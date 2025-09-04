Bellini International Context: musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini

Musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini: dal 3 settembre disponibili online i biglietti per le iniziative a ingresso gratuito e quelli a pagamento per l’opera Il pirata

Su www.belliniinternationalcontext.it sarà possibile assicurarsi un posto a sedere per gli appuntamenti dal 13 al 28 settembre a Catania e a Messina

Musica, teatro, danza e conversazioni per Vincenzo Bellini: dal 13 al 28 settembre, tra Catania e Messina, avrà luogo la quinta edizione del Bellini International Context, la rassegna direttamente promossa e organizzata dall’assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, in omaggio al compositore catanese la cui denominazione desidera indicarne la progettualità in un contesto multidisciplinare.

28 appuntamenti a ingresso gratuito e uno – l’opera Il pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania – a pagamento in onore e con protagonista principale il compositore romantico siciliano, considerato tra i massimi del mondo dell’opera insieme a Rossini, Donizetti, Verdi e Puccini. Un’occasione unica per i siciliani e per i turisti che hanno scelto la Sicilia per le vacanze e che avranno la possibilità di conoscere le note belliniane da varie angolazioni: opera, musica da camera, teatro di parola e di figura, danza, jazz.

Dal 3 settembre sarà possibile ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre nelle serate di spettacolo sarà possibilerecarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità. Prenotazioni su www.belliniinternationalcontext.it oppure su https://www.eventbrite.it/o/bellini-international-context-70261671813

Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), al Conservatorio di Catani, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

Sempre dal 3 settembre è possibile acquistare i biglietti per l’opera Il pirata che hanno un costo da euro 15 a euro 25 e sono disponibili alla biglietteria del Teatro Bellini di Catania (martedì-sabato 9.30-13, tel. 095316150 www.teatromassimobellini.it) e tramite il circuito Vivaticket.

Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.

La serata inaugurale, sabato 13 settembre, avrà luogo a Villa Bellini (Catania): un Gala con musiche belliniane dirette da Antonino Fogliani e con la partecipazione del soprano Irina Lungu, del tenore Jack Swanson, del basso Mariano Buccino, degli attori Gaetano Aronica e Stefano Valanzuolo (quest’ultimo autore anche dei testi), con le immagini di Gitrop. Orchestra e Coro del Teatro Bellini di Catania.

Fulcro della programmazione è l’opera Il pirata che andrà in scena al Teatro Bellini di Catania il 23 settembre con la direzione di Marco Alibrando, la regia di Renato Bonajuto; protagonisti vocali il soprano Irina Lungu (Imogene), il tenore Celso Albelo (Gualtiero) e il baritono Franco Vassallo (Ernesto). Orchestra e Coro del Teatro Bellini di Catania.

Al centro della manifestazione c’è la musica di Vincenzo Bellini, affiancata da opere di autori a lui contemporanei e da creazioni ispirate alla sua arte. Attorno a questo nucleo, il festival intreccia teatro, danza, conversazioni e incontri, offrendo una visione ampia e dinamica del patrimonio belliniano. Con l’obiettivo di avvicinare anche le nuove generazioni, il cartellone attraversa stili e linguaggi: dalla musica classica al jazz, dall’opera alla danza, dai programmi sinfonici alla musica sacra. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, in collaborazione col Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e con Fondazione Bellini-Centro Studi Belliniani, partecipa attivamente alla rassegna con iniziative di divulgazione, incontri e approfondimenti scientifici, ampliando il dialogo tra il mondo accademico e quello artistico. Un percorso che, sotto il segno del Cigno di Catania, diventa per la Sicilia una vetrina d’eccellenza e un laboratorio di dialogo tra memoria e contemporaneità.

Il programma dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni.