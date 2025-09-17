“Autunno in Arte 2025”: l’evento che celebra cultura, moda e impegno sociale a Villa Niscemi

La prestigiosa Villa Niscemi ospiterà, il 19 settembre a partire dalle ore 16, l’attesissimo evento “Autunno in Arte 2025”, organizzato dalla Fondazione Costanza con la direzione di Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono che condurranno, in collaborazione con il Comune di Palermo.

Special guest l’attore, fotomodello e personaggio televisivo Vito La Grassa, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a fiction, spot e videoclip. 

Un pomeriggio all’insegna dell’arte contemporanea, della moda e dell’impegno civile, con la partecipazione di artisti, personalità istituzionali e professionisti del mondo culturale.

Programma dell’evento 

– Mostra fisica e digitale di artisti contemporanei  

– Premiazione delle personalità dell’arte e della cultura

– Dibattito sul femminicidio, con riflessioni su prevenzione e sensibilizzazione  

– Momento moda con gli splendidi abiti di Roberta D’angelo e Marisa Rubino, inoltre i cappelli di Agata Sandrone. 

Ospiti istituzionali e culturali 

Roberto La Galla, Sindaco di Palermo  

Angela Ganci, psicoterapeuta e giornalista  

Giuseppe Gaudenzi, Accademia Italia Film – Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi  

Concetta Abruzzo, Dama templare  

Leonardo Canto, Consigliere Comunale

Elia Severino, avvocato 

Nino Parrucca, maestro ceramista  

Historical Dance Academy

Sonia Contino, soprano  

Christian Cannatella, cantante  

Partner e sponsor 

– Waves and Runways (WRW)  

– Filippo Lo Iacono Artist

– KILAME by Pamela Quinzi 

– Radio In

– Masterset Italia

– Edgar Mabboux Creative Director

– Costantino wines 

– Rosalba Greco pastry chef

– Historical Dance Academy

– BC Sicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sede di Isola delle Femmine 

Modelle  in passerella 

Rosy Carta, Martina Tanghetti, Eliana Ciaravino, Aurora Giunta, Serena Bommarito, Francesca Ferrante. 

Premiati

Leonardo Canto, Consigliere Comunale  di Palermo 

Edgar Mabboux, artista svizzero  

Eric Anthony Hinds, artista californiano 

Nino Camardo maestro internazionale 

Roberto Tascone, scultore internazionale 

Marco Troia, artista pittore  

Marzia Cotroneo, artista pittrice  

Loriana Buscemi, artista pittrice  

Ambo Makoto, artista giapponese  

Robin Dubois, artista francese  

Lorena Ferrari, artista pittrice  

Angela Thouless, artista scozzese

Espongono gli artisti 

– Florinda Alagna Tomaselli  

– Rossella Spinuzza  

– Michela Pierobon  

– Antonella Gatti  

– Daniel Franzo 

– Loretta Zanelli

– Marco Troia  

– Sandro Santo Aruta  

– Marzia Cotroneo  

– Agata Albanese (fotografa)  

– Renato Sideli (fotografo)  

– Elena Bullo  

– Giusi Messina  

– La Mantia Rosanna  

– Ylenia Sgarlata  

– Marivita Muratore (ceramista)  

– Roberto Tascone (scultore internazionale)  

-Maritza Rina Garces 

– Serena Contino  

– Angelo Salvatori  

– Edgar Mabboux  

– Eric Anthony Hinds  

– Loriana Buscemi  

– Nino Camardo

– Ambo Makoto  

– Robin Dubois  

– Lorena Ferrari  

– Angela Thouless  

– Elena Giannotta

– Grazyna Tarkowska  

– Mari Knuuttila  

– Mirko Roncelli  

– Susanna Dore  

– Sergio Rapetti  

– Rosita Larsson  

– Nadia Martorano  

“Autunno in Arte” è un evento che unisce bellezza, riflessione e valorizzazione dei talenti in un contesto storico e simbolico della città di Palermo. Un’occasione per celebrare la cultura come strumento di cambiamento e unione.

Autunno in Arte 2025

