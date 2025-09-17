“Autunno in Arte 2025”: l’evento che celebra cultura, moda e impegno sociale a Villa Niscemi

La prestigiosa Villa Niscemi ospiterà, il 19 settembre a partire dalle ore 16, l’attesissimo evento “Autunno in Arte 2025”, organizzato dalla Fondazione Costanza con la direzione di Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono che condurranno, in collaborazione con il Comune di Palermo.
Special guest l’attore, fotomodello e personaggio televisivo Vito La Grassa, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a fiction, spot e videoclip.
Un pomeriggio all’insegna dell’arte contemporanea, della moda e dell’impegno civile, con la partecipazione di artisti, personalità istituzionali e professionisti del mondo culturale.
Programma dell’evento
– Mostra fisica e digitale di artisti contemporanei
– Premiazione delle personalità dell’arte e della cultura
– Dibattito sul femminicidio, con riflessioni su prevenzione e sensibilizzazione
– Momento moda con gli splendidi abiti di Roberta D’angelo e Marisa Rubino, inoltre i cappelli di Agata Sandrone.
Ospiti istituzionali e culturali
Roberto La Galla, Sindaco di Palermo
Angela Ganci, psicoterapeuta e giornalista
Giuseppe Gaudenzi, Accademia Italia Film – Vip Tour del Principe dei Cavalieri Gaudenzi
Concetta Abruzzo, Dama templare
Leonardo Canto, Consigliere Comunale
Elia Severino, avvocato
Nino Parrucca, maestro ceramista
Historical Dance Academy
Sonia Contino, soprano
Christian Cannatella, cantante
Partner e sponsor
– Waves and Runways (WRW)
– Filippo Lo Iacono Artist
– KILAME by Pamela Quinzi
– Radio In
– Masterset Italia
– Edgar Mabboux Creative Director
– Costantino wines
– Rosalba Greco pastry chef
– Historical Dance Academy
– BC Sicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sede di Isola delle Femmine
Modelle in passerella
Rosy Carta, Martina Tanghetti, Eliana Ciaravino, Aurora Giunta, Serena Bommarito, Francesca Ferrante.
Premiati
Leonardo Canto, Consigliere Comunale di Palermo
Edgar Mabboux, artista svizzero
Eric Anthony Hinds, artista californiano
Nino Camardo maestro internazionale
Roberto Tascone, scultore internazionale
Marco Troia, artista pittore
Marzia Cotroneo, artista pittrice
Loriana Buscemi, artista pittrice
Ambo Makoto, artista giapponese
Robin Dubois, artista francese
Lorena Ferrari, artista pittrice
Angela Thouless, artista scozzese
Espongono gli artisti
– Florinda Alagna Tomaselli
– Rossella Spinuzza
– Michela Pierobon
– Antonella Gatti
– Daniel Franzo
– Loretta Zanelli
– Marco Troia
– Sandro Santo Aruta
– Marzia Cotroneo
– Agata Albanese (fotografa)
– Renato Sideli (fotografo)
– Elena Bullo
– Giusi Messina
– La Mantia Rosanna
– Ylenia Sgarlata
– Marivita Muratore (ceramista)
– Roberto Tascone (scultore internazionale)
-Maritza Rina Garces
– Serena Contino
– Angelo Salvatori
– Edgar Mabboux
– Eric Anthony Hinds
– Loriana Buscemi
– Nino Camardo
– Ambo Makoto
– Robin Dubois
– Lorena Ferrari
– Angela Thouless
– Elena Giannotta
– Grazyna Tarkowska
– Mari Knuuttila
– Mirko Roncelli
– Susanna Dore
– Sergio Rapetti
– Rosita Larsson
– Nadia Martorano
“Autunno in Arte” è un evento che unisce bellezza, riflessione e valorizzazione dei talenti in un contesto storico e simbolico della città di Palermo. Un’occasione per celebrare la cultura come strumento di cambiamento e unione.
Autunno in Arte 2025