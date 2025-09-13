Bellini International Context: A Villa Bellini due serate tra le arie più celebri di Rossini, Donizetti e Bellini e l’incanto del circo contemporaneo che incontra l’opera

Sul palcoscenico celebri cantanti come Celso Albelo, Daniela Cappiello e Angela Nisi. Due le compagini orchestrali ospiti quella del Teatro Vittorio Emanuele di Messina e quella del Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Su www.belliniinternationalcontext.it è possibile ancora assicurarsi un posto a sedere i concerti a Villa Bellini e in altri spazi delle due città

Catania, Villa Bellini, ore 21

Domenica 14 settembre Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento

Lunedì 15 settembre CircusOperaShow. Da Bellini in poi

Dopo il Gala inaugurale, il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, offre a Villa Bellini di Catania due diverse serate con protagonisti la grande tradizione del Belcanto ottocentesco e un innovativo esperimento di contaminazione fra opera, pop e circo.

Domenica 14 settembre, alle ore 21, Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento con protagonisti il soprano Daniela Cappiello e il celebre tenore Celso Albelo (che è attesissimo nel ruolo di Gualtiero nel Pirata il 23 settembre) accompagnati dall’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina diretta da Eliseo Castrignanò. Una presenza, questa dell’Orchestra dell’Ente dello Stretto, che segna il ruolo da co-protagonista della città di Messina e del suo teatro nel Bellini International Context.

Il programma del concerto è costruito come un vero e proprio confronto fra i tre compositori che hanno definito il primo Romanticismo operistico italiano. La Sinfonia da Il pirata di Bellini (1827), con i suoi contrasti tra tensione drammatica e lirismo, apre la serata ricordando il debutto del Cigno catanese alla Scala. Segue la scena della follia “Qui la voce sua soave” dai Puritani, esempio di canto disteso e di scrittura psicologica, e la cavatina di Arturo “A te, o cara”, tra le melodie più celebri dell’autore. Di Donizetti saranno eseguiti brani da Lucia di Lammermoor: l’aria di Edgardo “Tombe degli avi miei… Fa poco a me ricovero”, che porta in scena la disperazione estrema del protagonista, e il duetto “Lucia perdona… Verranno a te sull’aure”, gioiello di cantabilità a due voci. Dal versante più leggero dell’autore bergamasco provengono invece il duetto “Una parola, o Adina” e il brano lirico “Prendi, per me sei libero” da L’elisir d’amore, capaci di unire grazia melodica e freschezza teatrale. Di Rossini, il “traghettatore” dal classicismo al nuovo secolo, si ascolteranno la frizzante Sinfonia dalla Cambiale di matrimonio, dove già emergono crescendo e ritmo incalzante, e l’aria di Fanny dalla stessa opera “Come tacer… Vorrei spiegarvi il giubilo”, pagina di brillante scrittura vocale. Con un interprete come Albelo non può mancare la monumentale aria di Arnold “Ne m’abandonne point… Asile héréditaire” dal Guillaume Tell, autentico banco di prova virtuosistico e apice del Rossini maturo nel contesto del grand opéra francese.

Lunedì 15 settembre (ore 21) Villa Bellini diventa palcoscenico di un esperimento unico: l’incontro tra l’opera lirica e l’arte circense. In scena il soprano Angela Nisi, il tenore Max Jota, il baritono Matteo D’Apolito, gli artisti del Circo El Grito e l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, diretti da Roberto Molinelli, autore anche degli arrangiamenti.

Il programma intreccia arie e sinfonie celebri o è“Mercè, dilette amiche” da I vespri siciliani di Verdi, “Largo al factotum” dal Barbiere di Siviglia, “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini, l’intermezzo di Cavalleria rusticana di Mascagni, “Vesti la giubba” dai Pagliacci di Leoncavallo, fino alle melodie immortali di Bellini “Col sorriso d’innocenza” da Il pirata e “Vi ravviso, o luoghi ameni” da La sonnambula saranno accostate a rielaborazioni di Molinelli e proposte meno usuali come Volare di Modugno, un Queen’s Medley orchestrale, dalla Bohème Schiccata che rielabora Puccini in chiave fantasiosa a Carmina Burana Rock. Lo spettacolo, nelle parole del suo ideatore, nasce dall’idea che «circo e opera lirica sono arti sorelle, nate per incantare, per stupire e per toccare le corde più profonde dello spettatore». Le acrobazie degli artisti del Circo El Grito dialogheranno sul palcoscenico con le voci e con l’orchestra in un intreccio di linguaggi che fonde tradizione e contemporaneità, trasformando ancora una volta Villa Bellini in un grande teatro a cielo aperto.

Gli eventi del Bellini International Context sono a ingresso gratuito su prenotazione (salvo Il pirata a Catania, unico spettacolo a pagamento). Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.belliniinternationalcontext.it.

È possibile ancora ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibilerecarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

Prenotazioni su www.belliniinternationalcontext.it

oppure su https://www.eventbrite.it/o/bellini-international-context-70261671813

Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), al Conservatorio di Catania, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

È possibile acquistare i biglietti per l’opera Il pirata che hanno un costo da euro 15 a euro 25 e sono disponibili alla biglietteria del Teatro Bellini di Catania (martedì-sabato 9.30-13, tel. 095316150 www.teatromassimobellini.it) e tramite il circuito Vivaticket.

Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.