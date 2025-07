“Balla Balla Boom Boom Boom”: il Tuo Like Sostiene il Progetto No-Profit di Revoc!

Sottopancia: il collettivo artistico @revocmusica lancia il suo nuovo videoclip: un progetto di pura passione e con zero budget.

Versione 2: “Revoc lancia ‘Balla Boom Boom Boom’: L’Arte No-Budget che Chiede il Tuo Supporto Digitale”

Sottopancia: Il nuovo videoclip di @revocmusica è un concentrato di passione e creatività a costo zero. Un “Mi Piace” e un’iscrizione al canale YouTube sono il carburante per i loro futuri progetti artistici.

Milano, 10 luglio 2025 – L’estate 2025 si accende con una proposta musicale fresca e significativa: “Balla Balla Boom Boom Boom” (sì, si pronuncia “Balla Balla Bum Bum Bum”), il nuovo videoclip estivo del collettivo artistico Revoc (@revocmusica). Questo progetto è un esempio lampante di come la passione e la dedizione possano generare arte di qualità, anche in assenza di risorse economiche. Revoc si rivolge direttamente al suo pubblico: un semplice click può fare la differenza. Guardate il video, mettete un “Mi Piace” e iscrivetevi subito al loro canale YouTube ufficiale!

Il sostegno che riceveranno attraverso queste interazioni digitali è cruciale. Non si tratta solo di numeri, ma di un incentivo tangibile che permetterà al collettivo Revoc di continuare a organizzare eventi e a sviluppare nuove iniziative artistiche a costo zero. Ogni “Mi Piace”, ogni condivisione e ogni nuova iscrizione è un mattone fondamentale per la crescita e la sostenibilità di Revoc, consentendo loro di perseguire la propria missione artistica con la stessa intensità.

“Balla Balla Boom Boom Boom” va oltre la classica canzone estiva. È un inno alla resilienza creativa e la prova che l’arte può prosperare indipendentemente dai budget. Revoc è un gruppo di artisti uniti dalla pura gioia di creare insieme, e questo videoclip, concepito come il tormentone dell’estate 2025, è stato realizzato interamente senza finanziamenti. È il risultato dell’impegno e della volontà di ogni singolo componente.

Ogni elemento del videoclip – dalla melodia ai movimenti di danza, dalle inquadrature alle scelte registiche – è il frutto di una collaborazione profonda e di una inesauribile voglia di esprimersi. Il messaggio è chiaro: l’arte autentica non necessita di produzioni faraoniche o investimenti milionari per emergere e lasciare un’impronta. Se state cercando la prossima hit estiva o un brano che vi faccia scatenare, “Balla Balla Boom Boom Boom” è ciò che fa per voi. (E sì, anche se cercavate “Balla Balla Bum Bum Bum”, l’avete trovato!)

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di far parte di questa straordinaria avventura artistica. Guardate, ballate e diffondete la passione di Revoc! Il futuro della loro espressione creativa è nelle vostre mani.

Link al videoclip: https://youtu.be/cvU7qlx3mLI?si=mtwHYbA62aWEozO Per approfondire e seguire Revoc: Canale YouTube: https://youtu.be/cvU7qlx3mLI?si=mtBwHYbA62aWEozO Instagram: @revocmusica TikTok: @revocmusica Facebook: @revocmusica MAIL: revocmusica@gmail.com