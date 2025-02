ANNA LUCIA RICHTER INTERPRETA LES NUITS D’ÉTÉ DI BERLIOZ NEI PROSSIMI CONCERTI DELLA 65a STAGIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

Sul podio Ion Marin che dirige anche la Sinfonia “Italiana” di Mendelssohn e il Carnevale romano sempre di Berlioz

Il lungo viaggio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana nel repertorio della tradizione classica europea, proposto nell’ambito della 65a Stagione Concertistica 2024/2025, prosegue venerdì 7 febbraio (ore 21) e sabato 8 febbraio (ore 17.30) al Politeama Garibaldi con due appuntamenti affidati alla bacchetta di Ion Marin, direttore d’orchestra di fama internazionale, ospite ricorrente delle maggiori orchestre del mondo come i Berliner Philharmoniker, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony e quella dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il programma si apre con un celebre brano di Hector Berlioz per mezzosoprano e orchestra, Les nuits d’été (“Notti d’estate”) raccolta di 6 melodie per voce e orchestra op. 7 che saranno interpretate da Anna Lucia Richter, cantante specializzata nel repertorio liederistico, contesa in concerto dai più importanti direttori di oggi come Teodor Currentzis, Klaus Mäkelä, Iván Fischer e Herbert Blomstedt.

Tra il febbraio del 1838 e il giugno del 1841, Berlioz mette in musica – in un primo momento solo per voce e pianoforte – sei testi tratti da La comédie de la mort del poeta e amico di Berlioz Théophile Gautier, dando vita così alla raccolta Les nuits d’été. L’orchestrazione avvenne successivamente, e non per tutte le liriche contemporaneamente: comincia nel 1843 per la cantante Marie Recio, che divenne poi sua moglie, e si conclude a metà degli anni Cinquanta.

Dello stesso compositore, l’ouverture Le carnaval romain è tra i pezzi più celebri di Berlioz e rappresentò per il compositore una sorta di rivincita rispetto all’insuccesso dell’opera Benvenuto Cellini, dalla quale sono tratti i temi dell’ouverture, vera testimonianza dello straordinario virtuosismo orchestrale dell’autore.

«Finalmente in Italia! Ho pensato ad essa come alla gioia più alta della mia vita, dal momento in cui sono stato in grado di pensare; ora essa è incominciata e ne godo vivendo. La giornata di oggi fu ricca di avvenimenti e siccome soltanto questa sera riesco a raccogliermi un po’, vi scrivo per ringraziarvi, cari genitori, di tutta la felicità che mi avete procurato». Così scrive Felix Mendelssohn ai propri familiari il 10 ottobre 1830 da Venezia dove era appena giunto. Allo stesso periodo risale l’inizio della stesura della Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana”, pregna del medesimo stato d’animo che traspare dalle parole del compositore. La Sinfonia fu poi completata a Berlino nell’inverno del 1832 ed eseguita per la prima volta a Londra il 13 maggio 1833 con grande successo che, tuttavia, non eliminò tutti i dubbi del compositore sulla qualità di questo lavoro che fu sottoposto a un rifacimento integrale nel 1838, mai pubblicato in vita dall’autore che, non ancora soddisfatto, si proponeva probabilmente di rivederla altre volte al fine di ottenere una perfezione formale che, a suo giudizio, non aveva raggiunto. La Sinfonia fu pubblicata postuma dalla casa editrice di Lipsia Breitkopf & Härtel nel 1851.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Hector Berlioz

(La-Côte-Saint-André 1803 – Parigi 1869)

Les nuits d’été (Notti d’estate) raccolta di 6 melodie per voce e orchestra op. 7

Villanelle (Allegretto)

Le spectre de la rose (Adagio un poco lento e dolce assai)

Sur les lagunes (Andantino)

Absence (Adagio)

Au cimitière. Claire de lune (Andantino non troppo lento)

L’île inconnu (Allegro spiritoso)

Durata: 30’

°°°

Felix Mendelssohn-Bartholdy

(Amburgo 1809 – Lipsia 1847)

Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana” op. 90

Allegro vivace

Andante con moto

Con moto moderato

Saltarello (presto)

Durata: 27′

Hector Berlioz

Le carnaval romain (“Il carnevale romano”) ouverture op. 9

Saltarello, Andante sostenuto, Saltarello

Durata: 10’

Anna Lucia Richter – Mezzosoprano

Ion Marin – Direttore d’Orchestra

Anna Lucia Richter è un mezzosoprano di fama internazionale, apprezzata per la sua versatilità e profondità interpretativa. Il suo repertorio spazia dagli oratori di Bach alle opere di Monteverdi, Mozart, Bizet e Strauss, fino a lavori contemporanei di Reimann e Rihm. Si esibisce nei principali teatri e sale da concerto, tra cui il Concertgebouw di Amsterdam, la Wigmore Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York e la Konzerthaus di Vienna, collaborando con orchestre come la Filarmonica di Vienna, la London Symphony Orchestra e Il Giardino Armonico. Ha lavorato con direttori quali Teodor Currentzis, Paavo Järvi, Klaus Mäkelä, Iván Fischer e Herbert Blomstedt. È ospite di festival prestigiosi come Lucerna, Verbier e la Schubertiade Schwarzenberg, mostrando una particolare predilezione per il repertorio liederistico. Ha registrato dischi premiati, tra cui Licht e raccolte di Lieder di Brahms e Schubert, nonché opere di Monteverdi e arie di Bach premiate con il “Diapason d’Or”; il cd con la Sinfonia n. 4 di Mahler diretta da Jakub Hrůša ha vinto il Premio della Critica Discografica Tedesca.

Nato in Romania, Ion Marin è un direttore d’orchestra di fama internazionale, apprezzato sia nel repertorio sinfonico che operistico. Ha studiato composizione, pianoforte e direzione d’orchestra all’Accademia George Enescu e al Mozarteum. Ha diretto prestigiose orchestre, tra cui i Berliner Philharmoniker, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È ospite dei principali teatri d’opera mondiali, come il Metropolitan Opera, il Teatro alla Scala, la Deutsche Oper Berlin e l’Opéra National de Paris. Dal 2020 è titolare della cattedra Claudio Abbado per direzione d’orchestra al Mozarteum. La sua discografia conta oltre 40 titoli con etichette come Deutsche Grammophon, Decca ed EMI, che gli hanno valso tre nomination ai Grammy, il Diapason d’Or e il Premio della Critica Discografica Tedesca. Nel 2012 ha ricevuto l’ECHO Klassik nella categoria Bestseller. Ha inoltre fondato i progetti Cantus Mundi e Symphonia Mundi in Romania, dedicati all’educazione e all’integrazione sociale dei bambini svantaggiati attraverso la musica.

Ion Marin direttore

Biglietteria

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it