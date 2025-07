“Aspra Sonora” canta Santa Rosalia

Aspra canta Santa Rosalia. Live di Shakalab, Chris Obehi e Alessandra Salerno.

Sabato 12 luglio

Piano Stenditore, lato scalo Ponente di Aspra (frazione marinara di Bagheria, PA)

Il 12 luglio al via “ASPRA SONORA – Aspra canta Santa Rosalia” (presso Piano Stenditore, lato scalo Ponente di Aspra, frazione marinara di Bagheria, PA), nuovo progetto che mira a valorizzare il patrimonio monumentale, naturalistico ed immateriale di questa splendida zona della Sicilia, e dell’altro a valorizzare il patrimonio culturale immateriale legato alla figura di Santa Rosalia, patrona di Palermo, attraverso attività di spettacolo dal vivo dalle ore 21.00 che vedrà la partecipazione dei veterani della scena reggae/hip hop Italiana Shakalab, del cantante nigeriano Chris Obehi e dalla cantautrice, musicista e stilista siciliana Alessandra Salerno.

L’evento, organizzato da GoMad Concerti, con la preziosa collaborazione ed il supporto logistico del Comune di Bagheria, prevede anche la realizzazionedi laboratori di scrittura musicale creativa a tema Santa Rosalia. I laboratori, dalle 16.00 alle 18.00, a numero chiuso e con posti limitati saranno condotti dagli artisti e stimoleranno la creatività e l’originalità degli studenti, con la collaborazione della consulta giovanile del Comune di Bagheria.

Shakalab è un collettivo formato da 4 cantanti: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo, nato dalla fusione di progetti solisti e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano. Sono numerose le collaborazioni che vantano artisti del calibro di Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri! Molte internazionali come Alborosie, Dub FX e General Levy.

Alessandra Salerno è una cantautrice, musicista e stilista siciliana, immersa nel mondo del folk.

Dopo alcuni anni di studio al Conservatorio di Palermo, inizia a coltivare da spirito libero la passione per il jazz, il gospel e il rock blues… le prime band rock, il jazz cantato intimamente nei club, e gli anni passati in un coro gospel, contemporaneamente agli studi universitari all’accademia di belle arti la formano e la plasmano in un’artista sensibile, unica e aperta alle sperimentazioni.

Chris Obehi, nasce in Nigeria nel 1998. Durante l’infanzia viene introdotto alla musica gospel dalla famiglia. Nel 2015 fugge dal suo paese a causa delle persecuzioni religiose portate avanti da Boko Haram. Giunge prima in Libia, quindi a Lampedusa attraverso un viaggio in mare e infine a Palermo, dove stringe amicizie alle jam session facendosi notare come bassista. Qui apprende da autodidatta la chitarra: nel frattempo matura grande interesse per la musica tradizionale siciliana, imparando le canzoni di Rosa Balistreri; Nell’inverno 2018 un video nel quale suona “Cu Ti Lu Dissi” raggiunge nell’arco di tre settimane quasi un milione di visualizzazioni.

Il progetto ‘’ASPRA SONORA – Aspra canta Santa Rosalia’’, risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi ad attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo a valere sulle risorse del Fondo Nazionale dello Spettacolo – FNS – nelle aree periferiche del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo 01 giugno – 30 ottobre 2025.