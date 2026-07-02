Bagheria, “Eleganza in Scena” rende omaggio a Ennio Morricone a Villa Cattolica

La suggestiva cornice di Villa Cattolica – Museo Guttuso di Bagheria ospiterà domenica 5 luglio, “Eleganza in Scena”, un evento che celebra l’incontro tra moda, musica e arte attraverso un emozionante omaggio al Maestro Ennio Morricone, autore di alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Rosanna Fiorentino, punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio con uno spettacolo che unisce eleganza, creatività ed emozione. Per l’occasione, Villa Cattolica si trasformerà in un raffinato teatro a cielo aperto: la sua maestosa facciata farà da sfondo a una passerella dove le modelle sfileranno sulle indimenticabili musiche del Maestro, in un percorso artistico capace di fondere scenografia, luci, coreografie e alta moda.

Più di una semplice sfilata, “Eleganza in Scena” sarà un’esperienza immersiva in cui ogni dettaglio contribuirà a creare un dialogo armonioso tra bellezza, arte e cultura, regalando al pubblico una serata di grande fascino.

A condurre l’evento saranno Giusy Randazzo, giornalista e conduttrice iscritta alla Federazione Internazionale Autori e Giornalisti Press (IFTAJ), e Filippo Virzì, giornalista, conduttore e speaker radiofonico iscritto all’Albo dei Giornalisti della Sicilia, entrambi da anni protagonisti della comunicazione e della promozione di eventi culturali.

“Eleganza in Scena” si candida a essere uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate bagherese, offrendo al pubblico un tributo raffinato a Ennio Morricone, nel quale la forza evocativa della sua musica incontrerà l’eleganza della moda in una delle dimore storiche più affascinanti della Sicilia.