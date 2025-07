Aperte le iscrizioni ad accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio 22^ edizione

Scade il 19 settembre 2025 il bando per partecipare alla 22.a edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio che si svolgerà a Napoli presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dal 3 al 9 Novembre 2025.

Il Festival dedicato ai cortometraggi di finzione e documentaristici, ai film brevi d’animazione, sperimentali e di ricerca ha per tema consonanze e dissonanze dei nostri tempi.

Il format del festival, strutturato in un programma ampio e diversificato, prevede che le proiezioni delle opere presentate vengano accompagnate dagli incontri ravvicinati con i loro autori, produttori, attori alla presenza degli amanti della settima arte, dei professionisti della filiera cinematografica, degli esperti del settore e degli operatori culturali in un’atmosfera informale. Nel corso degli anni la kermesse si è arricchita di un nutrito programma di attività culturali collaterali costituito da workshop e laboratori con università e scuole, masterclass, eventi speciali, focus su produzioni cinematografiche recenti di Paesi o aree geografiche e su tematiche di stringente attualità. Particolare attenzione per i contenuti è rivolta alla sezione competitiva a tematica ambientale sull’ecosostenibilità, sul rispetto e la difesa dell’ambiente, sulle buone pratiche ecologiche e sui cambiamenti climatici.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad opere di durata massima di 20 minuti (per i documentari è ammessa la durata fino a 30 minuti) completate dopo il 1° gennaio 2024. Il bando di concorso ed il regolamento per partecipare sono disponibili sul sito www.accordiedisaccordi.it La kermesse è diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, ed organizzata da Associazione Movies Event, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il sostegno del fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo della Campania.

La giuria composta da professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si saranno particolarmente distinti nelle categorie come miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio prodotto o ambientato in Campania, miglior cortometraggio d’animazione, miglior documentario e miglior cortometraggio a tematica ambientale. Inoltre verranno riconosciuti premi al miglior regista, miglior attore, migliore attrice dei film brevi in concorso, e il pubblico del festival assegnerà il suo premio al miglior cortometraggio.

Info: www.accordiedisaccordi.it

Logo accordi @ DISACCORDI — gr

REGOLAMENTO DEL CONCORSO





Il tema del concorso è: consonanze e dissonanze dei nostri tempi.

Possono partecipare al concorso autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità.

I cortometraggi devono essere stati realizzati a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Concorso è aperto a cortometraggi di fiction, di animazione, sperimentali, di backstage e making of, di video musicali, di video art e a documentari, le opere non devono superare la durata di 20 minuti (titoli inclusi); per i documentari è ammessa la durata massima di 30 minuti.

Il materiale o i cortometraggi che partecipano alla selezione devono essere inviati in italiano o sottotitolati in italiano (file .srt).

Sono ammesse alla selezione fino a tre opere per autore.

L’iscrizione al concorso internazionale per cortometraggi con le proprie opere è totalmente gratuita.

Per partecipare è obbligatorio registrarsi e caricare la propria opera tramite FilmFreeway o Festhome o Movibeta o Click For Festivals o WFCN; o in alternativa inviare la propria opera tramite servizio postale allegando tutto il materiale indicato di seguito.

Le opere pervenute saranno selezionate per accedere alla fase finale del concorso, ad insindacabile giudizio del comitato di direzione artistica del Festival.

I vincitori saranno stabiliti da una giuria di professionisti dell’industria dello Spettacolo e annunciati nella serata finale del Festival. La decisione della giuria è inoppugnabile.

L’Audience Award per il miglior cortometraggio è determinato dai voti del pubblico.

I partecipanti autorizzano l’utilizzo di parte delle proprie opere, fino a 50 secondi o al 10% della durata complessiva, per divulgazione pubblicitaria e promozionale dell’attività da parte dell’Ente Organizzatore del Festival.

I cortometraggi selezionati per la fase finale di accordi @ DISACCORDI potrebbero essere proiettati sia durante il prossimo ICFF – Italian Contemporary Film Festival che si terrà in Canada e partner di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio che in altro evento organizzato direttamente dall’associazione MOVIES EVENT.

Il Festival si riserva il diritto di assegnare i film brevi ad una categoria differente a quella originariamente iscritta.

L’organizzazione presuppone che i partecipanti abbiano il pieno diritto di esporre e promuovere le opere e il materiale presentato e declina ogni responsabilità per la violazione di queste regole.

Il comitato di direzione artistica del Festival si riserva il diritto di esaminare i lavori presentati. La notifica del materiale selezionato per le proiezioni della fase finale del Festival verrà effettuata almeno tre settimane prima inizio dell’evento tramite e-mail o telefono (Entro il 10 Ottobre 2025).

Se il tuo film verrà SELEZIONATO, il Festival Internazionale del Cortometraggio richiederà quanto segue, da consegnare entro due settimane prima dell’inizio della manifestazione (Entro il 17 Ottobre 2025):









1. Modulo di Partecipazione

2. Blu Ray o Digital HD in italiano o sottotitolato in italiano o inglese (1080p, H.264,. MP4, .MOV)

3. Breve sinossi

4. biografia del regista

5. Foto del regista

6. Poster, foto e press kit del film (cast e troupe)

PREMI:

Miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio italiano, miglior cortometraggio diretto/prodotto da autore campano o girato in Campania, miglior documentario breve, miglior corto d’animazione, miglior cortometraggio sull’ambiente, miglior regia, miglior attore, migliore attrice, premio del pubblico. Sono ugualmente possibili gli ex-aequo e le menzioni speciali.

Ai vincitori verrà consegnato un trofeo premio in plexiglass o in legno.

I partecipanti autorizzano ad utilizzare il proprio nome e indirizzo per tutte le finalità connesse all’evento, ai sensi di legge (n. 2016/679 – GDPR).

I cortometraggi e altri materiali NON saranno restituiti e rimarranno in stretto possesso dell’organizzazione e dell’archivio del festival.

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione di queste regole e la decisione da parte del comitato organizzatore di risolvere eventuali contestazioni che potrebbero verificarsi durante l’organizzazione e la durata del Concorso

Scrivere a info@accordiedisaccordi.it per ulteriori informazioni sul regolamento.

MOVIES EVENT (Attn. accordi @ DISACCORDI)

Via Salvator Rosa, 137/E

80129 Napoli NA