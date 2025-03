Anna Magnani: L’eternità ha il suo nome (L’intervista possibile) | di Franca Spagnolo

Ci sono anime che il tempo non può scolorire, voci che restano impresse nell’aria come un eco eterno. Anna Magnani non è stata solo un’attrice: è stata un’onda, un fuoco, una crepa nella perfezione delle cose. Il suo volto non chiedeva indulgenza, la sua voce non cercava carezze…era vera, brutale, viva.

Oggi nel 2025 la chiamiamo ancora, e lei risponde, perché ci sono esseri che non si limitano solo a esistere: segnano, incidono…trascendono. La Magnani non è un ricordo ma una presenza. Nei vicoli che hanno ascoltato i suoi passi, nelle parole che nessuno ha mai detto con quella stessa, feroce verità. Oggi l’ho incontrata come in un sogno, non per chiederle di recitare, ma per ascoltare ciò che l’eternità ha ancora da sussurrare attraverso la sua voce. Anna Magnani è qui, pronta a graffiare il presente con la sua verità senza filtri. Tra ironia, malinconia e battute pungenti, l’intervista possibile ha inizio…

Franca: Ciao Annarella, non ti dispiace se ti chiamo così, vero?

Anna: Ah bella mia, se pensi che me dispiace non me conosci proprio. Chiamame come te pare.

Franca: Annare’ come ti senti a stare nel 2025?

Anna: Me sento come ‘na statua der Giannicolo che s’è svejata dopo cent’anni e ha trovato i motorini elettrici. Ma che ve siete inventati? Coi sampietrini come fate? Ce stanno ancora?

Franca: Beh, qualcuno c’è ancora, ma la città è molto cambiata…immagino ti stupisca.

Anna: Macché stupisce. Roma è come ‘na vecchia signora co’ le rughe, ce pòi mette tutta la tecnologia che vòi, ma rimane sempre lei: caotica, bella incasinata e co’ ‘n còre che batte forte. Voi volete sempre cambià tutto, ma la sostanza è la stessa.

Franca: Sai che anche il cinema è cambiato molto? Si usano gli effetti speciali, l’intelligenza artificiale. Che ne pensi?

Anna: L’intelligenza artificiale? Ah mo l’intelligenza ce l’hanno pure le macchine? Eh a ‘sto punto fateme parlà co’ un tostapane…che magari recita mejo de certi attori de oggi! Ma sai che c’è? L’anima nun se programma. A me ‘sti effetti speciali me fanno ride, perché er vero effetto speciale è ‘na faccia che racconta ‘na storia senza manco parlà.

Franca: Hai ragione Annarella.

Anna: E c’ho ragione sì!

Franca: Dimmi un po’, se dovessi fare un film oggi, che storia sceglieresti di rappresentare?

Anna: ‘Na storia semplice, de gente che soffre ma nun se piagne addosso, de donne che se spaccano la schiena e nun chiedono niente a nessuno…manco scusa. ‘Na cosa sincera, senza troppi fronzoli. Perché a me i film pieni de niente me fanno veni’ sonno!

Franca: Anche a me…

Anna: Ecco vedi?

Franca: Sei sempre stata considerata un simbolo di autenticità. Credi che oggi la gente sia ancora autentica?

Anna: Ah questa è bella! Mo famme ride…la gente autentica c’è sempre, ma la società fa de tutto per nasconderla. Se campa de filtri, de vite finte su ‘sti social, de pose studiate pure pe’ anna’ a comprà er pane. Ma la verità, prima o poi esce. E quando esce…ahò, è un pugno in faccia!

Franca: Un pugno in faccia per chi?

Anna: Come per chi? Per tutti…per chi se nasconde e pure pe’ chi ha creduto alle finzioni.

Franca: Annare’ sei mitica! Ma dimmi, cosa ti manca del tuo tempo?

Anna: Le voci, quella della sòra Assunta, che strillava dal balcone, del pizzicarolo che te diceva: “Nannì, oggi c’ho’na ricotta che piagne”. Oggi so’ tutti muti co’ ‘sti cosi dentro l’orecchie o a guarda’ er vetro dei cellulari… Ma parlare, no? La vita è rumore, è chiasso, è sbaja’ er congiundivo e ridece sopra!

Franca: Sei la Magnani di sempre, il tempo passa e tu rimani. Sei eterna!

Anna: Eh già, ‘a Magnani nun cambia, so’ come ‘na vigna buona, più passa er tempo e più je do’ sapore. Mo però devo anna’…devo dà da magna’ ai gatti.

Franca: Allora ti chiedo una battuta finale, magari sui gatti…io sono una gattara!

Anna: Ah, allora sei una de quelle che parla co’ i gatti? Brava! Perché loro, a differenza de tanta gente, ascoltano e nun te giudicano. Io i gatti li amo: indipendenti, sfrontati, co’ ‘na dignita’ che manco ‘n attore navigato. So’ loro i veri divi, mica noi. E te dico ‘na cosa: casomai facessero un film su de me, che lo scriva un gatto. Almeno sarà sincero!

Franca: Ultima domanda: una battuta, te ne sarei grata.

Anna: Ahhh…a regazzì ma che vòi che te dica, la vita è un film senza copione, dove tutti improvvisano e pochi sanno recitare. Io? Ho smesso di aspettare l’applauso e mi godo la scena.

Franca: Grazie Annarella

Anna: Ma figurati, gioia! E ricordati…meglio una battuta tagliente che una vita smussata.

Namasté

Franca Spagnolo

