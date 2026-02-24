Becosmic e Aurora Greta Ruggeri

“Siamo giovani, siamo convinti, abbiamo tantissime idee e voglia di lavorare! Visto che nessuno ci ha dato una pista per poter correre, ce la stiamo costruendo da soli!”.

Questo articolo, che vuole far conoscere il progetto BeCosmic e le sue peculiarità, valorizzando i servizi che offre, mostra ai giovani laureati una possibilità straordinaria.

L’hub creativo multidisciplinare di Bologna fondato da Aurora Greta Ruggeri, classe 1992, attualmente Professore a Contratto presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, appassionata di scrittura creativa e fotografia, è stato concepito come un vero e proprio incubatore di idee dedicato all’immagine e alla comunicazione. Qui convergono competenze creative, artistiche e tecnologiche legate al mondo della pubblicità e del marketing digitale e la sede ospita anche uno studio fotografico e un ufficio operativo, rappresentando un punto di incontro tra professionisti e giovani talenti.

“BeCosmic è un progetto coraggioso che unisce i vari aspetti della comunicazione, come fotografia professionale, produzione video, web design, social media management, sound branding, scenografi e fashion design. Il tutto sostenuto da ampio background culturale dei tanti giovani coinvolti all’interno di questa piattaforma collaborativa”. Con questa affermazione Aurora Greta Ruggeri ci spiega che il cuore del progetto è una rete di laureati altamente qualificati, eccellenze nei rispettivi settori, che spesso faticano a trovare una appagante collocazione nel mercato del lavoro.

BeCosmic ne valorizza le competenze, offrendo loro opportunità concrete di collaborazione su progetti commissionati da aziende, professionisti, artisti e personaggi pubblici.

Attraverso un modello basato sulla sinergia tra competenze integrate, BeCosmic produce contenuti originali, altamente professionali capaci di generare un impatto concreto nel mondo della comunicazione e della pubblicità, garantendo risultati efficaci per i clienti.

Oltre alla dimensione professionale, BeCosmic integra anche una forte missione sociale: fin dalla sua fondazione, una parte dei profitti viene data in sostegno a gattili e rifugi per animali sul territorio emiliano-romagnolo.

QUI PUOI CONTATTARE AURORA GRETA RUGGERI:

SITO: https://becosmic.it/

FB: auroragretaruggeri

IG personale: auroragretaruggeri

IG: cosmicphotoatelier