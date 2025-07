Antonella Aversente, nota blogger e scrittrice calabrese, presenta a Milazzo il suo romanzo ‘Revence’

Dopo aver conquistato il pubblico al Salone Internazionale del Libro di Torino, Antonella Aversente, blogger di grande seguito e autrice calabrese, sarà la protagonista di un evento speciale a Milazzo, organizzato dall’Associazione Teseo. L’iniziativa, tutta incentrata sulla sua figura e sul suo romanzo Revence, rappresenta un’importante occasione per i lettori siciliani di incontrare una voce emergente e originale della narrativa contemporanea.

Conosciuta sui social come La Strixina, Antonella vanta oltre 27.000 follower su Instagram, dove condivide quotidianamente pensieri, emozioni e riflessioni che coinvolgono e appassionano la sua vasta community. Grazie a questa presenza attiva e autentica, è riuscita a creare un dialogo diretto con i suoi lettori, basato su un rapporto di fiducia e condivisione. La sua scrittura nasce da un sogno vivido, che ha ispirato la creazione di Revence, un’opera intensa che affronta tematiche profonde con grande sensibilità e originalità, capace di toccare il cuore di chi legge.

L’appuntamento dell’8 agosto sarà un momento di confronto diretto tra l’autrice e il pubblico, un’occasione unica per scoprire il mondo narrativo di Revence e ascoltare le storie e i sentimenti che animano le pagine del romanzo. Sarà una serata carica di suggestioni, emozioni e dialogo, durante la quale Antonella racconterà il suo percorso creativo, le ispirazioni dietro il libro e l’esperienza della scrittura come viaggio personale e collettivo.

Antonella Aversente si conferma così una figura di riferimento per chi ama la letteratura che sa emozionare e far riflettere, e per chi segue con passione i nuovi talenti che nascono dalla rete e dalla condivisione autentica. La sua presenza a Milazzo è un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza delle parole e nella forza delle storie che lasciano un segno profondo.