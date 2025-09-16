Bellini International Context: al Palazzo della Cultura di Catania in programma nuove pagine di studenti e docenti

L’Ensemble del Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo diretto da Fabio Correnti ospite della rassegna a Catania. Al Palazzo della Cultura in programma nuove pagine di studenti e docenti ispirate alle opere del compositore etneo. Catania, Palazzo della Cultura, ore 21 Mercoledì 17 settembre Bellini: un sogno fatto in Sicilia.

Il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, a Catania e a Messina, conferma dopo primi giorni di programmazione l’interesse del pubblico per il grande compositore catanese e le proposte artistiche 2025.

La rassegna – inaugurata lo scorso 13 settembre – prosegue con appuntamenti quotidiani molto seguiti e ospita mercoledì 17 settembre alle ore 21, al Palazzo della Cultura di Catania (ex Platamone), il concerto Bellini: un sogno fatto in Sicilia. Fantasie sulle arie d’opera ideato e realizzato dal Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

Sul podio dell’Ensemble del Conservatorio palermitano ci sarà Fabio Correnti impegnato in un programma, creato per l’occasione, che raccoglie nuove Fantasie musicali ispirate alle opere di Bellini. Sette gli autori, tra allievi e docenti dell’istituzione di Alta Formazione del capoluogo: Fabio D’Alberti, Oxenne Villafranca, Vincenzo Farinella, Cristiano Valenti, Lorenzo Bottoglia, Marco Zàppia e Loris Capister.

Il genere della “Fantasia”, molto popolare nell’Ottocento, permetteva a grandi virtuosi come Liszt e Thalberg di reinventare temi operistici celebri con parafrasi e reminiscenze. Qui diventa un laboratorio contemporaneo che reinterpreta La straniera, I Capuleti e i Montecchi, La sonnambula, Norma, Beatrice di Tenda e I puritani, fino a una sintesi dal titolo Il Cigno ovvero Rimembranze Belliniane. Come si legge nelle note di sala, «queste Fantasie ci regalano un’immagine immaginifica del belcanto del Catanese […] Si tratta di un viaggio musicale che evoca un sogno fatto in Sicilia, seguendo in ordine cronologico l’estro e la liricità delle opere di Bellini, interpretate attraverso la libera fantasia e la creatività di giovani compositori». Un progetto che unisce formazione e ricerca, sottolineando il ruolo del Conservatorio “Scarlatti” come centro propulsore di nuova musica in dialogo con la tradizione.

L’appuntamento del 17 settembre si inserisce in una settimana densissima di eventi che prosegue giovedì 18 settembre, ancora al Palazzo della Cultura, con la voce di Anita Vitale e la HJO Jazz Orchestra diretta da Benvenuto Ramaci presentano Bellini in Jazz & Classic in Swing, un omaggio trasversale che fonde le melodie di Bellini con il linguaggio improvvisativo del jazz e dello swing. Venerdì 19 settembre, al Teatro Sangiorgi di Catania, il Quartetto di Catania propone il concerto cameristico L’amore coniugale con musiche di Domenico Famà in prima assoluta, Pietro Plataniae Giovanni Pacino. Nello stesso giorno a Messina il debutto di Bellindanza, spettacolo di danza e canto pensato per scuole e turisti. Sabato 20 settembre, al Sangiorgi, la conversazione-concerto Un Bellini, s’il vous plaît! e a Messina la seconda replica di Bellindanza. Domenica 21 settembre, al Sangiorgi, l’atteso spettacolo Allacciate le cinture! Bellini Smiles! con il Duo Baldo e il soprano Maria Luigia Borsi.

Momento centrale del festival sarà martedì 23 settembre, giorno in cui ricorre il 190° anniversario della morte di Bellini: in mattinata Messa in Cattedrale con la partecipazione del Coro del Teatro Bellini e in serata, alTeatro Massimo Bellini di Catania, il nuovo allestimento scenico del Pirata, unico spettacolo a pagamento della rassegna, con Irina Lungu (Imogene), Celso Albelo (Gualtiero), Franco Vassallo (Ernesto), la direzione di Marco Alibrando e la regia di Renato Bonajuto.

Gli eventi del Bellini International Context sono a ingresso gratuito su prenotazione (salvo Il pirata a Catania, unico spettacolo a pagamento). Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.belliniinternationalcontext.it.

È possibile ancora ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibilerecarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

Prenotazioni su www.belliniinternationalcontext.it

oppure su https://www.eventbrite.it/o/bellini-international-context-70261671813

Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), al Conservatorio di Catania, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

È possibile acquistare i biglietti per l’opera Il pirata che hanno un costo da euro 15 a euro 25 e sono disponibili alla biglietteria del Teatro Bellini di Catania (martedì-sabato 9.30-13, tel. 095316150 www.teatromassimobellini.it) e tramite il circuito Vivaticket.

Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.

