Teatro San Carlo di Napoli, l’Opera di Roma, l’Arena di Verona, la San Francisco Opera, la London Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra e la Tokyo Philharmonic. Dal 2024 è Direttore Principale della Minnesota Opera.

Solista il pianista Antonio Di Cristofano, artista di riconosciuta esperienza internazionale. Diplomato al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, si è esibito in alcune delle più importanti sale del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Musikverein di Vienna, dalla Sala Čajkovskij di Mosca al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, collaborando con prestigiose orchestre e affermandosi anche come docente e membro di giurie nei principali concorsi pianistici internazionali.

PROGRAMMI MUSICALI

Giovedì 23 luglio, ore 21

Palermo, Palazzo Abatellis – Atrio storico

Celli Ensemble

Enrico Corli, Piero Bonato, Domenico Guddo, Giovanni Volpe, Sonia Giacalone, Giancarlo Tuzzolino, Daniele Lorefice

Loris Balbi, Claudia Gamberini

Johann Sebastian Bach

Auf meinen lieben Gott

Befiehl du deine Wedge

Antonín Dvorák

Lasst mich Allein

Richard Wagner

Feierlich Stück

Guillaume Paque

Souvenir de Curis

Eliodoro Sollima

Aria

John Dowland

Lachrimae Antiquae

Maurice Ravel

Pavane

Claude Debussy

La fille aux cheveux de lin

Carlo Gesualdo da Venosa

O vos omnes

Joseph Rheinberger

Abenlied

Queen

Bohemian Rhapsody

Giovanni Sollima

Sirtaki Kofto

Partanna, Area Archeologica di Contrada Stretto, venerdì 24 luglio, ore 21

Festival “Musiche e parole” della Fondazione Sebastiano Tusa

Pollina, Teatro Pietra Rosa, sabato 25 luglio, ore 21

Ciminna, Piazza Matrice, domenica 26 luglio, ore 21

Serata conclusiva della VII edizione del Premio Gattopardo nell’ambito del Gattopardo CineFestival

George Gershwin

(Brooklyn, New York 1898 – Beverly Hills, California 1937)

Rhapsody in blue per pianoforte e orchestra

Durata: 15’

Leonard Bernstein

(Lawrence 1918 – New York 1990)

Symphonic Dances from West Side Story

Prologue – Somewhere – Scherzo – Mambo – Cha-cha – Meeting Scene – Fugue (Cool) – Rumble –

Finale

Durata: 24’

George Gershwin

(Brooklyn, New York 1898 – Beverly Hills, California 1937)

Porgy and Bess. A Symphonic picture for orchestra (arrangiamento di Robert Russell Bennett)

Catfish Row (Atto II, Scena III)

Strawberry Woman (Atto II, Scena III)

Crab Man (Atto II, Scena III)

Clara, Clara (Atto III, Scena I)

Overture (Atto I)

Summertime (Atto I, Scena I)

I Got Plenty O’ Nuttin’ (Atto II, Scena I)

Hurricane (Atto II, Scena III)

Bess, You Is My Woman Now (Atto II, Scena I)

Oh, I Can’t Sit Down (Atto II, Scena I)

Theres A Boat Dats Leavin’ (Atto III, Scena II)

It Ain’t Necessarily So (Atto II, Scena II)

Oh Lawd, I’m On My Way (Atto III, Scena III)

Durata: 25′

Christopher Franklin direttore

Antonio Di Cristofano pianoforte

Orchestra Sinfonica Siciliana

Informazioni e biglietteria

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Per Note al Museo: Palazzo Abatellis – Posto unico euro 10.

Per il concerto a Partanna: biglietti euro 15 intero su Vivaticket

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.

sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

apertura un’ora prima dei concerti nella sede specifica

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

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