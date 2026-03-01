Antonella Aversente conquista “Casa Sanremo Writers”: applausi, flash e ospiti prestigiosi

01 Marzo 2026

Dopo Milazzo e il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, la scrittrice conferma il suo straordinario successo e la sua influenza a Sanremo.

26 febbraio 2026 – Antonella Aversente ha trasformato “Casa Sanremo Writers” in un vero centro di attenzione. Riflettori, flash dei fotografi e la presenza di persone influenti arrivate dalle regioni vicine hanno reso l’evento un appuntamento di grande prestigio.

Dopo le tappe di Milazzo e del Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, Antonella conferma la sua capacità di trasformare ogni presentazione in un momento mediatico di alto profilo. Giornalisti, influencer e operatori del settore culturale hanno seguito ogni dettaglio: interviste, foto, scambi di parole e contenuti condivisi sui social.

Ogni gesto, ogni parola e ogni sorriso hanno dimostrato quanto sia naturale creare connessioni autentiche. Le dediche, i momenti di confronto diretto e l’energia che trasmette hanno consolidato la percezione del suo prestigio.

Le ripercussioni dell’evento sono state immediate e potenti. Articoli online, post e commenti entusiasti hanno amplificato l’impatto della sua partecipazione. “Casa Sanremo Writers” si conferma vetrina perfetta per un’autrice capace di attirare l’attenzione di professionisti del settore e lasciare un segno duraturo.

Il 26 febbraio non è stato solo un giorno di visibilità, la scrittrice, infatti,  rafforza la sua autorevolezza nel panorama letterario italiano e dimostra di saper gestire la propria immagine con la stessa maestria con cui scrive i suoi libri. Tra applausi, foto e incontri prestigiosi, l’evento resterà un momento chiave della sua carriera.

Antonella Aversente
Antonella Aversente

