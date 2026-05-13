Antonella Aversente porta Corigliano Rossano al “Salone Internazionale del Libro di Torino”, con il suo nuovo romanzo: “Whispers and Dust of Love”

Ci sono libri che vengono pubblicati. E poi ci sono libri che lasciano un segno. È ciò che sta accadendo ad Antonella Aversente, protagonista di una crescita editoriale sorprendente e autentica, costruita attraverso la forza delle emozioni, il contatto diretto con i lettori e una scrittura capace di scavare nel profondo.

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’autrice presenterà il suo terzo romanzo, “Whispers and Dust of Love”, un’opera intensa, ricercata e già considerata uno dei lavori più forti del suo percorso letterario. Un romanzo che sta superando perfino il successo di “Revence”, il libro che ha segnato una svolta inattesa nella carriera della scrittrice.

Perché nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo.

Revence è nato quasi in punta di piedi, ma da subito ha iniziato a percorrere l’Italia attraverso presentazioni, incontri e confronti con i lettori, trasformandosi in un fenomeno emotivo e culturale. Il pubblico ha riconosciuto nella scrittura di Antonella una voce vera, intensa, senza filtri. Una voce capace di parlare di dolore, amore, rinascita e fragilità con una sensibilità rara.

Da lì, il percorso dell’autrice ha iniziato a crescere senza sosta.

Dopo il debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino, il viaggio letterario è proseguito fino a Milazzo, attraversando eventi, palchi e incontri che hanno consolidato un legame sempre più forte con il pubblico.

Il culmine del successo è arrivato con la partecipazione a Casa Sanremo, consacrando definitivamente il nome di Antonella Aversente tra le autrici emergenti più seguite e apprezzate del momento.

E oggi, con l’uscita di “Whispers and Dust of Love”, l’autrice sembra aver compiuto un ulteriore salto.

Il nuovo romanzo sta infatti ottenendo un impatto ancora più forte di “Revence”. I lettori parlano di una scrittura ancora più matura, intensa e cinematografica. Un libro che non si limita a raccontare una storia, ma trascina il lettore dentro un universo emotivo fatto di passioni, silenzi, memoria e tormento.

“Whispers and Dust of Love”, è un romanzo che lascia addosso qualcosa:

Una ferita, una domanda,

un ricordo.

Ed è proprio questa la forza della scrittura di Antonella Aversente: riuscire a trasformare le emozioni in esperienza viva.

L’autrice vi aspetta al Salone Internazionale del Libro di Torino:

Padiglione 2 – Stand F118-G117 per incontrare i lettori e presentare Whispers and Dust of Love

Domenica dalle 16:30 alle 17:30 – Padiglione 1, Stand E16 con la Casa Editrice “Ossorosso Edizioni”, per il firmacopie del suo secondo romanzo “Il silenzio che resta”.

Perché quando un libro nasce dal cuore, prima o poi trova sempre la strada per arrivare agli altri.