Arianna Dalla Zanna e la WineCave partners al Be.come di Napoli

La WineCave srl sarà anche quest’anno partner di Be.Come, prestigioso appuntamento che si svolgerà a Napoli al 17 al 19 novembre, tra il Grand Hotel Parker’s e Casa Kiton, con incontri, talk, masterclass ed esperienze immersive. “Be.Come 2025” si propone come una piattaforma di dialogo significativa per costruire un linguaggio comune orientato verso autenticità, sostenibilità e benessere, rivolgendosi principalmente alle generazioni Y e Z.



Il titolo dell’edizione 2025: “Oltre il calice, verso il futuro”. Ideato da Alessandra Montana e Gabriele Gorelli MW, l’evento mira a stimolare un dialogo tra il mondo del vino e le nuove generazioni. Montana sottolinea che Be.Come è più di un semplice evento, rappresentando un movimento capace di adattarsi ai cambiamenti culturali e sociali legati alle abitudini di consumo. Il focus dell’edizione attuale sarà su come connettere domanda e offerta, incoraggiando la partecipazione attiva sia dei produttori che dei consumatori.

“Confermare la partnership con Be.Come è per noi un privilegio e un impegno concreto, accanto a marchi di primo piano” – fa sapere la Dalla Zanna.

Il 17 novembre, primo giorno di Be.Come, si terrà la masterclass The Art of Cellar – EuroCave, introdotta da Clizia Zuin, Head Sommelier e Wine Buyer del ristorante Atto di Vito Mollica a Palazzo Portinari Salviati, Firenze, eletta Sommelier dell’Anno Gambero Rosso 2025. Noi porteremo due bottiglie di Brunello, una conservata in modo scorretto e una correttamente per mostrare quanto la custodia del vino incida sull’esperienza nel calice e quanto poco basti per comprometterla. Vogliamo offrire alle nuove generazioni strumenti pratici per valorizzare ciò che amano, dal calice alla cantina.”

Il vino sarà centrale nell’appuntamento Be.Come, non solo come prodotto da degustare, ma anche come strumento di discussione su temi rilevanti quali comunicazione digitale, inclusione sociale, responsabilità ambientale e alternative analcoliche. Gorelli evidenzia che “Be.Come 2025” è un’opportunità per ispirare i giovani riguardo il loro ruolo nel ridefinire la cultura e il consumo del vino del futuro, sottolineando l’importanza di Napoli come sede per questo evento.



Il programma inizierà il 17 novembre con l’apertura della Wine Gallery, che ospiterà oltre 30 cantine italiane.

Arianna Dalla Zanna, con la socia e sorella Roberta (che si occupa di contabilità nella comune azienda ereditata dal padre) sono un binomio femminile vincente in un campo per lo più maschile. Arianna è Amministratore unico di WineCave srl, realtà leader ai confini con la Svizzera che si occupa di cantine climatizzate per vini, importando in esclusiva dalla Francia, e distribuendo in Italia, il più importante marchio del settore, EuroCave. E’ attualmente molto impegnata su un nuovo fronte di conoscenza, quello degli champagne, da affiancare al core business principale. Paul Déthune, uno dei Vigneron di Champagne più importanti al mondo, ed EuroCave, il punto di riferimento mondiale nella conservazione del vino, hanno da quest’anno unito le loro strade: la WineCave ha la distribuzione in Italia del celebre champagne.