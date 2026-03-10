Antonella Aversente cavalca l’onda del successo: uscito il suo ultimo romanzo“Whispers and Dust of Love”

La Strixina, da blogger a autrice amata dai lettori: “Whispers and Dust of Love”, il nuovo romanzo della talentuosa autrice, segue il successo di “Revence” e conferma il talento di una narratrice che sa emozionare.

Sette anni fa, Antonella Aversente iniziava la sua avventura nel mondo della lettura come blogger, condividendo recensioni, pensieri e consigli sui libri con una community sempre più numerosa. Oggi, “La Strixina” è diventata una delle voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea, capace di trasformare la propria passione in un percorso editoriale seguito da migliaia di lettori.

Il suo primo romanzo, “Revence”, uscito poco più di un anno fa, l’ha consacrata nel panorama letterario italiano: “Scrivere ‘Revence’ è stata un’esperienza incredibile. Ho ricevuto tanto affetto dai lettori e mi ha motivata a continuare a creare storie che possano davvero emozionare,” racconta Antonella.

Oggi, la scrittrice, torna con “Whispers and Dust of Love”, un progetto a cui tiene particolarmente: “Questo libro è speciale per me. Ho cercato di mettere dentro tutto ciò che amo raccontare: emozioni, legami e magia. Voglio che i lettori si immergano in un mondo capace di sorprendere e far riflettere,” confida.

Il romanzo sta già attirando l’attenzione e la curiosità dei lettori, e Antonella sta portando le sue storie in giro per l’Italia, organizzando incontri e presentazioni in regioni come Piemonte, Liguria e Sicilia. Ogni tappa diventa un’occasione di dialogo diretto, dove l’autrice racconta il dietro le quinte delle sue storie e la passione che la guida nella scrittura.

Un momento significativo della sua carriera è stata anche la partecipazione a “Casa Sanremo Writers”, importante vetrina culturale collegata al Festival di Sanremo: “È stato emozionante sentire l’entusiasmo dei lettori e capire che le storie che scrivo possono davvero toccare le persone,” racconta.

Con “Whispers and Dust of Love”, Antonella Aversente conferma il suo talento, unendo introspezione, sentimento e magia in un romanzo destinato a restare nel cuore dei lettori. Questo nuovo progetto segna un passo importante nella carriera di una scrittrice che sa conquistare il pubblico, confermando il percorso iniziato con “Revence”.

Libri dell’autrice:

“Revence” (2025) – il romanzo che l’ha consacrata nel panorama italiano

“Il silenzio che resta” (2025) Taglio d’Anima n.11 Ossorosso Edizioni

“Whispers and Dust of Love” (2026) – il nuovo libro della talentuosa autrice

Trama di “Whispers and Dust of Love”

Sole nasce in una stirpe di streghe custodi di un’antica magia, un mondo in cui agli uomini è concesso soltanto dare la vita per poi essere cancellati. Cresce educata al controllo, lontana dal desiderio e dall’amore, guidata da una madre severa e da una nonna avvolta nei rituali e nei silenzi.

Ma dentro di lei vive un vuoto che neanche la magia riesce a colmare.

Spinta da un’inquietudine che non riesce a ignorare, Sole infrange le regole e compie un incantesimo proibito, rompendo l’equilibrio del suo mondo. È allora che incontra Liam: non una minaccia, non una salvezza, ma un destino inevitabile.

Tra loro nasce un legame profondo capace di mettere in discussione ogni certezza. Ma l’amore è una colpa. I corvi si radunano, la Santa Inquisizione si avvicina e il passato della sua famiglia riaffiora tra verità nascoste e sacrifici crudeli.

Divisa tra ciò che le è stato imposto e ciò che sente nel cuore, Sole dovrà scegliere se piegarsi al destino o rischiare tutto per riscriverlo. Perché alcune verità salvano, altre bruciano. E l’amore può essere la magia più potente… o la sua condanna.

