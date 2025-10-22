Andrea Giostra parla agli studenti del Network Forthem ospiti del dipartimento DEMS di UNIPA

Oltre l’apparenza: la violenza di genere e il sommerso che grida silenziosamente.

Durante un incontro tenutosi al dipartimento Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo, Andrea Giostra, psicologo e criminologo, ha affrontato il tema della violenza di genere e del femminicidio, portando una riflessione profonda e dati inquietanti.

Giostra ha spiegato che, sebbene i casi di femminicidio oscillino tra i 70 e i 90 ogni anno in Italia, ciò che preoccupa maggiormente è il sommerso: le violenze che non vengono denunciate. “I dati ufficiali delle violenze denunciate, come atti persecutori, maltrattamenti e abusi sessuali, sono in costante aumento, ma quante donne non denunciano? Quante celano lividi e ferite dietro scuse come ‘sono caduta dalle scale’?”, ha sottolineato.

Per spiegare le dinamiche psicologiche alla base di queste relazioni tossiche, Giostra ha usato una metafora potente: “Come il ragno delle foreste sudamericane che tesse una tela a imbuto per attrarre e intrappolare le sue prede, così il narcisista patologico usa il love bombing – attenzioni eccessive e gesti affettuosi – per poi isolare, manipolare e distruggere psicologicamente la propria vittima. Non sempre si arriva all’omicidio fisico, ma spesso a una morte sociale ed emotiva.”

Giostra ha citato il libro “Il narcisismo. L’identità rinnegata” di Alexander Lowen, psicoterapeuta statunitense, che ha studiato durante gli anni universitari. “Lowen spiega come, in una società sempre più permissiva, il Super-io – quella parte della psiche che ci frena dal compiere atti distruttivi – venga trascurato, lasciando che l’Es primitivo prenda il sopravvento. Questo spiega molti comportamenti violenti che vediamo oggi.”

Ha poi parlato del suo saggio, “Femminicidio e Narcisismo Patologico:quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, realizzato con 20 co-autori: “Questo progetto editoriale è stato concepito per essere accessibile a tutti. Il libro si può scaricare gratuitamente in pdf dai siti di istituzioni come il SIM Carabinieri, La Repubblica e numerosi siti ufficiale di scuole. È uno strumento per comprendere i tratti patologici in una relazione e riconoscere i segnali di pericolo.”

Giostra ha anche toccato il tema legislativo, sottolineando che il termine “femminicidio” non è ancora riconosciuto giuridicamente in Italia. “Sebbene il decreto legge sia stato votato all’unanimità in Senato, ci sono dubbi sulla sua costituzionalità. Rischiamo di creare disparità normative e confusione giuridica.”

Infine, ha lanciato un appello per una prevenzione sistemica: “Non dobbiamo limitarci alla prevenzione secondaria e terziaria, che intervengono quando il danno è già stato fatto, ma lavorare su una prevenzione primaria. Educare fin dall’infanzia a riconoscere i segnali di pericolo e a costruire un Super-Io forte è fondamentale per spezzare la spirale di violenza.”

L’incontro si è concluso con un messaggio chiaro: “La violenza di genere non può essere affrontata con superficialità o sensazionalismo mediatico. Serve un approccio sistemico, che unisca prevenzione, educazione e supporto concreto. Solo così potremo spezzare questa tela di dolore e restituire alle donne la libertà di vivere senza paura”.

Stefania Lo Piparo

Andrea Giostra parla agli studenti del Network Forthem ospiti del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo in occasione del Convegno “Le donne hanno conquistato tutti i diritti o sono ancora in lotta?” tenuto presso l’Aula Giovanni Falcone.

DOVE SCARICARE E/O LEGGERE GRATUITAMENTE IL SAGGIO "FEMMINICIDIO E NARCISISMO PATOLOGICO: QUALE CORRELAZIONE E COME PREVENIRE RELAZIONI PERICOLOSE":

