Bellini International Context. Gala inaugurale alla Villa Bellini di Catania: musica e parole per celebrare il grande compositore

Antonino Fogliani sul podio di Orchestra e Coro dell’ente etneo dirige il soprano Irina Lungi e il tenore Jack Swanson, in un concerto delineato dalla narrazione di Stefano Valanzuolo e Gaetano Aronica con le immagini di Gitrop.

La quinta edizione del Bellini International Context, rassegna direttamente promossa e organizzata dall’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, si apre sabato 13 settembre alle ore 21 a Villa Bellini di Catania con un Gala intitolato Vincenzo Bellini, il suo canto infinito per narrazione e suggestione di immagini (biglietti gratuiti ancora disponibili su www.belliniinternationalcontext.it) . Lo spettacolo originale inaugura due settimane di appuntamenti che, fino al 28 settembre, trasformeranno Catania e Messina in un palcoscenico diffuso dedicato al genio del belcanto.

Sul podio il siciliano Antonino Fogliani, interprete di fama internazionale tra i più sensibili del repertorio operistico italiano, guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania (maestro del coro Luigi Petrozziello). Le voci soliste saranno quelle del celebre soprano Irina Lungu, del tenore Jack Swanson e del basso Mariano Buccino. Completano la locandina le voci recitanti di Stefano Valanzuolo – anche autore dei testi – e dell’attore Gaetano Aronica, mentre le immagini che illustreranno il racconto sono affidate alla grafica di Gitrop.

Il programma, che attinge a sei opere del catalogo belliniano, è un percorso musicale e teatrale che alterna sinfonie, cori e arie celebri: dalla Sinfonia di Norma a Casta diva, dal grido corale “Guerra, guerra!” al duetto “Vieni tra queste braccia” dei Puritani, passando per La sonnambula, La straniera, Il pirata e Beatrice di Tenda. Una scelta per raccontare il percorso artistico di un compositore capace di unire introspezione psicologica, tensione drammatica e lirismo che ha segnato una svolta nella storia del melodramma.

Come si legge nelle note di sala, l’inaugurazione è pensata come «una immersione totale nell’universo poetico di un inimitabile genius loci, sbalzando a tutto tondo le passioni, i conflitti e le sublimazioni che fanno del suo teatro musicale un patrimonio universale». L’elemento narrativo si innesta nell’idea dell’“intervista impossibile”: un dialogo immaginario che, nelle parole di Stefano Valanzuolo, «è un pretesto nobilissimo per ascoltare dell’ottima musica e stupirsi, una volta di più, di quante implicazioni possa racchiudere una melodia. Purché sia bella». Le proiezioni firmate da Gitrop arricchiscono ulteriormente l’esperienza, trasformando la serata in un evento totale, dove suono, parola e immagine si intrecciano.

Il Gala inaugurale segna l’avvio del Bellini International Context 2025, che fino al 28 settembre offrirà quasi 30 appuntamenti gratuiti su prenotazione tra Catania e Messina: concerti sinfonici, recital, spettacoli di danza, jazz, teatro musicale, conversazioni e convegni scientifici. Un programma multidisciplinare che culminerà il 23 settembre con il nuovo allestimento scenico del Pirata al Teatro Massimo Bellini di Catania, unico evento a pagamento della rassegna.

Il cartellone prosegue nella stessa cornice di Villa Bellini con altri due appuntamenti di rilievo: domenica 14 settembre (ore 21) il concerto Bellini, Rossini, Donizetti: i Titani del primo Ottocento, con il celebre tenore Celso Albelo (che sarà poi Gualtiero nel Pirata) e il soprano Daniela Cappiello, diretti da Eliseo Castrignanò alla guida dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina; lunedì 15 settembre (ore 21) CircusOperaShow. Da Bellini in poi, spettacolo che intreccia opera e arti circensi con il soprano Angela Nisi, il tenore Max Jota,il baritono Matteo D’Apolito, gli artisti del circo El Grito e l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria diretta da Roberto Molinelli.

È possibile ancora ottenere i biglietti gratuiti che garantiscono il posto a sedere per gli appuntamenti a Villa Bellini e al Teatro Sangiorgi di Catania e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La prenotazione garantisce il posto a sedere fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. I posti non occupati entro tale termine verranno assegnati a quanti si saranno iscritti alle liste di attesa attivate in caso di eventi sold out. Inoltre, nelle serate di spettacolo, sarà possibilerecarsi direttamente nei diversi luoghi per accedere agli eventuali posti non prenotati, sino ad esaurimento della disponibilità.

Prenotazioni su www.belliniinternationalcontext.it

oppure su https://www.eventbrite.it/o/bellini-international-context-70261671813

Le attività in programma al Palazzo della Cultura (ex Platamone), al Conservatorio di Catania, alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. e al foyer del Teatro Bellini sono a ingresso libero senza prenotazione, sempre sino a esaurimento dei posti disponibili.

È possibile acquistare i biglietti per l’opera Il pirata che hanno un costo da euro 15 a euro 25 e sono disponibili alla biglietteria del Teatro Bellini di Catania (martedì-sabato 9.30-13, tel. 095316150 www.teatromassimobellini.it) e tramite il circuito Vivaticket.

Il Bellini International Context è una manifestazione fortemente voluta dal governo regionale che si realizza grazie alla collaborazione delle Città di Catania, Messina e Palermo e delle più importanti istituzioni culturali dell’Isola: Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Massimo di Palermo, Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina, Fondazione Taormina Arte Sicilia che ne cura il coordinamento con la propria direttrice artistica Gianna Fratta, Università degli Studi di Catania, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania, Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Catania Summer Fest e Arcidiocesi di Catania.

INFO:

Su www.belliniinternationalcontext.it è possibile ancora assicurarsi un posto a sedere i concerti a Villa Bellini e in altri spazi delle due città