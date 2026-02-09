Annamaria Farricelli approda a Casa Sanremo Writers 2026

La selezione per la vetrina letteraria di Casa Sanremo Writers 2026 inserisce l’opera “In un soffio d’amore” (ed. WE) di Annamaria Farricelli nel salotto culturale di Casa Sanremo durante l’omonimo Festival della Canzone Italiana.

L’approdo nella Città dei Fiori valorizza l’impianto narrativo di questa opera: intensa e necessaria, trattasi di un racconto di memoria e presenza, che onora il passato ma parla direttamente al cuore del presente. È un inno alla vita con grazia, rispetto e verità. Pluripremiata a livello nazionale ed internazionale, Annamaria Farricelli è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. La sua opera è caratterizzata da un profondo esame dell’anima e delle emozioni, spesso affrontando temi di rinascita e di speranza attraverso un linguaggio semplice, ma mai banale. Le sue “creature” sono accolte in sillogi, antologie, racconti, romanzi.

L’ intervista della Farricelli nel salotto culturale di Casa Sanremo è prevista per la mattinata del giorno 26 febbraio.

Ingresso solo con pass.

“In un soffio d’amore” è un romanzo che potremmo definire a metà tra il saggio ed il racconto. Conlaprefazione del Dott. Giacomo Ruocco, traccia una storia generazionale e socio-antropologica, concentrandosi in particolare sulle esperienze della ‘Classe 1900’ e delle successive ‘Nuove Generazioni’ in Italia”. Il volume si focalizza sulla regione napoletana e il borgo di Scanzano, e tratta le vicende della famiglia Di Maio, attraversando gli orrori delle due guerre mondiali e i cambiamenti del dopoguerra, analizzando il contrasto tra i valori di resilienza dei Baby Boomers e il disagio e la dipendenza dalla tecnologia delle più recenti Generazioni X, Z e Alpha.

“Il mio ultimo libro lo definirei un’opera che affonda le radici nel passato per dare un senso al presente, e lasciare al contempo un messaggio al futuro. L’ elemento del ‘soffio’ suggerisce la trasmissione sottile, ma potente, di valori, memorie ed emozioni” – fa sapere l’Autrice.

“Il titolo è delicato, ma dentro questo ‘soffio’ vive un racconto denso di tenacia, resistenza, identità, amore e trasformazioni. È un’opera che si colloca a metà tra narrativa storica e prosa poetica, e si rivolge a chi cerca storie autentiche, capaci di emozioni profonde e riflessioni ampie” – conclude.

Le donne hanno un ruolo centrale nel libro, narrate con rispetto e profondità, ed emergono come asse portante; sono le protagoniste, reali, che attraversano il tempo portando con sé la forza del” fare silenzioso”, del sacrificio che costruisce. Il concetto di famiglia è vissuto come archivio vivente, come luogo di trasmissione di esperienze, ma anche come rete emotiva che sostiene e plasma. La memoria non è nostalgia, ma fondamento. I cambiamenti sociali sono percepiti come l’evoluzione delle condizioni di vita, della mentalità e dei diritti, e vissuti non come freddezza sociologica, ma con empatia e consapevolezza. La narrazione storica si intreccia a quella personale, mostrando come il macro impatti il micro. Speranza e dignità il fil rouge del vivere, ed anche nei momenti bui (guerre, povertà, fame), il messaggio che filtra dal libro è chiaro: la bellezza esiste anche nel dolore, e la vita ha senso quando si conserva la dignità.

“In un soffio d’amore” presenta una prosa poetica, narrativa, evocativa, che unisce immagini liriche alla concretezza della vita vissuta, e l’equilibrio tra prosa e poesia è uno dei tratti distintivi dell’opera. La fluidità emotiva della Farricelli è capace di toccare corde intime, ma senza appesantire, e la tensione narrativa è viva grazie al racconto di eventi reali che la famiglia Di Maio ha vissuto.

Per concludere: il “soffio” a cui si allude nel libro è ciò che resta quando tutto cambia. L’amore non è solo quello romantico, ma anche amore come cura, come radice profonda dell’essere umano; l’amore che costruisce, che si sacrifica, che educa. La donna, oltre che custode della memoria, è il motore del cambiamento. Non solo figura materna, ma agente attiva delle trasformazioni.

“In un soffio d’amore” è consigliato a lettrici e lettori interessati ad intimità collettiva, poesia del coraggio, narrativa della dignità, tempo e memoria come protagonisti.

INFO:

Ulteriori info sull’Autrice si possono trovare al sito ufficiale www.annamariafarricelli.com