Arti visive: il soggetto esce dalla tela nelle opere di Domenico Papalia

L’arte non è soltanto tecnica. Ѐ magia, intuizione repentina, pensiero che si fa materia. Ce ne accorgiamo guardando le opere di Domenico Papalia, pittore, scultore e restauratore che lavora con marmo, legno, pietra, bronzo, e ogni materiale plasmabile.

Perché l’ispirazione rinascimentale dell’artista dai tanti talenti, nel 2025 non è ancora andata perduta, mentre il concetto si fa oggetto. Le forme risultano ondulate e stilizzate, il tratto è netto e vivido. La semplicità è imperante e la pittura si fa tridimensionale. La figura ci porta in avanti, nel futuro, e insieme a ritroso, indietro nel tempo. Il soggetto esce dalla tela e finisce per interagire, poiché colpisce il nostro sguardo. Con le sue opere questo professionista calabrese ha partecipato a numerose mostre, nazionali e internazionali. Lo abbiamo raggiunto e intervistato. Queste sono le sue parole.

Come nasce un’idea?

“Un’idea può nascere in qualsiasi momento della vita, in un sogno, in un’espressione, in una visione, in un’azione, in un dialogo. Da questi elementi, abbinati alle tue emozioni e alla tua capacità di esprimerla, nasce un’opera d’arte”.

Le esigenze del restauro e l’ispirazione da artista

Creare opere d’arte e restaurare: sono due attività legate l’una all’altra?

“Possono essere legate, ma nel restauro bisogna prestare attenzione a non fare prevalere l’artista che c’è in te, perché si rischia di dare giudizi e creare dei falsi, si deve mantenere un distacco. Viene in aiuto la preparazione artistica quando si devono ricostruire alcune parti. Il restauro deve essere solo conservativo, per poter tramandare il messaggio che l’autore dell’opera vuole trasmettere”.

Ogni materiale è il pretesto per esprimere un’opera d’arte

Come scultore, quale materiale preferisci?

“Mi confronto con tantissimi materiali (la mia tesi di diploma accademico in Scultura è intitolata L’uomo e la materia). Una sorta di sfida con me stesso, ogni materiale mi dà una vibrazione diversa. Prediligo marmo, pietra, legno, argilla. Usando in ogni idea un materiale idoneo alla riuscita dell’opera”.

La forma, modo di espressione della sensibilità

Pittura e scultura hanno una fonte di Ispirazione diversa?

“Sì, pittura e scultura possono avere ispirazione diverse, essere influenzate di elementi diversi: Storia, Religione, Natura, nonché Scienza… La cultura è molto importante per l’ispirazione di ogni opera d’arte sia di scultura, sia di pittura. Molto importante è la sensibilità di ogni artista”.

Qual è l’opera alla quale sei maggiormente legato?

“Sono legato a tutte le sculture che ho realizzato, anche se, in particolare una di esse, Intrigo della vita, Legno di ulivo (nella foto), mi suscita sempre un complesso di sensazioni sempre diverse ed attuali, anche se continuano ad evocare il loro arcano originario. Si tratta della rappresentazione di alcune tappe della vita in un succedersi di movimenti naturali: la giovinezza, l’evento, la rinascita. Le forme della scultura individuano nitidamente i tre movimenti distinti. L’armonia delle forme ed il loro significato mi riportano indietro nel tempo”.