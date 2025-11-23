Banksying: la tossica pratica di allontanarsi emotivamente dal partner sino alla sparizione

Lei: “da un po’ di tempo ti sento distante… c’è qualcosa che non va?”

Lui: “no, no tutto ok”. E poi sparisce…(Ma non è ghosting)

Amiche ed Amici carissimi, è impressionante constatare quanto l’incremento della superficialità, nelle relazioni sentimentali dilaghi sino ad assumere connotazioni ascrivibili alla perfidia, manifestando l’apoteosi della cattiveria umana soprattutto nella fase di abbandono del/la partner.

Malvagità, inettitudine, assenza di amore e rispetto costituiscono la base del crudele fenomeno: il banksying.

Si tratta di una pratica tossica, la cui definizione è ispirata alla caducità insita nelle opere d’arte dello street artist britannico Banksy.

D’identità a tutt’oggi ancora misteriosa le Sue opere (murales) – seppure note in tutto il mondo – sono caratterizzate dall’improvvisa apparizione: nessuno ha mai visto dipingere il misterioso artista, tuttavia, in molti hanno potuto ammirarne i manufatti artistici, così come constatarne la caratteristica, improvvisa sparizione.

Non è pertanto difficile intuire la concettuale correlazione alla fine di un rapporto sentimentale insano.

Il banksying, dunque, descrive e assimila l’improvvisa rottura della relazione agìta con la sparizione del/la partner.

Diversamente dal ghosting, detta modalità di sparizione è ‘solo’ apparentemente improvvisa perché, in realtà, è già stata unilateralmente stabilita e pianificata dal/la partner che si è distaccato/a emotivamente dalla relazione, e, qualora sollecitato/a ad un confronto, anziché affrontare una conversazione costruttiva – seppure magari dolorosamente risolutiva -, agisce negando codardamente all’altro/a l’evidenza.

Il soggetto, manterrà dunque opportunisticamente una precursiva facciata di normalità depistante, ponendo in atto una recita costellata da menzogne e procrastinazioni, supportata da espressioni elusive, quali ad esempio: “abbi pazienza, non posso parlarne adesso, mi aspettano, devo andare”, “ora non ho tempo”, “tesoro stai tranquilla/o”, “non è cambiato niente”, “io sono così, lo sai che ti penso sempre”, “ne parleremo, promesso”, ecc.

“L’artistica sparizione” si manifesterà improvvisamente, ovviamente senza avviso, infliggendo al/la partner il devastante dolore, aggravato altresì dalla “delusione dell’elusione”.

Un abbraccio,

Daniela Cavallini