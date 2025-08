Antonello Venditti in Sicilia con “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary–2025 Edition”

Il 2025 segna il ritorno sul palco di Antonello Venditti, uno dei cantautori più amati d’Italia. Il suo nuovo tour, intitolato “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”, ha preso il via a giugno con tre serate sold out alle Terme di Caracalla a Roma. Da lì, una lunga serie di appuntamenti in tutta Italia porterà la sua musica in location prestigiose fino a dicembre. Un viaggio tra emozioni, storia e canzoni che hanno segnato più di una generazione.

“Venditti concerti 2025” è molto più di un tour: è il racconto di una carriera e di un paese, dal cuore di Roma a ogni angolo d’Italia.

Un viaggio musicale lungo un anno

Dopo il successo del tour 2024, Antonello Venditti è ripartito con un nuovo progetto live per festeggiare i quarant’anni dell’album “Cuore”. Un disco che nel 1984 ha lasciato un segno nella storia della musica italiana e che oggi rivive in versione rimasterizzata con l’aggiunta dell’inedito “Di’ Una Parola”. Il tour 2025, prodotto da Friends&Partners, ha toccato il cuore dei fan già con le tre serate romane tutte esaurite. Da lì, il cantautore ha raggiunto città e festival iconici come il Lucca Summer Festival, l’Arena del Mare di Genova, Bassano del Grappa, Pompei e Bari.

Nel corso dell’estate, lo spettacolo continuerà in tutta Italia: Cervia, Este, Gardone Riviera, Taormina, Palermo, fino alla straordinaria serata all’Arena di Verona 2025 a settembre. In autunno il tour si sposterà nei palazzetti con tappe a Milano (Unipol Forum), Perugia, Torino, Firenze e una nuova data conclusiva a Roma, il 21 dicembre al Palazzo dello Sport.

Le tappe in Sicilia:

22/08/2025 Antonello Venditti – Teatro Greco, Tindari (Messina)

26/08/2025 Antonello Venditti – Live Arena, Agrigento

02/09/2025 Antonello Venditti – Teatro Antico, Taormina (Messina)

04/09/2025 Antonello Venditti – Teatro Antico, Taormina (Messina)

06/09/2025 Antonello Venditti – Teatro di Verdura, Palermo

10/09/2025 Antonello Venditti – Teatro di Verdura, Palermo

I prossimi concerti del tour di Antonello Venditti:

Scopri tutti i concerti di Antonello Venditti alla nostra pagina dedicata (clicca qui).

Dall’album “Cuore” a un intero Paese che canta insieme

Ciò che rende speciale il tour 2025 di Venditti è l’intreccio tra passato e presente. In ogni concerto risuonano brani diventati parte dell’immaginario collettivo italiano: “Notte prima degli esami”, “Ci vorrebbe un amico”, “Ricordati di me”. Ma c’è spazio anche per le novità, per nuove emozioni e arrangiamenti che restituiscono vitalità a un repertorio senza tempo.

Il contesto delle venue scelte amplifica l’esperienza: suonare in luoghi come l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (2025), il Teatro Antico di Taormina o l’Arena di Verona dà un significato ulteriore a ogni nota. Ti immagini l’emozione di ascoltare “Alta marea” o “Sara” immerso nella storia e nella bellezza di questi luoghi?

