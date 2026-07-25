Anna Di Marzo nominata ispettrice nazionale delle Patronesse ANF per l’Area “Sud e Isole”

Un prestigioso incarico nazionale premia l’impegno e il percorso associativo della professoressa Anna Di Marzo, nominata ispettrice nazionale delle Patronesse dell’associazione nazionale del Fante per l’Area “Sud e Isole”.

La nomina è stata deliberata dalla Giunta Nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante, come comunicato dal presidente nazionale Gianni Stucchi.

L’incarico, di elevato profilo istituzionale, è finalizzato a garantire la continuità delle attività organizzative, di coordinamento e di rappresentanza delle Patronesse nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, rafforzando il ruolo della componente femminile all’interno dell’Associazione Nazionale del Fante.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla professoressa Di Marzo, la presidenza nazionale ha evidenziato come la sua competenza, il senso delle istituzioni, l’equilibrio e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza associativa rappresentino solide garanzie per lo svolgimento del nuovo incarico.

Anna Di Marzo, già presidente del comitato Patronesse della sezione provinciale ANF di Palermo dal settembre 2025, continuerà a guidare il Comitato palermitano, non sussistendo incompatibilità tra i due incarichi, assicurando così continuità all’azione svolta sul territorio e un efficace collegamento con la struttura nazionale.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento non solo per la professoressa Di Marzo, ma anche per la sezione provinciale di Palermo, che vede una propria rappresentante assumere un ruolo di rilievo nella governance nazionale dell’associazione.

“Ringrazio il Presidente e la Giunta Nazionale per il prestigio incarico che mi è stato conferito – ha dichiarato Anna Di Marzo” , per il quale garantisco il massimo impegno in assoluta condivisione di intenti con il Consiglio Nazionale ANF.

Nel mio nuovo ruolo mi occuperò di assicurare il coordinamento dell’ area di pertinenza – ha continuato – , svolgendo una funzione di raccordo, indirizzo e supporto nei confronti dei Comitati Patronesse presenti nel territorio, in assoluta intesa con gli organi centrali dell’ Associazione e le realtà territoriali”.