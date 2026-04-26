Aurora, la forza della vita: il coraggio di una madre che diventa testimonianza

Il 19 aprile al teatro “Francesco Paolo Neglia “di Enna è stata organizzata una serata evento “Tributo alle donne” da Agorà Stupor Mundi presieduta da Carmen di Tommaso e dall’Associazione “Donne Templari Federiciane” guidata da Luna Stella Sole per l’ideazione del patron Corrado Armeri e con il patrocinio del Comune di Enna. E’ stata premiata Angela Castiglione perché è una madre straordinaria, esempio autentico di forza, dignità e coraggio.

La sua storia inizia come quella di tante donne, una famiglia, tre figli e la gioia piena della maternità. Ma il destino cambia improvvisamente direzione quando, mentre allatta la sua terza figlia Aurora, nota qualcosa di insolito, quei movimenti che lei stessa definirà “occhi ballerini”. Da lì, la diagnosi che nessun genitore dovrebbe mai ricevere: un tumore inguaribile.

Da quel momento, per Angela inizia una vera e propria battaglia. Non una resa, ma una dichiarazione di guerra affrontata con tutte le risorse possibili: la scienza, la fede, l’amore. Si costruisce una corazza invisibile, forte e resistente, per proteggere la sua bambina e sostenere l’intera famiglia. Il dolore non la spezza, ma si trasforma in un percorso di amore incondizionato verso la vita.

Accanto al marito e agli altri figli, Emanuele e Giada, Angela continua a essere guida ed esempio. Educa, sostiene, ama. E soprattutto non smette mai di credere. La fede diventa un’ancora, un punto fermo per non cadere nella disperazione.

Aurora, però, non è solo la storia della malattia. È soprattutto una ragazza che amava profondamente la vita, con una sensibilità speciale e una grande passione per la musica. Suonava la batteria, trovando nel ritmo e nei suoni un modo per esprimere la sua energia, i suoi sogni e la sua voglia di vivere. Una passione che racconta più di ogni parola la sua forza interiore e la sua vitalità.

Quando Aurora compie 15 anni, il cammino giunge all’ultimo tratto. Ricoverata presso l’Hospice pediatrico di Catania, è circondata dall’amore della sua famiglia. In quella stanza, il dolore si mescola alla forza, e insieme affrontano gli ultimi momenti, accompagnando Aurora con dolcezza e coraggio fino alle porte del Paradiso.

La sua scomparsa, avvenuta lo scorso dicembre, ha lasciato un segno profondo nella comunità di Biancavilla. Tante le iniziative e i momenti pubblici dedicati al suo ricordo, segno dell’affetto che Aurora ha saputo seminare durante la sua breve ma intensa vita.

Durante l’evento di Enna, promosso dall’associazione “Agorà Stupor Mundi” con il patrocinio del Comune, il racconto di Angela ha commosso il pubblico. Sul palco, tra imprenditrici, professioniste, insegnanti e artiste, la sua voce si è distinta per autenticità e profondità. Non solo il ricordo di una figlia, ma un messaggio potente rivolto a giovani e famiglie: anche nel dolore più grande può nascere un attaccamento profondo alla vita.

Aurora resta così simbolo di purezza, forza e amore per la vita. Angela Castiglione, invece, rappresenta la testimonianza viva di come una madre possa trasformare una tragedia in un percorso di amore, diventando esempio per tutti.

Una storia che non si dimentica. Una storia che insegna. Una storia che continua a vivere.